Ülkemizin yerli elektrikli otomobil girişimi olan Togg’un arkadan itişli SUV modelinin fiyatları ortaya çıkmış olabilir. Motor1’in sosyal medya hesabından paylaşılan gönderi, kısa sürede silinse de fiyatlar büyük etki yarattı!

İşte Yeni Vergi Düzenlemesiyle Beraber Muhtemel Fiyatlar!

Hatırlatmak gerekirse, kısa bir süre önce elektrikli araçlarda ÖTV matrahlarına Togg ayarı çekilmişti. Bu sayede Togg’un fiyatının daha uygun olması planlanıyordu. Sızıntılar doğruysa, yeni düzenlemeye rağmen Togg fiyatları 1 milyon TL barajını aşmış gibi görünüyor.

Togg’un T10X V1 model numaralı arkadan itişe sahip olan ve standart menzile sahip SUV modeli için 1.090.000 TL‘lik bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu modelin 310 kilometre menzile ve 160 kW motor gücüne sahip olduğunu söyleyelim.

Togg’un akıllı cihazının T10X V2 model numarasına sahip standart menzilli modelinin fiyatı ise 1.190.000 TL olarak belirlenmiş. Bu modelin V1’e kıyasla daha yüksek bir donanım seviyesine sahip olduğu düşünülüyor. Ancak menzil, V1’de olduğu gibi standart 310 km olarak karşımıza çıkıyor.

Menzil konusunda çıtayı bir adım yukarıya taşıyan uzun menzilli bir T10X V2 modeli de bulunuyor. Daha gelişmiş bir motora sahip olan bu model, diğer V2 modeline kıyasla menzili 200 km artırarak 510 km seviyesine ulaştırmış. Bu sayede tek şarjla daha uzun yol gidebileceksiniz. Bu modelin fiyatı ise 1.290.000 TL olarak ortaya çıkıyor.

Ülkemizin yerli otomobil girişimi olan Togg’un anahtar teslimi için Temmuz 2023 tarihi verilmiş. Bu görselin ve fiyatların tamamen söylentilerden ibaret olduğunu ve herhangi bir resmiyeti olmadığını söyleyelim. Durum hakkında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg’un fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!