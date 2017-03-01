Nvidia yeni grafik canavarı GeForce GTX 1080 Ti’ı duyurdu ve bu kart şirketin şimdiye kadar yaptığı en hızlı kart olarak açıklandı.

Nvidia CEO’su Jen-Hsun Huang yeni kartı San Francisco’da düzenlenen Game Developers Conference kapsamında tanıttı. Açıklamaya göre GTX 1080 Ti sadece GTX 1080’den %35 daha performanslı değil aynı zamanda şu anki kartların kralı olan Titan X’ten bile daha hızlı.

GTX 1080 Ti bir çok yönden GTX 1080’den çok çok daha iyi. Kartın üzerinde 11 GB 11 Gbps DDR5X VRAM yer alıyor. 1080’de ise bunun 8 GB büyüklüğündeki bir modeli vardı. Titan X’te 12 GB RAM var fakan 10 Gbps ve yeni kartın kullandığı bant genişliğine erişemiyor. GTX 1080 Ti 220 watt enerji tüketiyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni 1080 Ti bu hafta satışa çıkacak aynı zamanda GTX 1080’in fiyatında da indirim olacak. GTX 1080 Ti özellikle sanal gerçeklik ya da 4K bilgisayar toplamak isteyenlerin çok işine yarayacak gibi gözüküyor.