Haber
Nissan logosunu değiştiriyor!
Nissan, son dönemde logo değiştiren otomobil üreticileri arasına katılıyor. Şirket, hem ana logosunu hem de Z modellerinde kullandığı logoyu değiştirmeye hazırlanıyor.
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Japon otomobil üreticisinin, Büyük Britanya, Peru, Uruguay, Şili ve Arjantin‘de yeni logolarını patentlediği ortaya çıktı. Nissan’ın yeni logosu minimalist ve oldukça şık yeni bir tasarım ile pek çok otomobil tutkununun beğenisini şimdiden topladı. Ayrıca şirket, tasarım noktasında eski logodaki klasik dairesel görünümü korumaya devam etti.
Nissan‘a ait bir tasarım tescili başvurusunun ortaya çıkmasının ardından markanın, yakın bir gelecekte logosunu değiştirebileceği iddiası ortaya atıldı. Başvurusu yapılan yeni logoda, eski tasarımın krom kaplaması ve üç boyutlu görünümünün ortadan kaldırılmış olması dikkat çekti. Ortaya çıkan görsele göre yeni logo, iki boyutlu ve tek renkli olacak.
Nissan buna ek olarak Z serisi otomobillerinin logosunu da güncelliyor. Şirketin spor araba modellerine ilişkin başvurusu da Kanada ve Yeni Zelanda’da yapıldı. Bu tasarımın ise yeni Nissan logosunun aksine daha retro bir görünüme sahip olması dikkat çekti. Öyle ki yeni logo 1971‘de hayatımıza giren 240Z‘deki tasarımı oldukça anımsatıyor.
Volkswagen, KIA ve BMW gibi pek çok otomobil üreticileri de yakın zamanda logo değişikliğine gitti. Son dönemde yenilenen logolar genellikle daha minimalist ve sadelikten yana oldu. Bu değişimin otomobil kullanıcılarının beğenisini nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G8 Power Lite görselleriyle birlikte sızdırıldı!
Motorola Moto G8 Power Lite bir süredir bazı sızıntılarla birlikte karşımıza çıkıyordu. Başlangıçta cihazla ilgili bazı özellikleri ve birkaç render görmüştük. Ardından Google Play Console sayesinde daha fazla detaya ulaşmıştık. Şimdi ise elimizde daha fazla görsel ve detay bulunuyor.
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Motorola Moto G8 Power Lite hakkında neler biliyoruz?
Bugün, İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı, cihazın tasarımsal anlamda nasıl görüneceği ve fiyatlandırması ile ilgili bilgiler sunuyor. İlk olarak elimize geçen yeni bilgilere göre, cihazın Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca, Moto G8 Power Lite‘ın fiyatının 189,99€ olacağı söyleniyor. Cihazın bataryasının ise, Motorola Moto G8 Power gibi 5000 mAh gücünde olacağı bilinenler arasında.
Kamera tarafında ise Moto G8 Power Lite, dörtlü bir kamera kurulumu bulunduracak. Kameraların detaylarına gelecek olursak, 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, iki adet 8 MP çözünürlüklü henüz işlevi bilinmeyen kamera ve 2 MP değerinde aynı şekilde detayı bilinmeyen bir kamera mevcut. Bunlarla birlikte Lite versiyonda başka farklılıklar mevcut. Bunlardan başlıcaları, cihazın ekranının 6.5 inçten daha büyük fakat 720×1600 piksel çözünürlüğünde olması.
Moto G8 Power Lite‘ın tasarımsal anlamda yaptığı diğer bir değişiklik ise bu sefer ön tarafta su damlası çentiğine yer vermesi oldu. Lite olmayan sürümde kamera deliği sol üstte bulunuyordu. Lite versiyon yonga seti olarakta değişikliğe gitmiş durumda. Cihazda MediaTek Helio P35 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Lite versiyonda NFC yok ve cihazda vanilla sürümden daha yavaş olan 10W’lık hızlı şarj bulunuyor.
Genel
EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak EBA TV için yayın programını açıkladı. 23 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim başlıyor.
COVID-2019 salgını nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin önümüzdeki hafta okula gitmek yerine evlerinde, uzaktan eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. MEB, Eğitim Bilişim Ağı aracılığıyla verilecek eğitimlerde TRT ile iş birliği doğrultusunda TV üzerinden de yayın yapacak.
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İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, ‘Yetiştirme Programı’ kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.
Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve Ortaokul’da sabah saat 09.00′da başlayıp 13.30‘a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
EBA TV’nin lise yayınları ise sabah 09.00′da başlayıp 14.30‘a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV uydu frekansları ve kanal sıralamaları belli oldu
Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim için ders programının yanında uydu frekansları ve kanal sıralamaları da belli oldu. Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart ve Digiturk üzerinden de bu kanallar yayın yapacak. Paylaştığımız görsele göre televizyonunuzda ayarlama yapabilir, ders yayınlarını izleyebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, paylaşılan ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edileceği tahmin ediliyor. Umarız en kısa sürede söz konusu salgın biter ve bütün öğrencilerimiz okullarına döner.
Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 3 ve 4: Kuantum bilgisayarlar ve robotlar
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Kuantum bilimi ve kuantum bilgisayarlar sadece kısa vadeyi değil orta ve uzun vadeyi de etkileyecek ciddi sonuçlar doğuracak. Kuantum bilgisayarlar konusu ile ilgili bu yazı dizisi kapsamında detaylandırma yapılmayacak. Konuyla ilgili buraya tıklayarak daha önce yayınlanmış bir yazımızı okuyup temel seviyede bilgi edinebilirsiniz.
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2019 yılında Boston Dynamics, Spot adlı robotunu ticari amaçlar için satmaya başladı. Robotların yapabilecekleri, insan hayatına kattıkları ve katabilecekleri her daim onları teknolojinin popüler konuları arasında tutacak. Bu arada, Amazon’un geliştirtiği AWS RoboMaker, şirketlerin bulut kullanarak akıllı robot uygulamalarını ölçeklendirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için oluşturuldu. Bulut robotik ve otomasyon, fiziksel robotların yalnızca kapsayıcıları yerine ağlar üzerinden veri ve kod paylaştığı ve hesaplamaları uzaktan gerçekleştirdiği bir alandır.
Kısa süre sonra işletmeler, mevsimsel perakende satış beklentisi oluşturmada, stratejik depo seçimleri yapmakta, binalarda güvenlik ve fabrikalarda otomasyon dahil olmak üzere, çeşitli kullanımlar için bulut tabanlı robot teknolojisinden yararlanabilecekler. Ayrıca, bu durum insan işçi maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelerin cazibesini bu anlamda yitirmeleri konusunda bir katalizör olabilir. Yani ucuz iş gücü, üretim merkezlerinin seçimindeki önemli olma rolünü kaybedebilir ya da önem sırasında geriye düşebilir. Bunun ekonomik ve siyasi etkileri çok önemli sonuçlar doğurabilir.
Kısacası kuantum bilgisayarlar, fiziksel robotlar ve bulut tabanlı robotik uygulamalar teknoloji trendlerinde üst sıralarda olmaya devam edecek.
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