Ağ Teknolojileri
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, şık ve sportif modeli Yeni BMW 4 Serisi Cabrio 1.290.400 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de ön siparişe açıldı. Hafif kumaş tavanıyla Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, ülkemizde 258 bg güç üreten 2.0 litrelik TwinPower Turbo benzinli motoruyla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’nda meraklılarının beğenisine sunuldu.
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Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, ilk kez 35 yıl önce yollarla buluşan BMW 3 Serisi Cabrio’nun başlattığı köklü bir geleneği temsil ediyor. Sportif ve üstü açık sürüşün yanında Böbrek Izgaraları, büyük hava girişleri ve ince farları Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun karakterini yansıtırken, öne doğru alçalan kaputu modelin görünümüne katkıda bulunuyor. Arka tekerlek davlumbazlarının hatları ve üç boyutlu şekillenen yüzeyleri, Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’ya özellikle tavan açıkken geniş ve kaslı bir görünüm veriyor. Bu görünüm, ince stop grubuyla da güçleniyor.
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’yu karakterize eden sportifliği, kabin tasarımında da kendini belli ediyor. Sürücü merkezli kokpit ve opsiyonel olarak tercih edilebilen dijital gösterge paneli, otomobilin teknolojik altyapısına dikkat çekiyor. Otomatik olarak öne ve arkaya hareket edebilen kemer sistemine sahip spor ön koltuklar, standart olarak Vernasca deri döşeme ve koltuk ısıtmasıyla geliyor.
2.0 litrelik güçlü BMW TwinPower Turbo motor, 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreterek performanslı sürüşe olanak sağlıyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun motoruyla uyum içerisinde çalışan 8 ileri Steptronic şanzıman sürüş keyfine katkıda bulunuyor.
Softtop Tavan ile dikkat çekici
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun yenilenen tavanı, hem görsel hem de teknik açıdan önemli bir yer ediniyor. Hardtop tavanın işlevselliği ve konforu, kumaş tavanın klasik sportif tasarımıyla bir araya geliyor. Softtop tavan, içeriden ve dışarıdan bakıldığında Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’ya bütünleşik bir görünüm kazandırıyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun softtop tavanı, düz tasarımıyla aerodinamiğe katkı sağlarken, daha hafif yapısıyla da otomobilin performansını artırıyor. Bu özellik sayesinde içerideki yol ve rüzgar gürültüsü önemli ölçüde azalırken, soğuk havaya karşı yalıtım sağlanabiliyor. 50 km/s hıza kadar düğmeye basılarak 18 saniye içerisinde tavan açılıp kapanabiliyor.
Zengin Donanım ve BMW Sürüş Destek Sistemleri
Tavan açık bir şekilde yol alırken Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da sürücüler için çok sayıda yüksek kaliteli donanım sunuluyor. Standart olarak sunulan rüzgar koruyucusu kabin içerisindeki hava akışını dikkatlice yönlendirirken, tavan kapalı olduğunda ise kolaylıkla çıkarılabiliyor. Yine standart olarak sunulan ön koltuk başlıklarına entegre boyun ısıtıcıları, düşük dış sıcaklıklarda konfor hissini artırıyor. Elektrikli olarak ayarlanabilen spor koltuklar standart olarak yer alırken, koltuklarda soğutma özelliği opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca, Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da üç bölgeli otomatik klima kontrolü de standart olarak bulunun özellikler arasında.
Türkiye’de Edition M Sport donanım yapısıyla sunulacak olan Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, kullanıcılarına BMW sürüş keyfiyle beraber en modern teknolojik sistemleri sunuyor. 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ve 10,25 inç bilgi-eğlence ekranını içeren BMW Live Cockpit Professional’ın yanı sıra, Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonlarına sahip Akıllı Telefon Arayüzü ve Kablosuz Şarj Sistemi Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da standart olarak sunuluyor. Isıtmalı Direksiyon ve 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi de standart olarak sunularak Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun sürüş deneyimini arttırmasını sağlıyor. Yeni nesil aydınlatma sistemiyle sürüş güvenliğini de artıran BMW LaserLight, sürüş koşullarına adapte olabilen Adaptif M Süspansiyon sistemi ve anahtarsız girişe olanak sağlayan Konfor Erişim Sistemi gibi donanımlar da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, önceki nesline kıyasla daha geniş bir sürücü destek sistemine sahip. Park Mesafe Kontrolü ve otomatik park fonksiyonu, geri sürüş asistanı, fren müdahaleli ön çarpışma uyarısı, direksiyon destekli şerit dönüşü dahil Şeritten Ayrılma Uyarısı ve kör nokta uyarılı Şerit Değiştirme Asistanı standart olarak sunuluyor.
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Ağ Teknolojileri
6,5 milyon TL ödüllü yarışma!Deutsche Telekom’dan.
Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, uluslararası bilim yarışması Telekom Challenge’ı başlatıyor. Özellikle Ev ağlarında veri dağıtımı ve güvenliği konusunda yenilikçi fikirlere sahip bilim insanları arıyor. “Telekom Challenge”, üniversiteler, araştırma merkezleri vs bünyesinde uluslararası araştırma topluluğunun en parlak beyinlerine ulaşmayı hedefliyor.
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YENİLİKÇİ FİKİRLERE İHTİYAÇ !
Deutsche Telekom Teknoloji ve İnovasyon Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Nemat; “Geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve ev ağlarında güvenli veri dağıtımı konusunda heyecanlıyız. Bu yarışmayla uluslararası seviyede en parlak beyinlere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. “ Beraberinde Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ise; “Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı dört temel alana odaklıyoruz. Bunlar; bulut hizmeti, konektivite, dijitalleşme ve güvenlik. Özellikle güvenlik altyapısı olmadan dijital çağı sorunsuz sürdürmek mümkün değil. Öncelikli olarak Dijital dönüşümü iyi anlayıp doğru adımları atabilirsek, artı değer üretebiliriz. Bu süreçte yenilikçi fikirlere çok ihtiyacımız var” diye ekliyor.
15 Mart’a kadar Deutsche Challenge Başvurular devam ediyor!
Ayrıca Telekom Challenge yarışması, “Araştırma” ve “Geliştirme” olarak iki kategoriden oluşuyor. Özellikle “Araştırma” kategorisinde, ev ağlarında yeni nesil veri dağıtımına yönelik bilimsel makaleler değerlendirilirken; “Geliştirme” kategorisinde veri dağıtımı güvenliğine yönelik iyileştirme çözümleri değerlendirilmeye alınacaktır. Her iki bölümden 10 kişi finalist belirlenecek. Ödül Töreni’nin Eylül ayında düzenleneceği yarışmada, Araştırma kategorisi birincisine 150 bin Euro, Geliştirme kategorisi birincisine ise 75 bin Euro olmak üzere, başarılı fikirlere toplamda 700 bin Euro’nun üzerinde ödül dağıtacak. Son olarak 15 Ocak tarihinde start verilen Telekom Challenge yarışmasının başvuruları 15 Mart’a kadar www.telekom-challenge.com adresinden yapılabilecek.
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Ağ Teknolojileri
TP-Link 6 GHz destekli mesh sistemlerini ve routerlarını tanıttı
CES 2021 etkinliğinde boy gösteren firmaların başında gelen TP-Link, 6 GHz destekli üç adet mesh sistemiyle birlikte yepyeni routerlarını tanıttı. Wi-Fi 6E desteğiyle beraber piyasaya çıkacak olan TP-Link’in yeni ağ ürünleri, yüksek hız meraklılarının taleplerini karşılamak için tasarlandı.
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Wi-Fi 6E teknolojisi, gittikçe hayatımızın bir parçası haline gelmeye bir adım daha yaklaşıyor. Bilmeyenler için kısaca bahsedelim: Wi-Fi 6E sayesinde kablosuz bağlantınızdan 6 GHz bandında faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede kablosuz ağınızın performansı artıyor ve doğru ortantılı olarak da gecikme süresi azalıyor. Ek olarak Wi-Fi 6E sayesinde kablosuz cihazlar arası parazitlenme oranı, normalde kullandığımız 2.4 GHz veya 5 GHz bandına nazaran yok denecek kadar az miktarda yaşanıyor.
Dünyanın en büyük ağ üreticilerinin birisi olan TP-Link, 6 GHz desteğini Wi-Fi 6E sayesinde evlerimize getirecek yepyeni ürünlerini tanıttı. Şirket tarafından CES 2021’de düzenlenen tanıtım etkinliğinde üç adet mesh sistemi, iki adet de router duyuruldu.
İçindekiler
TP-Link Deco X96 6 GHz mesh sistemi
TP-Link Deco X96 Wi-Fi mesh sistemi 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz olmak üzere üç bantlı Wi-Fi teknolojisini destekliyor. 6.600 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızını ayağınıza getirecek olan Deco X96 mesh sistemi, TP-Link tarafından yapılan açıklamaya göre evinizdeki ağ durumunu öğrenmek ideal Wi-Fi deneyimini sunmak için yapay zekadan faydalanıyor.
- AX6600 Üç Bantlı Wi-Fi: Kablosuz bağlantı hızını 6.600 Mbps’ye kadar artırır.
- AI-Driven Mesh: Evinize özgü ideal Wi-Fi deneyimini sağlamak ağ ortamınızı tanıyabilir.
- Akıllı Antenler: Kapsama alanını artırmak ve kablosuz bağlantıları iyileştirmek adına, güçlü bir ana taşıyıcıya sahiptir.
- 6 GHz Bandı: Wi-Fi parazitlerini ve tıkanıklığını önlemek için daha verimli bir ana taşıyıcı bandına sahiptir.
- Performans düşüşü yaşanmadan 200 cihaza kadar bağlantı sağlanılabilir.
- Wi-Fi 6 tarafından üretilen verimli ve güçlü Wi-Fi sinyalleri sayesinde tüm evinizi kesintisiz kapsama alanıyla donatın.
- TP-Link HomeCare Pro: Çok yönlü ağ özelleştirme ve gelişmiş güvenlik koruması sağlar.
Akıllı ev meraklılarına: Deco X76 Plus
TP-Link tarafından CES 2021’de duyurulan bir başka ürün de Deco X76 Plus isimli akıllı ev ürünü oldu. Yine özünde basit bir 6 GHz destekli başka bir Wi-Fi mesh sistemi olan TP-Link Deco X76 Plus, aynı zamanda TP-Link Deco uygulamasıyla çeşitli Bluetooth ve Wi-Fi cihazları bir araya getiren merkez noktası görevi üstleniyor. 5.400 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızı sunabilen Deco X76 Plus’ın üç bantlı Wi-Fi teknolojisi sayesinde evinizdeki altyapı verimli olduğu müddetçe muhteşem hızlara erişebileceksiniz.
- AX5400 Üç Bantlı WiFi: Kablosuz bağlantı hızını 6.600 Mbps’ye kadar artırır.
- AI-Driven Mesh: Evinize özgü ideal Wi-Fi deneyimini sağlamak ağ ortamınızı tanıyabilir.
- 6 GHz Bandında çalışır.
- Yerleşik Smart Hub: Tüm ürünlerinizi kullanımı kolay tek bir uygulamada bir araya getiren akıllı merkez görevi görür.
- Performans düşüşü yaşanmadan 150 cihaza kadar bağlantı sağlanabilir.
- Wi-Fi 6 tarafından üretilen verimli ve güçlü Wi-Fi sinyalleri sayesinde tüm evinizi kesintisiz kapsama alanıyla donatın.
- TP-Link HomeShield: Ağ ve IoT korumasına sahip en yeni özelliklerle ev ağınızı güvende tutar.
7,800 Mbps’ye kadar bağlantı hızı sunabilen TP-Link Archer AX96 router
Mesh sistemleriyle uğraşmak istemiyorsanız ve eski usül basit bir router arıyorsanız, TP-Link size hitap eden bir ürün de tanıttı. TP-Link Archer AX96 olarak isimlendirilen router, Wi-Fi 6E teknolojisi sayesinde 7.800 Mbps’ye kadar yüksek hızlı kablosuz bağlantı desteği sunabiliyor. TP-Link tarafından yapılan açıklamaya göre Archer AX96’da, kapsama alanını artırmak ve kablosuz bağlantısını iyileştirmek için özel akıllı antenler bulunuyor.
Bunların yanı sıra TP-Link Archer AX96 router modelinde 1,7 GHz dört çekirdekli CPU, 2,5 Gbps WAN / LAN bağlantı noktası, Gigabit WAN / LAN bağlantı noktası ve dört Gigabit LAN bağlantı noktası bulunuyor.
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7,8 Gbps’ye Kadar Ultra Hızlı Üç Bantlı Wi-Fi: 2402 Mbps (6 GHz) + 4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)
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Multi-Gigabit Kablolu Ağ Desteği: 1 × 2,5 Gbps WAN / LAN bağlantı noktası + 1 × Gigabit WAN / LAN bağlantı noktası + 4 × Gigabit LAN bağlantı noktaları
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WiFi 6E Standardı: Yüksek hızlı bağlantılar kurabilmenizi mümkün hale getiren 6 GHz desteği.
- Ağlar arası gecikmeyi ortadan kaldırmak için 1,7 GHz dört çekirdekli özel bir CPU.
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HomeShield Security: Kapsamlı ağ koruması, sağlam ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT koruması sağlar.
TP-Link Archer AX206
- 10 Gbps’ye kadar Üç Bantlı Gigabit WiFi: 4804 Mbps (6 GHz) + 4804 Mbps (5 GHz) + 1148 Mbps (2.4 GHz)
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10 Gbps Kablolu Ağ: 1 × 10 Gbps SFP + WAN / LAN bağlantı noktası + 1 × 10 Gbps WAN / LAN bağlantı noktası + 1 × 2,5 Gbps WAN / LAN bağlantı noktası + 4 × Gigabit LAN bağlantı noktaları
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DL / UL MU-MIMO ile WiFi 6E Standardı: DL / UL MU-MIMO’nun gelişmiş eşzamanlı aktarımı ile daha verimli 6 GHz deneyimi elde edebilirsiniz.
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Rakipsiz 2 GHz İşlem Gücü: Ağlar arası gecikmeyi ortadan kaldırmak için 2 GHz dört çekirdekli özel bir CPU.
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HomeShield Security: Kapsamlı ağ koruması, güçlü ebeveyn denetimleri ve gerçek zamanlı IoT koruması sağlar.
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Ağ Teknolojileri
Xiaomi, “Wi-Fi 6 Enhanced” destekli routerı Mi Router AX6000’i duyurdu
Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 ile aynı günde Wi-Fi 6 Enhanced teknolojisini de içeren ilk üst düzey routerını duyurdu. Xiaomi Mi Router AX6000 ismindeki yeni router, 6000 MB’lık Wi-Fi veri transfer hızına sahip. 4K QAM ve 2500M bağlantı portu ve sahip olduğu diğer teknolojilerle önceki Wi-Fi 6 routerlardan daha farklı bir deneyim sunuyor.
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Xiaomi Mi Router AX6000, diğer Wi-Fi 6 routerlara oranla daha yüksek hızlar vaat ediyor
Wi-Fi 6 Enhanced teknolojisi 4×4 160 MHz bant genişliğini destekliyor. Mevcut Wi-Fi 6 4×4 80 MHz bant genişliğine göre iki kat performans ve çoklu cihaz bağlantısı sunuyor. Cihaz, sahip olduğu 4K QAM yüksek hızlı iletişim teknolojisi ile aynı anda iletilebilen veri miktarını önceki nesil 1024 QAM teknolojisine göre %20 arttırıyor.
Mi Router AX6000 sahip olduğu 2500M portuyla, mevcut routerların gigabit ethernet bağlantı noktasıyla sağladıklarını geride bırakıyor. Bu port aynı zamanda WAN/LAN switching özelliği sunuyor.
Mi Router AX6000, sinyal kapsamı ve kararlılığı açısından da gayet iyi performans gösteriyor. Qualcomm’un özel geliştirdiği yongaya sahip olan router, 512 MB Ram ve ile birlikte geliyor. Ek olarak 248 cihaza aynı anda erişim olanağı sunabiliyor. Altı adet bağımsız sinyal yükseltici ve Xiaomi Mesh Network teknolojisi sayesinde ulaşılması en zor noktalara dahi Wi-Fi sinyallerini ulaştırabiliyor. Mi Router AX6000, akıllı evlerin network’leri için Xiaomi AIoT ekosistemiyle özgün bir kullanış sunabiliyor.
Routerın Wi-Fi şifresi değiştirildikten sonra yeni şifre, Xiaomi ChangKai Connect özelliğini destekleyen tüm Xiaomi akıllı cihazlar tarafından algılanabilecek. Cihaz, Xiaomi marka akıllı telefonları algılayacak ve oyun esnasında gecikme ve donmaları azaltacak.
Xiaomi Mi Router AX6000, Çin’de 599 Yuan (91 Dolar) fiyattan 8 Ocak tarihinde satışa sunulacak.
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