Bitcoin
Yeni bir çöküş senaryosu daha! BTC 15.000 dolara düşebilir mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin yeni günde de düşmeye devam ediyor. Yazı sırasında 31.436 dolar olan Bitcoin fiyatı düşmeye devam ederken Sublime Traders’ın kurucusu Andrei Stanciulescu, önemli bir Bitcoin tahmini yaptı. Andrei Stanciulescu, Bitcoin’in kısa vadeli momentumunun düşmeye devam ettiğini ifade etti. Aynı zamanda Andrei Stanciulescu, BTC ‘de 15.000 dolarlık ürkütücü seviyeleri de belirtti. BTC 15.000 dolar seviyesini yeniden görür mü?
Bitcoin fiyatı keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor ve BTC 31.200 dolara kadar gerilemiş durumda. Sublime Traders’ın kurucusu Andrei Stanciulescu, piyasalar hakkında açıklamalar yaptı. Andrei Stanciulescu, orta vadede yıl sonuna kadar 80.000 doların görülebileceğini söyledi. Andrei Stanciulescu konuyla ilgili şu yorumları yaptı:
Bence yıl sonuna kadar, bu baş ve omuz modelini hızlı bir şekilde tamamlarsak… Bitcoin fiyatında yaklaşık 80.000 dolar veya daha fazlasına sahip olduğumuz için şanslıyız.
Andrei Stanciulescu’ya göre, geçtiğimiz aydaki konsolide fiyat modeli, Bitcoin’i aşağı çeken bir dizi faktörden, özellikle de Çin’den gelen kripto para birimleriyle ilgili daha sert önlemlerden kaynaklanıyor.
Andrei Stanciulescu, Bitcoin’in ve tüm kripto para birimlerinin her zaman ihtiyaç duyduğu şeyin, kripto para birimlerini benimsemesi ve teşvik etmesi ve yukarı yönlü fiyat momentumunu doğrulamak için kurumların varlıklarını daha da artırması için Elon Musk gibi bir başka etkili figür olduğunu belirtiyor. Analist, şu anda kişisel yatırımcıların Bitcoin’i değerli fiyat seviyelerine itme gücüne sahip olmadığını söylüyor. Ancak Stanciulescu, kurumların kripto para birimlerinin gelecekteki fiyat hareketinde hala hayati bir rol oynadığını da kabul ediyor.
Andrei Stanciulescu ayrıca, devam eden Bitcoin oynaklığı ve yatay ticaret arasında, kripto para biriminin 2021’de 15.000 dolara kadar düşebileceği konusunda da uyarıyor.
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Bitcoin
Ünlü finans uzmanından korkutan BTC senaryosu: “24.000 dolar seviyesine düşebilir”
Kripto para piyasası mayıs ayının ortasından beri genel bir düşüşte. Bu düşüşte en çok dikkat çeken isim ise şüphesiz lider kripto para birimi Bitcoin. 64.000 dolar seviyesini geçerek tüm zamanlarının en yüksek seviyesine ulaşan BTC, mayıs ayının ortasından itibaren 30.000 dolara kadar geriledi ve o zamandan beri 30.000-40.000 dolar arasında konumlanıyor. Yatırımcılar dört gözle yükseliş beklerlerken finans uzmanı Robert Kiyosaki korkutan bir açıklamada bulundu. Kiyosaki, yatırımcıları yeni bir sert düşüşe karşı uyardı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kiyosaki BTC fiyatının 24.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi.
Biggest bubble in world history getting bigger. Biggest crash in world history coming. Buying more gold and silver. Waiting for Bitcoin to drop to $24 k. Crashes best time to get rich. Take care.
— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 19, 2021
Finans uzmanı Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının çakılacağını düşünüyor. Dünya tarihinin en büyük balonu olarak nitelediği BTC’nin fiyatının 24.000 dolara düşeceğini öngörüyor. Kiyosaki, altın ve gümüş alın ve Bitcoin’in 24.000 dolara düşmesini bekleyin diyor.
Kiyosaki’ye göre gelmesini beklediği bu sert düşüş, zengin olmak için önemli bir fırsat. “Çöküşler zengin olmak için en iyi zamandır” diyen Kiyosaki, görünüşe bakılırsa dipten bir satın alım planlıyor. Robert Kiyosaki, finansal okuryazarlık üzerine en çok satan “Rich Dad, Poor Dad” kitabının yazarı.
BTC 24.000 dolar olur mu?
Lider kripto para birimi Bitcoin adına son zamanlarda art arda olumlu haberler geldi ancak bu haberler fiyatını 40.000 doların üzerine taşıyamadı. Öyle ki Bitcoin, tarihinde ilk kez bir ülkede yasal para birimi olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak bu tarihi olay bile Bitcoin fiyatını yerinden oynatamadı. Bazı uzmanlar fiyatlardaki bu durgunluğun ve düşüşün sebebini BTC balinalarının alım satım stratejilerine bağlıyor. Olumlu gelişmeler ile yükselmeyen BTC fiyatı, olumsuz gelişmeler ile sert şekilde düşüyor. Lider kripto para birimi son 24 saatte %1,86 düşüş ile 35.750 dolardan işlem görüyor. İçinde olduğumuz süreç çok kritik, dikkatli olmakta fayda var.
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Bitcoin
Goldman Sachs, Galaxy Digital ile ortaklık kurdu!
Goldman Sachs, Bitcoin vadeli işlem ticaretini genişletmek için Galaxy Digital ile güçlerini birleştirdi. ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Mike Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital ile birlikte Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için ortaklık kurdu.
Goldman Sachs geçtiğimiz mart ayında kripto para birimi alım satım masasını aktif hale getirmişti. Müşterilerden gelen talep üzerine de Bitcoin yatırım hizmetlerini ilerletti. Bu ayın başlarında hizmetleri Ethereum alım satım hizmetleri ile genişleteceğini bildirmişti. Şimdi ise Galaxy Digital ile kurulan ortaklık sonucunda Bitcoin vadeli işlemleri başladı.
Bankacılık devi Goldman Sachs geçen ay yaptığı bir açıklamada Bitcoin işlemleri için yeni likidite sağlayıcıları ile anlaşma yapacağını duyurmuştu. Bankanın ortaklık kurduğu Galaxy Digital’in CEO’su Mike Novogratz, kariyerine 1989 yılında Goldman Sachs’ta başlamıştı. Galaxy Digital tarafından da şirketin Goldman Sachs’ın likidite sağlayıcısı olarak görev yapmaya başlayacağının duyurulması bekleniyor.
Diğer taraftan Goldman Sachs’taki herkes Bitcoin hizmetleri konusunda hemfikir değil. Bankanın özel servet yönetimi kolu kısa bir zaman önce kripto paraların uygulanabilir bir yatırım olmadığını söyleyen araştırma notu yayınlamıştı. Galaxy Digital’in ikinci başkanı Damien Vanderwilt, bankanın Galaxy Digital ile ortaklık kurmasının diğer bankaların müşterilerinin kendi bankalarına baskı yapmalarına neden olacağını ifade etti.
Goldman Sachs Asya-Pasifik Dijital Varlıklar Başkanı Max Minton, ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:
“Amacımız, müşterilerimizi en iyi uygulama fiyatlandırmasıyla donatmak ve ticaret yapmak istedikleri varlıklara güvenli erişim sağlamaktır. 2021’de buna artık kripto paralar da dahil ve çok çeşitli likidite mekanlarına ve kripto para ekosistemini kapsayan farklılaştırılmış türev yeteneklerine sahip bir ortak bulduğumuz için mutluyuz.”
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Bitcoin
Miami, Çinli Bitcoin madencilerini çağırıyor!
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’e verdiği destek ile kripto para piyasası tarafından yakından tanınan bir isim. Suarez, kentin Çinli Bitcoin madencilerini Bitcoin madenciliği için yeni bir ev olarak karşıladığını söyledi ve bu konu için elektrik maliyetlerini de azaltmaya çalıştıklarını ifade etti. Miami, Bitcoin madencilerini çağırıyor.
ABD’deki en kripto dostu politikacılardan biri olan Suarez, perşembe günü CNBC’ye verdiği bir röportajda şehrin Çinli Bitcoin madencilerine son zamanlarda yaşadıkları Bitcoin madencilik baskısının ortasında kapılarını açtığını söyledi. Belediye Başkanı, şehrin ciddi bir nükleer güç kullanım potansiyeli olduğunu ifade ederek “Birçok şirketle irtibat halindeyiz. Onlara gelin burada çalışın diyoruz” dedi.
Çin’in düzenleyicileri yerel Bitcoin madenciliğini ve yasadışı enerji üretim faaliyetlerini sıkılaştırdığından dolayı birçok Çinli Bitcoin madencisinin Çin’den göç ettiği biliniyor. Bitcoin madencilerinin %50’sinden fazlasının Çin’den geldiği tahmin ediliyor. Bitcoin madenciliği, bu enerji yoğun ve oldukça zorlu süreci desteklemek için istikrarlı internet bağlantıları ve yüksek verimli işlemciler gerektirmekte. Suarez, Miami’nin temiz ve ucuz bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye sahip olduğunu ve şehrin daha fazla yatırım çekeceğini ve daha fazla iş yaratacağını umduğunu söyledi.
“Bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz… madenciler saatte belirli bir kilovat fiyatına ulaşmak istiyorlar. Ve biz de onlarla bu konuda çalışıyoruz; Şehrimizin rekabet etme fırsatına sahip olduğundan emin olmak istiyoruz.”
Çalışma İstatistikleri Bürosu, Miami’deki saatlik kilovat elektrik maliyetinin ortalama 10.7 cent olduğunu, bu maliyetin ülke ortalamasında ise 13.3 cent olduğunu ortaya koyuyor.
Suarez, Çinli BTC madencilerinden herhangi bir kişisel çağrı almadığını vurguladı ve hırsının bir gecede gerçekleşemeyeceğini kabul etti. Yine de iyimser ve şehrin sınırsız ve ucuz nükleer güç kaynağını teşvik ederek Bitcoin madencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyor. Ayrıca Suarez yönetimi vergi imtiyazları, altyapı teşvikleri ve kripto madenciliği için küçültülmüş düzenlemeler içeren kurumsal bölgeler oluşturmak da dahil olmak üzere kripto madenciliğini geliştirmek için çeşitli teşvikleri değerlendiriyor.
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