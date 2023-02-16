Qualcomm, altıncı nesil 5G modem-antene çözümü Snapdragon X75 ve X72 5G Modem-RF Sistemini tanıttı. Bu yeni çipler, geçen hafta piyasaya sürülen bütçe dostu Snapdragon X35 modemine göre çok daha iyi özellikler sahip. Qualcomm 5G AI İşlemci Gen 2, bir modem-RF sisteminde şirketin mevcut 5G AI işlemcisinin yerini aldı. Qualcomm, Snapdragon X75’te ilk kez yeni özel Tensör hızlandırıcı donanımını da tanıttı.

Qualcomm’a göre, yeni Qualcomm 5G AI İşlemci Gen 2, Gen 1’den 2,5 kat daha iyi AI performansı sağlıyor ve Qualcomm 5G AI Suite Gen 2’yi daha iyi hızlar, kapsama alanı, hareketlilik, bağlantı sağlamlığı ve konum doğruluğu elde etmek için yeni AI-powered optimizasyonlarla sunuyor.

Yapay zeka tabanlı hızlandırmanın bir sonucu olarak Snapdragon X75 5G Modem-RF Sistemi, 5G Advanced’e hazır dünyanın ilk modem-RF sistemi haline geldi. Ayrıca, mmWave için 10 taşıyıcı toplama, 6 altı bantlar için 5X taşıyıcı toplama ve 5G uplink MIMO ile iyi 5G performansı ve spektrum esnekliği sunuyor.

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Yeni Snapdragon X75 5G Modem-RF Sistemi, Akıllı Telefonlar, Mobil geniş bant, Otomotiv, Hesaplama Uydu iletişimi, Endüstriyel IoT, Sabit kablosuz erişim ve Özel ağlar dahil olmak üzere tüm önemli dikeylerde 5G Advanced’i etkinleştirecek.

Qualcomm 5G AI Suite Gen 2 Özellikleri

mmWave ışın yönetimi için sensör-modem-RF çözümü.

AI-geliştirilmiş kanal durumu geri bildirimi (CSF)

AI-geliştirilmiş anten ayarı

AI-gelişmiş GNSS Konumu Gen 2

Snapdragon X75 5G Modem Destekleri

5G NR, LTE, LAA, WCDMA, TD-SCDMA, GSM/ Edge, CBRS, Dinamik Spektrum Paylaşımı (DSS), EN-DC, NR-DC, mmWave, sub-6 GHz

5G Tepe Yükleme Hızı: 3,5 Gbps

5G Peak İndirme Hızı: 10 Gbps

1000 MHz’e kadar 5G Bant Genişliği

mmWave’de 10CC’ye kadar toplama, 5G alt-6GHz’de 5CC’ye kadar toplama

FDD, TDD, SA (bağımsız), NSA (bağımsız) 5G modları

Daha uzun pil ömrü için Qualcomm 5G PowerSave Gen 4 ve Qualcomm RF Güç Verimliliği Paketi

Hızlı, güvenilir ve uzun menzilli yüklemelere izin vermek için Qualcomm Smart Transmit Gen 4 – ve şimdi Snapdragon Satellite desteği de dahil.

Qualcomm DSDA Gen 2, aynı anda iki SIM kartta 5G/4G Çift Veri sağlar.

Snapdragon X72 5G Modem-RF Sistemi ise çoklu Gigabit indirme ve yükleme hızlarına sahip mobil geniş bant uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesi için tasarlanmış 5G modem-antene çözümdür. Snapdragon X75 şu anda telefon üreticilerine gönderiliyor ve ticari mobil cihazların 2023’ün sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.