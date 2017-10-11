Geçtiğimiz ay satışa sunulan yeni BMW 3 serisi, sahip olduğu muazzam yeteneklerle yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Uzun bir süre önce piyasaya sunulan BMW 3 Serisi, o günden bu yana spor sedan modeller arasında ciddi bir paya sahip. Şimdi ise altıncı nesline ulaşan BMW 3 Serisi Sedan, çevikliği, hassas kullanım özellikleri ve üstün konforuyla eskisinden çok daha gelişmiş. BMW 3 Serisi Touring, premium orta segmentteki etkileyici sürüş keyfini, genişletilmiş iç hacim ve modern işlevsellikle bir araya getiriyor.

BMW’nin karakteristik sürüş keyfine odaklı tasarım ve donanım özellikleri, yeni Edition Sport Line’ı tanımlıyor.

BMW Böbrek Izgaralarının çerçeveleri ve yeniden biçimlendirilmiş alt hava kanallarının ek parçaları siyah renkte, egzoz çıkışları ise siyah krom olarak sunuluyor. Ayrıca, BMW 3 Serisi Edition Sport Line özel dış tasarımı, siyah renkli 18 inç ve çift kollu tasarıma sahip hafif alaşım jantları da içeriyor.

Edition modellerinin kokpiti, sportif bir sürüş deneyimi için en uygun gereklilikleri sunıyor. Farklı bir kontrast dikiş içeren iyileştirilmiş özelliklere sahip gösterge panelini barındıran ön konsol ile birlikte olağanüstü bir hissiyatı ve kavrama özelliğini ön plana çıkaran dolgu ve yüzeye sahip yeni spor direksiyon şık ve sportif bir ortam oluşturuyor.