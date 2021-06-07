ASUS
ASUS, oyuncular için geliştirdiği router ROG Strix GS-AX5400’ü duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix serisinin ilk ağ cihazı olan çift bant GS-AX5400 WiFi 6 (802.11ax) oyuncu router’ını duyurdu. Her açıdan tam bir oyun deneyimi için tasarlanan ROG Strix GS-AX5400 keskin ve ilgi çekici bir stile sahip olduğu görülüyor.
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Strix GS-AX5400 her tür oyun cihazında oyun paketlerine öncelik vermeyi kolaylaştırıyor. Mobil Oyun Modu, Oyun Bağlantı Noktası ve Aygıt Hızlandırıcı özellikleriyle mobil cihazlara, bilgisayarlara veya oyun konsollarına öncelik vererek esnek bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Konsol oyuncularına kullanımı kolay Open NAT özelliği sunulurken, VPN Fusion özelliği ise PC oyuncularının aynı anda hem VPN hem de normal bağlantı kullanmasına olanak veriyor.
Strix GS-AX5400 sahipleri, Instant Guard özelliği sayesinde dünyanın her yerinde herkese açık Wi-Fi erişim noktalarını güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Bu özellik tek tıkla Strix GS-AX5400’e güvenli bir VPN veri tüneli açıyor. Ayrıca, ASUS AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca tüm bağlı cihazlara ağ güvenliği sağlanıyor.
İçindekiler
Şık tasarım. Kazandıran güç.
Siyah rengin hâkim olduğu bir tasarıma sahip olan kompakt boyutlu ROG Strix GS-AX5400, ROG Strix serisinin karakteristik havasını taşıyor. ROG Strix’e özgü pençe izi tasarımını taşıyan ürünün üst kısmında ise noktalı bir desen yer alıyor. Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen Aura RGB aydınlatmalı ön panel, isteğe bağlı olarak çeşitli aydınlatma efektlerini yansıtabiliyor.
Strix GS-AX5400’deki çift bant Wi-Fi 6 bağlantılarında, 5 GHz frekans bandında 160 MHz kanallardan yararlanılıyor. Böylece toplamda 5400 Mbps’e varan hızlara ulaşılıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri de çok fazla cihazın kullanıldığı ortamlarda ağın verimliliğini artırarak Wi-Fi 5’e kıyasla 4 kata kadar daha fazla ağ kapasitesi sunuyor. Wi-Fi 6 ayrıca mevcut tüm Wi-Fi cihazlarıyla tamamen uyumlu çalışabiliyor.
Her cihazda en uygun oyun deneyimi sunuyor
ROG Strix GS-AX5400 ile oyuncular ister dizüstü veya masaüstü bilgisayar ister akıllı telefon veya oyun konsolu olsun her tür cihazda en uygun oyun deneyimini yaşayabiliyorlar. ASUS Router uygulamasından etkinleştirilen Mobil Oyun Modu, akıllı telefon oyunlarına öncelik vererek ping sürelerini ve gecikmeyi azaltıyor. Özel Oyun Bağlantı Noktasına kabloyla bağlanan herhangi bir cihazdaki trafiğe karmaşık ayarlara ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak öncelik veriliyor. Strix GS-AX5400’ün çevrim içi kontrol panelindeki Aygıt Hızlandırıcı özelliği ile de istenen kablosuz cihaza öncelik tanınabiliyor. Adaptive QoS de trafiği analiz ederek oyun paketlerine öncelik veriyor. Böylece mümkün olan en iyi performans sunulması öngörülüyor.
Konsol oyuncuları, Open NAT ile üç kolay adımda port yönlendirme işlemi yapabiliyor. WAN ve LAN birleştirme özelliğiyle kullanıcılar tek tıkla iki adet Gigabit Ethernet bağlantı noktasını birleştirebiliyor ve böylece uygun bir servis sağlayıcıdan 2 Gbps’e ulaşan internet bağlantısı alabiliyor. Bunun yanı sıra aynı özelliği NAS gibi bant genişliğine ihtiyaç duyan cihazlara 2 Gbps LAN bağlantısı sağlamak için de kullanmak mümkün.
Çoğu router’da oyuncular VPN bağlantısı kurduğunda normal bağlantı kullanamıyor. Strix GS-AX5400’deki VPN Fusion özelliği, aynı anda hem VPN hem de VPN olmayan bağlantı kurmayı sağlıyor. Böylece oyuncuların her zaman en yüksek hıza ulaşması hedefleniyor.
Her yerde daha fazla gizlilik
ROG Strix GS-AX5400 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Bağlı tüm cihazları koruma altına alan bu yazılımda gelişmiş Ebeveyn Kontrolü özellikler de bulunuyor.
Dışarıda ise Strix GS-AX5400 sahipleri, herkese açık Wi-Fi bağlantılarını daha güvenli hale getiren Instant Guard özelliğiyle korunuyor. Strix GS-AX5400’e dünyanın her yerinden bir VPN veri tüneli açan Instant Guard, kullanıcılara risk taşıyan açık internet bağlantılarını gönül rahatlığıyla kullanma olanağı veriyor.
Teknik özelliklere bakacak olursak
|
ASUS ROG Strix GS-AX5400
|
Antenler
|
4 x harici anten
|
Çalışma Frekansı
|
2,4 GHz, 5 GHz
|
Wi-Fi Veri Hızı
|
802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11n: 300 Mbps’e kadar
802.11ac (2.4 GHz, nitro-QAM): 500 Mbps’e kadar
802.11ac (5 GHz, nitro-QAM): 4333 Mbps’e kadar
802.11ax (2,4 GHz) 574 Mbps’e kadar
802.11ax (5 GHz) 4804 Mbps’e kadar
|
Ağ Standartları
|
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6
|
Bellek
|
256 MB NAND Flash
512 MB DDR3 RAM
|
Giriş Çıkışlar
|
WAN için 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
LAN için 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps
1 x USB 3.2 Gen 1
|
Düğme
|
Güç anahtarı, yeniden başlatma düğmesi, WPS düğmesi
|
DC Güç Adaptörü
|
AC Girişi: 100V~240V(50~60Hz)
DC Çıkış: 19V/1,75A
|
Paket İçeriği
|
ROG Strix GS-AX5400 WiFi Oyuncu Router’ı
RJ-45 kablosu
Güç adaptörü
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Garanti kartı
|
Boyutlar
|
268 x 180 x 59 mm (anten olmadan)
701 g
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ASUS
ASUS ROG, Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörünü duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), 15,6 inç FHD (1920×1080) taşınabilir oyuncu monitörü Strix XG16’yı duyurdu. 144 Hz IPS panele sahip ve NVIDIA® G-SYNC® uyumlu olan monitör, görüntülerde yırtılma olmayan akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.
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Oyuncuların her yerde oyun oynayabilmesi için tasarlanan monitörde bunun için yüksek kapasiteli pil, katlanabilir stant ve tripod yuvası bulunuyor. USB-C® ve Micro HDMI® bağlantılarına sahip monitörü mobil cihazlardan en yeni oyun konsollarına kadar farklı kaynaklarla birlikte kullanmak da mümkün. Siyah veya beyaz renk seçenekleriyle gelen ROG Strix XG16’nın XG16AHP modelinde çok yönlü kurulum için ROG tripod da bulunuyor.
İçindekiler
Son derece hızlı ve akıcı görüntüler
ROG Strix XG16’nın 15,6‑inç FHD IPS paneli canlı renkler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı akıcı görüntüler oluşmasını sağlarken G-SYNC uyumuluğu ise ekranda yırtılma olmasını önleyerek oyun deneyimleri ön plana çıkarıyor. ROG Strix XG16, tamamen beyaz renk seçeneğiyle gelen ilk ROG taşınabilir oyuncu monitörü. Ürün ayrıca klasik siyah renkte de geliyor. Her iki modelin arkasında da dikkat çekici bir görünüm katan tasarım bulunuyor.
Her zaman, her yerde etkileyici oyun deneyimi
ROG Strix XG16 oyunculara pil ömrünü düşünmeden istedikleri yerde oyun oynama özgürlüğü sunuyor. Modeldeki 7800 mAh pil 144 Hz’de üç saate kadar kullanım olanağı veriyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bir saat şarj ile monitörü iki saate kadar kullanmak mümkün.
Katlanabilir stant, Strix XG16’yı hem yatay hem dikey konumda birçok farklı açıda kullanma olanağı sunarak en iyi pozisyonu ayarlamayı sağlıyor. Strix XG16’daki tripod yuvası standart tripodlara uyumlu. Böylece monitörü, dizüstü bilgisayarda ikinci ekran veya mobil cihazlar için geniş bir ekran olarak kullanmak mümkün. Strix XG16AHP modelleri ROG tripodla birlikte geliyor. ROG zarf kılıfa kolayca sığan hafif ve kompakt Strix XG16, rahatça taşınabiliyor.
Çok yönlü bağlantı seçenekleri
Micro HDMI ve iki adet USB-C bağlantı noktasıyla bu monitör; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, kameralar ve daha birçok cihazla birlikte kullanılabiliyor. Dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlandığında USB-C bağlantısı ROG Strix XG16’ya hem sinyal hem güç sağlıyor. Ürünü birlikte gelen USB-C kablosu ve adaptörüyle şarj etmek de mümkün.
Teknik özelliklerine bakacak olursak
|
|
Ekran
|
Panel boyutu (çaprazlama)
|
15,6 inç geniş ekran, 16:9 en boy oranı
|
Ekran izleme alanı (Y x D)
|
344,16 x 193,59 mm
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
W-LED / IPS
|
Ekran yüzeyi
|
Yansıma önleyici
|
Gerçek çözünürlük
|
1920 x 1080
|
Yenileme hızı
|
144 Hz
|
Tepki süresi
|
3 ms (GTG)
|
Parlaklık (En yüksek)
|
300 cd/m²
|
Kontrast oranı (En yüksek)
|
800:1
|
İzleme açıları (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Flicker Free
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
USB-C® x 2 (1 adet şarj için, 1 adet DisplayPort™ çıkışı, micro HDMI
|
Güç
|
Pil
|
7800 mAh lityum polimer pil
|
Pil ömrü
|
144 Hz’de 3 saat
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (GxYxD)
|
360,52 x 225,52 x 11,8 mm (stant olmadan)
360,52 x (348,73~463,73) x 282,45 mm (stant ile)
|
Kutu Boyutları (GxYxD)
|
498 x 118 x 120 mm
|
Ağırlık
|
XG16AHP-W: 1,6 kg (net), 3,8 kg (brüt)
XG16AHPE-W: 0,9 kg (net), 3,0 kg (brüt)
ROG tripod: 0,7 kg:
|
Aksesuarlar
|
USB Type-C® kablosu
USB Type-C‑ – ‑Type-A adaptörü
Micro HDMI‑ – ‑HDMI kablosu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
ROG Tripod
ROG zarf kılıf
Güç adaptörü
Renk kalibrasyon raporu
|
Diğer özellikler
|
DisplayWidget ile otomatik döndürme
Eye Care teknolojisi
G-Sync uyumlu
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ASUS
ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV, PA247CV modellerini duyurdu
İçerik üreticileri için tasarlanan ve USB C arabirimine sahip profesyonel ASUS monitörler, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğuyla birlikte %100 sRGB ve Rec.709 renk uzayını destekliyor.
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ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modellerini duyurdu. Fabrikada kalibre edilen ve Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç yeni monitör, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğunun yanı sıra sRGB ve Rec.709 renk alanlarının %100’ünü sunuyor. Farklı boyut ve panel çeşitleriyle gelen bu monitörler, USB‑C® (65 watt güç dağıtımı özelliğine sahip), DisplayPort™, HDMI® ve bir adet USB bağlantı merkeziyle içerik üretimi işleri için gereken bağlantı seçeneklerini sunuyor.
27 inç boyutundaki ProArt PA279CV ve PA278CV modelleri sırasıyla 4K UHD (3840 x 2160) ve WQHD (2560 x 1440) panele sahipken, ProArt PA247CV ise 23,8‑inç boyutunda bir FHD (1920 x 1080) panel ile geliyor. PA247CV ve PA278CV modelleri şu anda Türkiye’de aktif olarak satışa sunulmuş durumda. Kısa bir süre önce stokları tükenen PA279CV’nin ise Haziran ayı içerisinde tekrardan stoklarda olması bekleniyor.
Tam anlamıyla renk doğruluğu
ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Renk tonlarının büyük önem taşıdığı yaratıcı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç model de sektörde lider renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edilmiş. Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunan monitörler sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor ve gerçekçi renkler için DCI-P3 renk gamını destekliyor.
Serinin en üst modeli olan ProArt PA279CV, benzer boyutlardaki Full HD ekranlara kıyasla dört kat daha fazla piksel yoğunluğu ve üç kata kadar daha fazla ekran alanı sunan 27 inç 4K UHD (3840 x 2160) HDR paneliyle çok daha net ve ayrıntılı görüntüler oluşturuyor.
Üretkenliği artıran modeller
ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modelleri cihaz ve içerik kaynağıyla uyumluluk için geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI, DisplayPort ve son derece hızlı veri transferi, DisplayPort desteği ve cihaz şarjı için 65 watt güç dağıtımı özelliklerine sahip bir USB-C girişi bulunuyor. USB-C bağlantısı, kullanıcılara tek bir kablo üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanıp tüm USB-C özelliklerinden yararlanma olanağı veriyor. Bu monitörlerde ayrıca dört adet USB 3.1 girişine sahip bir USB bağlantı merkezi de yer alıyor. Bunun sayesinde içerik üreticileri birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyorlar.
Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun
ProArt ekranlar rahat izleme ve çalışma deneyimi sunabilmek için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı yapma imkanı veren ergonomik standa sahip. Ekranları uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün. Hızla çıkarılabilir mekanizma sayesinde ekranı bir VESA duvar montajı aparatına takmak da oldukça kolay.
Ürünleri detaylıca incelemek içinde buradaki linklere göz atabilirsiniz:
ProArt Display PA279CV:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA279CV/
ProArt Display PA278CV:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/
ProArt Display PA248CV:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA247CV/
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ASUS
Strix XG43UQ HDMI 2.1 monitörün yakında piyasada olması bekleniyor
Dünyanın ilk HDMI 2.1 oyuncu monitörü olan ROG Strix XG43UQ; 43 inç panel, 144 Hz yenileme hızı, 1 ms MPRT ve Display Stream Compression teknolojisi gibi özelliklerle donatıldı.
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ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın ilk HDMI® 2.1 oyuncu monitörü olan Strix XG43UQ’yu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yeni modelin Haziran ayı içerisinde Türkiye’de piyasaya çıkması bekleniyor. Strix XG43UQ’da 144 Hz’e kadar yenileme hızına ve 1 ms hareketli resim tepki süresine (MPRT) sahip 43 inç boyutunda bir panel kullanılıyor. Modelde ayrıca Display Stream Compression (DSC) teknolojisine yer veriliyor. HDMI 2.1 bağlantı noktası ile oyuncular en yeni konsollarda 4K 120 Hz oyun deneyimi yaşayabiliyor.
AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi HDR görüntülerin akıcı ve gecikmesiz sunulmasını sağlarken, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) ise değişken yenileme hızı teknolojisiyle birlikte çalışarak gölgelenme ve hareket bulanıklığı efektlerini ortadan kaldırıyor ve akıcı bir oynanış sunuyor. Strix XG43UQ, OLED TV’lerden üç kat daha fazla seviyede, 1000 nit maksimum parlaklığa sahip. Çift tonlu siyah beyaz kaplamaya ve tamamen beyaz arka kapağa sahip olan monitör Aura Sync aydınlatma teknolojisi sayesinde Aura özellikli diğer bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize ışık efektleri sunabiliyor.
İçindekiler
Akıcı ve gerçekçi görüntüler
43 inç Strix XG43UQ’da 144 Hz, 4K (3840 x 2160) panel bulunuyor. AMD FreeSync Premium Pro teknolojisi, saniyede 144 kare hıza kadar akıcı görüntüler oluşturulmasını sağlayabiliyor. Monitörde ayrıca, ELMB ve değişken yenileme hızı teknolojilerini birlikte kullanan ASUS ELMB Sync özelliği bulunuyor. Bu özellik oyunlarda yüksek kare hızlarıyla gölgelenme ve yırtılma olmadan net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.
DisplayHDR™ 1000 sertifikalı Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi ve profesyonel sınıf %90 DCI‑P3 renk gamı ile gerçekçi görüntüler için olağanüstü renkler ve kontrast sunuluyor.
HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun deneyimi
HDMI 2.1 ile en yeni konsollarda 4K 120 Hz oyun deneyimi sunmasını yanı sıra Strix XG43UQ’da Otomatik Düşük Gecikme modu da bulunuyor. Bu mod giriş gecikmesini azaltarak 4K TV’lerin yarısı düzeyine getiriyor. Monitördeki değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisi yırtılmaların ve kare hızındaki takılmaların önüne geçerken, Display Stream Compression teknolojisi ise görüntü kalitesinde fark edilebilir bir kayıp olmadan ultra yüksek çözünürlüklü video sinyallerini tek bir yüksek hızlı arayüz ile aktarabiliyor.
Yansıma önleyici panel ve zengin bağlantı seçenekleri
Yansıma önleyici panel aydınlık ortamlarda ekrandakileri daha kolay görmeyi sağlıyor. Bu da film izlerken veya oyun oynarken daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Strix XG43UQ; USB 3.0, HDMI 2.1 ve 2.0, DisplayPort 1.4, ses girişi ve kulaklık jakı gibi bağlantı seçeneklerine sahip. Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda ile kullanıcılar ekran ayarlarını kolayca değiştirebiliyor.
Bir de teknik özelliklerine göz atalım:
|
Ekran
|
Panel Boyutu (çaprazlama)
|
43 inç (109,22 cm), 16:9 geniş ekran
|
Ekranda Görüntülenen Alan
|
941,184 x 529,416 mm
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
W-LED / VA
|
Ekran Yüzeyi
|
Yansımaz
|
Renk Doygunluğu
|
%125 sRGB, DCI-P3 %90
|
Gerçek çözünürlük / Tazeleme oranı
|
3840 x 2160 @ 144 Hz
|
Piksel Aralığı
|
0,2451 mm
|
Parlaklık
|
1000 cd/m² (en yüksek)
|
Kontrast Oranı
|
4.000:1 (Tipik .)
|
İzleme Açısı (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Görüntü Renkleri
|
1073,7 Milyon (10‑bit)
|
Tepki Süresi
|
1 ms MPRT
|
HDR
|
DisplayHDR™ 1000
|
Video Özellikleri
|
Shadow Boost
|
Evet
|
HDCP
|
Evet
|
GameVisual
|
Evet (FPS,RTS / RPG, Yarış, sRGB, Sinema, Manzara, MOBA, Kullanıcı modu)
|
GamePlus
|
Evet (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama, Keskin Nişancı)
|
FreeSync Premium Pro
|
Evet
|
ELMB SYNC
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
2 x HDMI® 2.1
2 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort™ 1.4
2 x USB 3.0
1 x kulaklık jakı
|
Stereo Hoparlör
|
2 x 10 W stereo hoparlörler, RMS
|
Sinyal
Frekansı
|
Dijital Sinyal Frekansı
|
DisplayPort: 275-275 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
HDMI 2.0: 30-135 KHz (Y) / 48-60 Hz (D)
HDMI 2.1: 30-135 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
|
Güç
|
Güç Tüketimi
|
< 48 W*
*Ses / USB / kart okuyucu bağlantısı olmadan, 200 nit ekran parlaklığıyla ölçülmüştür
|
Voltaj
|
100-240 V, 50 / 60 Hz
|
Mekanik
Tasarım
|
Öne Arkaya Eğme
|
+10° ~ -5°
|
VESA Montajı
|
100 x 100 mm
|
Boyutlar
|
Fiziksel Boyutlar
|
974,58 x 631,31 x 301,46 mm (stant ile)
974,58 x 570,62 x 74,6 mm (stant olmadan)
|
Ağırlık
|
15,3 kg (net), 22,8 kg (brüt), 14,2 kg (stant olmadan net)
|
Diğer
Özellikler
|
DisplayHDR 1000
ELMB SYNC
Shadow Boost
DisplayWidget
GameFast Giriş teknolojisi
Yan yana resim
Aura Sync
ASUS Değişken Hız Aşırtma
|
Aksesuarlar
|
Güç adaptörü
Güç kablosu
DisplayPort kablosu
Ultra hızlı HDMI kablosu
USB 3.0 kablosu
Uzaktan kumanda
Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti kartı
Aura Sync ROG logo projektörü
|
Uyumluluk
ve Standartlar
|
TUV-Flicker Free
TUV-Düşük Mavi Işık
DisplayHDR 1000
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