RTÜK payı artırıldı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir düzenleme ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu‘nun (RTÜK) dijital platformlardan, uydu platformlarından ve kablo tv firmalarından elde ettiği gelir oranı önemli ölçüde artırıldı. Daha önce bu platformların yıllık satışlarının yüzde 0,5’i kadar pay alan RTÜK, artık satışların yüzde 1,5’ini alacak. RTÜK payı artırıldı. Netflix, Exxen gibi platformlara zam gelebilir.

Dijital Platformlar RTÜK’e Daha Fazla Para Ödeyecek: RTÜK Payı Yüzde 1,5 Olarak Güncellendi

Netflix, Prime Video, BluTV, Exxen gibi ücretli yayın yapan dijital platformların yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin yüzde 1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK’e ödemesi gerekecek. RTÜK, yıllık net satış gelirinin tespiti için platformlardan bilgi ve belge talep edebilecek. RTÜK payı, önceki dönemde yüzde 0,5 olarak belirlenmişti, yeni düzenleme iler RTÜK payı yüzde 1,5 olarak güncellendi.

Dijital platformlar Türkiye’de yayın yapabilmeleri için RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. Lisans ücretinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu platformlar yılda 100.000 TL lisans ücreti ödüyor. Artık lisans ücretine ek olarak yıllık net satış kazancının yüzde 1,5’ini Üst Kurula ödemeleri gerekiyor.

Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin dijital platformları ve kullanıcıları nasıl etkileyeceği merak konusu. Platformlar artan maliyetleri kullanıcılarına yansıtabilir veya daha fazla reklam yayınlayarak gelirlerini artırmaya çalışabilirler. Kullanıcılar ise abonelik ücretlerinde artış veya platformlarda daha fazla reklamla karşılaşabilirler.

Yani RTÜK payı artışı ile yakında Netflix zam, Exxen zam gibi haberler duyabiliriz. Henüz platformlardan böyle bir sinyal gelmedi. Ama Türkiye’de her şeyin kullanıcıya yansıtıldığı bir ortamda olduğumuzdan, beklentiler bu yönde. Dijital platformların net gelirlerinden alınan payın artması ile Türkiye’de internetten dizi ve film izleme platformlarını yeni bir dönem bekliyor.

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