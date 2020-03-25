Genel
Yeni Dacia Sandero’nun dış tasarımı dijital ortamda hayal edildi!
Halen daha çalışmaları devam eden Dacia Sandero‘nun muhtemel tasarımına ait serbest bir tasarım çalışması paylaşıldı. Söz konusu tasarım çalışması Kolesa isimli bir sitede yer alıyor.
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Sandero, ülkemiz pazarı da dahil olmak üzere bir çok ülkede Dacia markası altında satılıyor. Aynı zamanda bazı pazarlarda Renault Sandero olarak da satışı olan bir model. Bu nedenle söz konusu tasarımda Renault logoları yer alıyor. Fakat Dacia logosu taşıyacak olan versiyonun, Renault logolu varyasyonundan çok da farklı görünmeyecek.
Söz konusu tasarımda yeni Sandero, eski nesline göre daha şık ve dinamik bir tasarımla hayal edilmiş. Ön kısımda inceltilmiş ön far grubu, sis farları ve siyah ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Yan kısmın tasarımında Renault Clio’nun neredeyse aynısı yer alıyor. Arka kısma geldiğimizde ise Renault Zoe‘yi andıran fakat biraz daha farklı şekle sahip arka far grubu yer alıyor.
Yeni Dacia Sandero’da Clio, Captur ve Nissan Juke modellerinde yer alan CMF-B platformu kullanılacak. Motor gamının en üstünde, en yeni nesil Clio’da bulunan 138 beygir güç üreten 1.6 litrelik E-Tech hibrit ünite yer alması bekleniyor. Sunulması beklenen diğer motor seçenekleri ise 1.0 litrelik atmosferik 74 beygir SCe, 99 beygir güç üreten üç silinidirli 1.0 litrelik turbolu TCe ve 85 beygirlik 1.5 Blue dCi dizel ünitenin sunulması bekleniyor.
Yeni Sandero’nun bu yılın sonuna kadar görücüye çıkması bekleniyor.
Donanım
TP-Link Archer C80: Şirketin yeni router’ı neler sunuyor?
TP-Link Archer C80 inceleme makalemizde, şirketin yeni router modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım orta segmente yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan bu model bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer C80 kutu içeriği ve ilk izlenimler
Modelin kutu içeriğine baktığımızda ürünün kendisi, güç adaptörü ve bir adet ethernet kablosunun olduğuun görüyoruz. Tasarımsal açıdan ürün ilk bakışta bugüne kadar gördüğümüz TP-Link router modellerinden farklı görünüyor. Zira bu sefer piyano siyahı tasarımı yerine, yine siyah renkli ancak bu sefer mat ve ızgara görünümünün olduğu daha hoş bir tasarım kullanılmış.
Dahili dört antene sahip router modelinin arka bölümünde açma kapama tuşu, adaptör yuvası, WAN ve dört adet gigabit ethernet yuvası yer alıyor. Tüm ethernet yuvalarının gigabit desteğine sahip olması gayet güzel.
Ön tarafta ise güç ve bağlantı durumlarını gösteren LED aydınlatmalar mevcut.
Wi-Fi performansı nasıl?
Orta düzeyde başarılı Wi-Fi özellikleriyle öne çıkan bir router modeli olan Archer C80, bu anlamda konuşulması gereken önemli özellikler sunuyor. Bunlardan ilki 802.11ac Wave2 Wi-Fi desteği. Bu sayede ürün 5 GHz bandında 1300 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 600 Mbit hızı kullanıcılara sunuyor.
Wi-Fi konusunda mutlaka değinilmesi gereken bir diğer nokta da, ürünün 3×3 MIMO teknolojisine sahip olması. MIMO teknolojisi, bant genişliği sınırlamalarından dolayı oluşan hız porblemine çözüm olan bir “çoklu alma ve gönderme” teknolojisidir. Günümüzde bu teknolojisi 2×2, 3×3 ve 4×4 olarak kullanan cihazlar var. TP-Link Archer C80 ise orta düzeyde yer almasına karşın 3×3 desteğiyle, selefi 2×2 MIMO‘ya göre çok daha efektif bir performans sunuyor.
Son olarak konu Wi-Fi olduğunda tabii ki her şey hız ve verimlilik değil. Çekim kapasitesi de bir o kadar önemli. Burada da şirket dört adet yüksek performanslı dahili anten ve Beamforming teknolojisi sayesinde oldukça güzel işler ortaya koymuş.
Kurulum ve özelleştirme
TP-Link’in son dönemde incelediğimiz birçok ürünü, bildiğiniz gibi Deco veya Tether uygulamaları üzerinden kolayca kuruluyor ve özelleştiriliyor. Archer C80 modeli için de iOS ve Android platformlarında yer alan Tether uygulamasını kullanmanız gerekiyor.
Hız testi
Ofisimize router modelinin kurulumu gerçekleştirdikten sonra, Wi-Fi bağlantısı üzerinden bir de hız testi yaptık. Ofisimizde 100 Mbit indirme, 4 mbit yükleme hızı sunan fiber bir internet kullanıyoruz. Sonuç aşağıda:
Son sözler
Bu makaleyi yazdığımız günlerde, ürünün Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak cihazın sunduğu özellikleri değerlendirecek olursak, özellikle iyi bir Wi-Fi performansı isteyenler için orta düzeyde son derece güzel bir performans aldığımızı söyleyebiliriz.
Genel
Gökçeada Belediyesi evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek!
Gökçeada Belediyesi koronavirüs nedeni ile evde kalan vatandaşlarına ücretsiz Netflix aboneliği vereceğini açıkladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp küresel salgın haline dönüşen koronavirüs, bir süredir ne yazık ki Türkiye’de de yaşamı tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamasına göre salgından dolayı hayatını kaybeden insan sayısı 37’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 1529’a çıktığı belirtildi.
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Türkiye şu ana dek, sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Ancak devlet yetkilileri, evlerimizden çıkmamamız konusunda defalarca uyarılarda bulundular. Bu uyarılar, yerel yönetimler tarafından da dikkate alınıyor ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak için bazı teşvikler veriyorlar.
İnsanları evlerinde kalmaya teşvik etmek amacıyla yapılan bir kampanya haberi de Çanakkale’nin Gökçeada Belediyesi’nden geldi. Gökçeada Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre evlerinde kalma sözü veren Gökçeada sakinlerine ücretsiz Netflix aboneliği verilecek.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: “Evde kalma sözü verene Netflix hediye! Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz. Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!” dedi.
Başkan Çetin’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşım vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. İnsanların bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiklerini dile getiren Çetin, farklı illerde yaşayan insanların bile Gökçeada Belediyesi’ni arayarak, bu kampanyaya katılmak istediklerini dile getirdi.
Genel
Aston Martin’in kendi ürettiği V6 motorun, tanıtım videosu paylaşıldı!
Aston Martin, 1968 yılından beri ilk defa, mühendisliği ve tasarımı tamamen kendisine ait olan bir motor geliştirdi. Bu motora ait resmi görseller paylaşıldı.
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Kod adı TM01 olan bu ünite, elektrik destekli ve çift turbolu 3.0 litrelik bir V6 motor. Önceden de dediğim gibi bu motor, Aston’un 1968’den beri şirket içinde tasarladığı ilk motor. Bu ünite 2022 yılında Valhalla olarak isimlendirilen hiper otomobil ile piyasaya sürülecek. Ayrıca diğer Aston’larda da bu motorun kullanılacağı söyleniyor.
“Hot V” olarak adlandırılan bir tasarıma sahip motor, yüksek güce ve elektrik desteğine sahip olmasına rağmen, 200 kg‘dan daha az bir ağırlığa sahip. Söz konusu motorda kuru karter yağlama sistemi olacak ve Valhalla modelinde hibrit bir sistemle birleştirilecek. Ayrıca bu motor, gelecekte uygulanacak olan Euro 7 standartlarına da uygun olacak şekilde tasarlanmış.
Aston Martin’in güç aktarma organları bölümündeki baş mühendis Joerg Ross, proje hakkında şu açıklamada bulundu:
“Bu proje, en başından beri büyük bir mücadeleydi. Aston’un gelecekteki gücünü yaratmak için gereken ekibi toplamak benim için büyük bir onurdu. Uzun süredir yapılmayan yenilikler için gereken keşifleri yapmamız için oldukça özgürdük. En önemlisi ise TM01 isim plakasına yakışan bir şey yaratmak, selefimizin ve lider mühendisimiz Tadek Marek’i etkileyecek bir şey yaratmak istedik.”
TM01’in teknik özellikleri henüz Aston tarafından doğrulanmadı. Fakat geçen sene Valhalla ile ilgili, bayilere gönderilen resmi belgelerde üreticinin 1000 beygir gücü hedeflediğini doğruladı. Şanzıman olarak F1’den ilham alınarak geliştirilen 8 vitesli, çift kavramalı bir sistem kullanılacak. İngiliz üretici aracın 0-100 km/s hızlanmasının 2.5 saniyede olması ve en yüksek hızının 354 km/s olması yönünde çalıştığını söylüyor.
Sadece 500 adet üretilecek Valhalla’nın fiyatının yaklaşık 875 bin £ ( veya 1 milyon doların biraz üstünde de diyebiliriz) olacağı söyleniyor.