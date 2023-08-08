Oyun dünyasının merakla beklediği haber geldi! Bu yılın Call of Duty oyunu “Modern Warfare III” olarak açıklandı ve 10 Kasım’da oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Yayıncı Activision, oyunun heyecanını artırmak için tanıdık yüzleri ve gizemli detayları içeren bir teaser yayınladı. Microsoft satın alımıyla gündemde olan Activision, yeni Call of Duty oyunuyla rüzgarın yönünü değiştirecek!

Call of Duty: Modern Warfare III Yılın Oyunu Olmaya Aday!

Serinin hayranlarını heyecanlandıran teaser, Kaptan Price ve Vladimir Makarov gibi tanıdık karakterlere bir bakış sunuyor. Bununla birlikte, dikkat çekici seslendirmede “Düşmanlarınızı asla canlı canlı gömmeyin” ifadesi yer alıyor. Ayrıca teaser’da, orijinal Modern Warfare III oyununda yer alan aşırı milliyetçi Rus Makarov’u anımsatan ‘yılan başları’ndan da bahsediliyor.

Modern Warfare serisinin yeni oyunu, 2019’da başlayan Modern Warfare Reboot üçlemesinin bir parçası olarak geliştiriliyor. Sledgehammer Games, bu devam oyununun geliştirilmesini üstleniyor. Yeni oyun, oyuncuları sürükleyici hikayesi ve tanıdık karakterleriyle bir kez daha ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

Activision’ın önceden planlanan farklı bir yaklaşımı değiştirerek tam teşekküllü bir oyun olarak piyasaya sürme kararı, oyun dünyasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Bu durum, oyuncuları heyecanlandırırken, aynı zamanda Modern Warfare III’ün içeriği konusunda da merak uyandırdı. Ancak oyunun yapım ekibi, detayları sır gibi saklayarak merakı artırıyor.

Modern Warfare III’ün çıkış tarihi, Call of Duty fanlarını heyecanlandıran bir başka konu oldu. Ortaya çıkan son bilgilere ve açıklama göre oyunun 10 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu tarih, Modern Warfare serisinin hayranları için özel bir anlam taşıyor.

Oyuncular ayrıca, Modern Warfare III’ün çok oyunculu deneyimine dair önemli gelişmeler yaşanmasını da heyecanla bekliyor. Yeni oyunun, önceki sürümlere göre daha geniş kapsamlı ve güncel içeriklerle dolu bir çok oyunculu deneyim sunması bekleniyor. Bu da oyuncuların uzun süre oyunun başında kalmalarını sağlayacak.

Ancak, Modern Warfare III hakkında henüz kesin platform bilgileri verilmedi. Ancak tahminlere göre oyunun PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarında yayınlanması bekleniyor. Bu da oyunun geniş bir oyuncu kitlesine hitap edeceği anlamına geliyor. Call of Duty: Modern Warfare III, hem serinin uzun soluklu hayranlarını hem de yeni oyuncuları aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Call of Duty’nin yeni oyunu sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!