Yeni HDMI 8K Çözünürlük ve HDR Desteği ile Gelecek

HDMI forumu bir sonraki model için gerekli olan özellikleri sonunda açıkladı ve daha fazla piksel görmeye hazır olsanız iyi edersiniz.

HDMI 2.1 şu anki cihazlara geriye dönük uyumlu şekilde çalışabilecek. 60Hz yenileme hızı, HDR, 8K çözünürlük ya da 120Hz yenileme hızında 4K çözünürlük sunacak. Eğer rakamlarla detaya inecek olursak 4K çözünürlük 3840 x 2160 yani 8.3 milyon piksel veya 8K çözünürlük 7680 x 4320 yani 33 milyon piksel seçenekleriniz olacak. Forum yeni sürüm ile beraber sürükleyici ancak hızlı ve yumuşak bir görüntüyü detaylı bir şekilde sunabileceklerini açıkladı.

Her yeni A/V teknolojisinin özelliklerinde olduğu gibi bunda da aslında gelecek teknolojilere yönelik bir yatırım olduğunu görüyoruz. 4K televizyonlar yaygınlaşmış olabilir ancak 4K içerik miktarı yok denecek kadar az. Ayrıca 8K ekranların evimize gelmesine de daha yıllar yıllar var. 8K televizyonların markete girdiğini görüyoruz ancak bunlar ya prototip ya da fotoğraf ya da tasarım sanatçıları tarafından kullanılan profesyonel ekranlar.

Yeni formatla beraber kullanılacak olan kablolarda 48 Gbps bant genişliğine sahip olacak. Yapılan sunumda 8K olduğu gibi 10K çözünürlük desteğine sahip olacağı da yer alıyordu. Ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği açıklanmadı. Büyük bir ihtimalle 8K’dan sonraki 16:9 oranlı çözünürlük olabilir ya da çoklu 8K ekranlar ve 8K ekranların ultra geniş versiyonları kast edilmiş olabilir.