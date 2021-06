Yeni bir çöküş senaryosu daha! BTC 15.000 dolara düşebilir mi?

Kripto para piyasası mayıs ayının ortasından beri genel bir düşüşte. Bu düşüşte en çok dikkat çeken isim ise şüphesiz lider kripto para birimi Bitcoin. 64.000 dolar seviyesini geçerek tüm zamanlarının en yüksek seviyesine ulaşan BTC, mayıs ayının ortasından itibaren 30.000 dolara kadar geriledi ve o zamandan beri 30.000-40.000 dolar arasında konumlanıyor. Yatırımcılar dört gözle yükseliş beklerlerken finans uzmanı Robert Kiyosaki korkutan bir açıklamada bulundu. Kiyosaki, yatırımcıları yeni bir sert düşüşe karşı uyardı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kiyosaki BTC fiyatının 24.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi.

Biggest bubble in world history getting bigger. Biggest crash in world history coming. Buying more gold and silver. Waiting for Bitcoin to drop to $24 k. Crashes best time to get rich. Take care.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 19, 2021