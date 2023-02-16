Apple, teknolojik gelişmeyi barındıran birinci sınıf bir cihaz olarak iPhone Ultra‘yı piyasaya sürmek için çalışıyor. Bu model Apple Watch Ultra’nın Apple Watch serisindeki en iyi teknolojiyi nasıl kullandığını yansıtacak şekilde iPhone serisinin tepesine oturacak. Kuşkusuz iPhone modellerinden daha pahalı olacak ve başka hiçbir cihazda bulunmayan yeni özelliklere ve donanıma sahip olacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’i yüksek talep ve düşük üretim sayıları arasında elde etmek zordu. Şimdi, Apple maliyet ve beklentileri karşılama arasında doğru dengeyi kurabilirse, pazar daha premium bir iPhone için olgunlaşmış durumda.

Titanyum gövde

Apple Watch Ultra, üst düzey Apple Watch Series 8’deki paslanmaz çelikten farklılaşmak için titanyum kullanıyor. Titanyumun iPhone Pro serisine geleceğine dair söylentiler uzun süredir devam ediyor, ancak Apple’ın Apple Watch Ultra’nın belirlediği emsali takip ederek bunu önce iPhone Ultra’ya getirmesi daha mantıklı. Böylece iPhone kasa tasarımları için üç katmanlı bir sistem oluşturulmuş olacak. Temel modelde alüminyum, iPhone Pro modellerinde paslanmaz çelik ve iPhone Ultra’da titanyum kullanılacak.

USB-C

Avrupa Komisyonu’nun gönüllü uzlaşma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gerekli olan standart bir şarj portu için AB’nin getirdiği zorunluluk nedeniyle Apple 2024 yılından itibaren USB-C kullanmak zorunda kalacak. Komisyon açıkça Apple’ı işaret etmese de, USB-C’ye geçiş konusunda en büyük engel Apple oldu ve MFi sertifikalı Lightning konektör ve aksesuarlarına bağlı kalmayı tercih etti.

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USB-C yalnızca konnektör tipini nitelendirir, veri aktarım hızlarını veya güç işleme gereksinimlerini değil. Bu, USB 4’ten 20 Gbps aktarım hızları veya Apple’ın tam USB 4 özelliklerini ve Thunderbolt 4’ü desteklemesi halinde 40 Gbps’ye kadar aktarım hızları anlamına gelebilir. Veri aktarımı burada denklemin yalnızca bir parçası. USB 4’e geçiş, Apple’ın iPhone Ultra’ya iPad Pro’da olduğu gibi harici monitör kullanımı, daha kapsamlı bir çevre birimi yelpazesi, bir adaptör aracılığıyla 10 Gbe Ethernet ve daha yüksek şarj hızları gibi daha fazla özellik getirmesini sağlıyor.

Sadece kablosuz şarj

iPhone Ultra’da hiç bağlantı noktası olmayabilir mi? Mevcut kablosuz aktarım hızları bir iPhone’un kablolu aktarım hızlarının yerini alabilecek kadar yüksek. Wi-Fi 7 muhtemelen iPhone Ultra piyasaya çıktığında çıkmış olacak ve Apple’ın amiral gemisi cihazlarında hiçbir özellikten kaçınmaması bekleniyor.

Apple, ABD iPhone 14 modellerinde SIM tepsisini kaldırarak su ve kir için bir girişi ortadan kaldırdı. Lightning bağlantı noktasını kaldırabilir ve hava koşullarına dayanıklılığını daha da artırabilir.

Hızlı şarj

iPhone’un şarj hızlarını yakalaması gerekiyor. Mevcut iPhone 14, Lightning üzerinden 20W hızlı şarj ile en üst seviyeye ulaşıyor. iPhone 14 Pro ise 27W ile biraz daha hızlı şarj oluyor ve MagSafe kablosuz şarj cihazları 15W’a kadar şarj edebiliyor. Qi uyumlu ya da MagSafe uyumlu şarj cihazları ise yalnızca 7,5 W şarj edebiliyor ki bu da akıllı telefon endüstrisinin geri kalanına kıyasla oldukça yavaş bir değer. Apple’ın en büyük rakibi Samsung’a baktığımızda Galaxy S23’ün 25W, Galaxy S23 Ultra’nın ise 45W şarj hızına sahip olduğunu görüyoruz.

MicroLED ekran

Apple yıllardır MicroLED ekranlar üzerinde çalışıyor ve Apple Watch’un yeni ekran teknolojisini kullanan ilk cihaz olması planlanıyor. Bu bir seçenek, ancak Apple’ın geçmişinde önemli gelişmeleri önce premium serisine getirmek var. Bu genellikle iPhone Pro modelleridir, ancak Apple üçüncü, daha yüksek bir katman eklerse, iPhone Ultra MicroLED’i enjekte etmek için mükemmel bir cihaz olacaktır.

Fiziksel olmayan düğmeler

Güç ve ses için fiziksel düğmelerin kaldırılacağına dair söylentiler yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Bir iPhone Ultra modeli Apple’ın tasarlayabileceği her şeyi sergileyecek ve fiziksel düğmelerin kaldırılması da buna uygun olacaktır. Bu düğmeler kapasitif, ultrasonik ya da bunların bir kombinasyonu olabilir. Apple son yıllarda iPhone tasarımında yinelemeli güncellemeler yapmakla yetiniyor. Ultra premium bir Ultra model, muhteşem bir şey yapmak ve iPhone tasarım dilini ileriye taşımak için bir fırsat sunacaktır.

Ekran altı parmak izi okuyucu

Android üreticilerinin amiral gemisi cihazları biyometrik amaçlar için ekran altı parmak izi okuyucuları kullanıyor. Face ID tüketici cihazlarındaki en iyi yüz tanıma sistemi olsa da Touch ID’nin geri dönüşü memnuniyetle karşılanacaktır. Ne de olsa MacBook’lar, iPad’ler ve Mac klavyelerin hepsinde Touch ID entegre edilmiş durumda ve iPhone Ultra’da da yer almaması için hiçbir neden yok.