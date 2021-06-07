ASUS, oyuncular için geliştirdiği router ROG Strix GS-AX5400’ü duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix serisinin ilk ağ cihazı olan çift bant GS-AX5400 WiFi 6 (802.11ax) oyuncu router’ını duyurdu. Her açıdan tam bir oyun deneyimi için tasarlanan ROG Strix GS-AX5400 keskin ve ilgi çekici bir stile sahip olduğu görülüyor.

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Strix GS-AX5400 her tür oyun cihazında oyun paketlerine öncelik vermeyi kolaylaştırıyor. Mobil Oyun Modu, Oyun Bağlantı Noktası ve Aygıt Hızlandırıcı özellikleriyle mobil cihazlara, bilgisayarlara veya oyun konsollarına öncelik vererek esnek bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Konsol oyuncularına kullanımı kolay Open NAT özelliği sunulurken, VPN Fusion özelliği ise PC oyuncularının aynı anda hem VPN hem de normal bağlantı kullanmasına olanak veriyor.

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Strix GS-AX5400 sahipleri, Instant Guard özelliği sayesinde dünyanın her yerinde herkese açık Wi-Fi erişim noktalarını güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Bu özellik tek tıkla Strix GS-AX5400’e güvenli bir VPN veri tüneli açıyor. Ayrıca, ASUS AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca tüm bağlı cihazlara ağ güvenliği sağlanıyor.

Şık tasarım. Kazandıran güç.

Siyah rengin hâkim olduğu bir tasarıma sahip olan kompakt boyutlu ROG Strix GS-AX5400, ROG Strix serisinin karakteristik havasını taşıyor. ROG Strix’e özgü pençe izi tasarımını taşıyan ürünün üst kısmında ise noktalı bir desen yer alıyor. Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen Aura RGB aydınlatmalı ön panel, isteğe bağlı olarak çeşitli aydınlatma efektlerini yansıtabiliyor.

Strix GS-AX5400’deki çift bant Wi-Fi 6 bağlantılarında, 5 GHz frekans bandında 160 MHz kanallardan yararlanılıyor. Böylece toplamda 5400 Mbps’e varan hızlara ulaşılıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri de çok fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağın verimliliğini artırarak Wi-Fi 5’e kıyasla 4 kata kadar daha fazla ağ kapasitesi sunuyor. Wi-Fi 6 ayrıca mevcut tüm Wi-Fi cihazlarıyla tamamen uyumlu çalışabiliyor.

Her cihazda en uygun oyun deneyimi sunuyor

ROG Strix GS-AX5400 ile oyuncular ister dizüstü veya masaüstü bilgisayar ister akıllı telefon veya oyun konsolu olsun her tür cihazda en uygun oyun deneyimini yaşayabiliyorlar. ASUS Router uygulamasından etkinleştirilen Mobil Oyun Modu, akıllı telefon oyunlarına öncelik vererek ping sürelerini ve gecikmeyi azaltıyor. Özel Oyun Bağlantı Noktasına kabloyla bağlanan herhangi bir cihazdaki trafiğe karmaşık ayarlara ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak öncelik veriliyor. Strix GS-AX5400’ün çevrim içi kontrol panelindeki Aygıt Hızlandırıcı özelliği ile de istenen kablosuz cihaza öncelik tanınabiliyor. Adaptive QoS de trafiği analiz ederek oyun paketlerine öncelik veriyor. Böylece mümkün olan en iyi performans sunulması öngörülüyor.

Konsol oyuncuları, Open NAT ile üç kolay adımda port yönlendirme işlemi yapabiliyor. WAN ve LAN birleştirme özelliğiyle kullanıcılar tek tıkla iki adet Gigabit Ethernet bağlantı noktasını birleştirebiliyor ve böylece uygun bir servis sağlayıcıdan 2 Gbps’e ulaşan internet bağlantısı alabiliyor. Bunun yanı sıra aynı özelliği NAS gibi bant genişliğine ihtiyaç duyan cihazlara 2 Gbps LAN bağlantısı sağlamak için de kullanmak mümkün.

Çoğu router’da oyuncular VPN bağlantısı kurduğunda normal bağlantı kullanamıyor. Strix GS-AX5400’deki VPN Fusion özelliği, aynı anda hem VPN hem de VPN olmayan bağlantı kurmayı sağlıyor. Böylece oyuncuların her zaman en yüksek hıza ulaşması hedefleniyor.

Her yerde daha fazla gizlilik

ROG Strix GS-AX5400 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Bağlı tüm cihazları koruma altına alan bu yazılımda gelişmiş Ebeveyn Kontrolü özellikler de bulunuyor.

Dışarıda ise Strix GS-AX5400 sahipleri, herkese açık Wi-Fi bağlantılarını daha güvenli hale getiren Instant Guard özelliğiyle korunuyor. Strix GS-AX5400’e dünyanın her yerinden bir VPN veri tüneli açan Instant Guard, kullanıcılara risk taşıyan açık internet bağlantılarını gönül rahatlığıyla kullanma olanağı veriyor.

Teknik özelliklere bakacak olursak