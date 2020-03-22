Nissan logosunu değiştiriyor!

Nissan, son dönemde logo değiştiren otomobil üreticileri arasına katılıyor. Şirket, hem ana logosunu hem de Z modellerinde kullandığı logoyu değiştirmeye hazırlanıyor.

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Japon otomobil üreticisinin, Büyük Britanya, Peru, Uruguay, Şili ve Arjantin‘de yeni logolarını patentlediği ortaya çıktı. Nissan’ın yeni logosu minimalist ve oldukça şık yeni bir tasarım ile pek çok otomobil tutkununun beğenisini şimdiden topladı. Ayrıca şirket, tasarım noktasında eski logodaki klasik dairesel görünümü korumaya devam etti.

Nissan‘a ait bir tasarım tescili başvurusunun ortaya çıkmasının ardından markanın, yakın bir gelecekte logosunu değiştirebileceği iddiası ortaya atıldı. Başvurusu yapılan yeni logoda, eski tasarımın krom kaplaması ve üç boyutlu görünümünün ortadan kaldırılmış olması dikkat çekti. Ortaya çıkan görsele göre yeni logo, iki boyutlu ve tek renkli olacak.

Nissan buna ek olarak Z serisi otomobillerinin logosunu da güncelliyor. Şirketin spor araba modellerine ilişkin başvurusu da Kanada ve Yeni Zelanda’da yapıldı. Bu tasarımın ise yeni Nissan logosunun aksine daha retro bir görünüme sahip olması dikkat çekti. Öyle ki yeni logo 1971‘de hayatımıza giren 240Z‘deki tasarımı oldukça anımsatıyor.

Volkswagen, KIA ve BMW gibi pek çok otomobil üreticileri de yakın zamanda logo değişikliğine gitti. Son dönemde yenilenen logolar genellikle daha minimalist ve sadelikten yana oldu. Bu değişimin otomobil kullanıcılarının beğenisini nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.