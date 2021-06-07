Yeni BMW 4 Serisi Cabrio Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, şık ve sportif modeli Yeni BMW 4 Serisi Cabrio 1.290.400 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de ön siparişe açıldı. Hafif kumaş tavanıyla Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, ülkemizde 258 bg güç üreten 2.0 litrelik TwinPower Turbo benzinli motoruyla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’nda meraklılarının beğenisine sunuldu.

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Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, ilk kez 35 yıl önce yollarla buluşan BMW 3 Serisi Cabrio’nun başlattığı köklü bir geleneği temsil ediyor. Sportif ve üstü açık sürüşün yanında Böbrek Izgaraları, büyük hava girişleri ve ince farları Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun karakterini yansıtırken, öne doğru alçalan kaputu modelin görünümüne katkıda bulunuyor. Arka tekerlek davlumbazlarının hatları ve üç boyutlu şekillenen yüzeyleri, Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’ya özellikle tavan açıkken geniş ve kaslı bir görünüm veriyor. Bu görünüm, ince stop grubuyla da güçleniyor.

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Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’yu karakterize eden sportifliği, kabin tasarımında da kendini belli ediyor. Sürücü merkezli kokpit ve opsiyonel olarak tercih edilebilen dijital gösterge paneli, otomobilin teknolojik altyapısına dikkat çekiyor. Otomatik olarak öne ve arkaya hareket edebilen kemer sistemine sahip spor ön koltuklar, standart olarak Vernasca deri döşeme ve koltuk ısıtmasıyla geliyor.

2.0 litrelik güçlü BMW TwinPower Turbo motor, 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreterek performanslı sürüşe olanak sağlıyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun motoruyla uyum içerisinde çalışan 8 ileri Steptronic şanzıman sürüş keyfine katkıda bulunuyor.

Softtop Tavan ile dikkat çekici

Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun yenilenen tavanı, hem görsel hem de teknik açıdan önemli bir yer ediniyor. Hardtop tavanın işlevselliği ve konforu, kumaş tavanın klasik sportif tasarımıyla bir araya geliyor. Softtop tavan, içeriden ve dışarıdan bakıldığında Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’ya bütünleşik bir görünüm kazandırıyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun softtop tavanı, düz tasarımıyla aerodinamiğe katkı sağlarken, daha hafif yapısıyla da otomobilin performansını artırıyor. Bu özellik sayesinde içerideki yol ve rüzgar gürültüsü önemli ölçüde azalırken, soğuk havaya karşı yalıtım sağlanabiliyor. 50 km/s hıza kadar düğmeye basılarak 18 saniye içerisinde tavan açılıp kapanabiliyor.

Zengin Donanım ve BMW Sürüş Destek Sistemleri

Tavan açık bir şekilde yol alırken Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da sürücüler için çok sayıda yüksek kaliteli donanım sunuluyor. Standart olarak sunulan rüzgar koruyucusu kabin içerisindeki hava akışını dikkatlice yönlendirirken, tavan kapalı olduğunda ise kolaylıkla çıkarılabiliyor. Yine standart olarak sunulan ön koltuk başlıklarına entegre boyun ısıtıcıları, düşük dış sıcaklıklarda konfor hissini artırıyor. Elektrikli olarak ayarlanabilen spor koltuklar standart olarak yer alırken, koltuklarda soğutma özelliği opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca, Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da üç bölgeli otomatik klima kontrolü de standart olarak bulunun özellikler arasında.

Türkiye’de Edition M Sport donanım yapısıyla sunulacak olan Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, kullanıcılarına BMW sürüş keyfiyle beraber en modern teknolojik sistemleri sunuyor. 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ve 10,25 inç bilgi-eğlence ekranını içeren BMW Live Cockpit Professional’ın yanı sıra, Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonlarına sahip Akıllı Telefon Arayüzü ve Kablosuz Şarj Sistemi Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da standart olarak sunuluyor. Isıtmalı Direksiyon ve 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi de standart olarak sunularak Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun sürüş deneyimini arttırmasını sağlıyor. Yeni nesil aydınlatma sistemiyle sürüş güvenliğini de artıran BMW LaserLight, sürüş koşullarına adapte olabilen Adaptif M Süspansiyon sistemi ve anahtarsız girişe olanak sağlayan Konfor Erişim Sistemi gibi donanımlar da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Yeni BMW 4 Serisi Cabrio, önceki nesline kıyasla daha geniş bir sürücü destek sistemine sahip. Park Mesafe Kontrolü ve otomatik park fonksiyonu, geri sürüş asistanı, fren müdahaleli ön çarpışma uyarısı, direksiyon destekli şerit dönüşü dahil Şeritten Ayrılma Uyarısı ve kör nokta uyarılı Şerit Değiştirme Asistanı standart olarak sunuluyor.