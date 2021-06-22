Yeni bir çöküş senaryosu daha! BTC 15.000 dolara düşebilir mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin yeni günde de düşmeye devam ediyor. Yazı sırasında 31.436 dolar olan Bitcoin fiyatı düşmeye devam ederken Sublime Traders’ın kurucusu Andrei Stanciulescu, önemli bir Bitcoin tahmini yaptı. Andrei Stanciulescu, Bitcoin’in kısa vadeli momentumunun düşmeye devam ettiğini ifade etti. Aynı zamanda Andrei Stanciulescu, BTC ‘de 15.000 dolarlık ürkütücü seviyeleri de belirtti. BTC 15.000 dolar seviyesini yeniden görür mü?

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Bitcoin fiyatı keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor ve BTC 31.200 dolara kadar gerilemiş durumda. Sublime Traders’ın kurucusu Andrei Stanciulescu, piyasalar hakkında açıklamalar yaptı. Andrei Stanciulescu, orta vadede yıl sonuna kadar 80.000 doların görülebileceğini söyledi. Andrei Stanciulescu konuyla ilgili şu yorumları yaptı:

Bence yıl sonuna kadar, bu baş ve omuz modelini hızlı bir şekilde tamamlarsak… Bitcoin fiyatında yaklaşık 80.000 dolar veya daha fazlasına sahip olduğumuz için şanslıyız.

Andrei Stanciulescu’ya göre, geçtiğimiz aydaki konsolide fiyat modeli, Bitcoin’i aşağı çeken bir dizi faktörden, özellikle de Çin’den gelen kripto para birimleriyle ilgili daha sert önlemlerden kaynaklanıyor.

Andrei Stanciulescu, Bitcoin’in ve tüm kripto para birimlerinin her zaman ihtiyaç duyduğu şeyin, kripto para birimlerini benimsemesi ve teşvik etmesi ve yukarı yönlü fiyat momentumunu doğrulamak için kurumların varlıklarını daha da artırması için Elon Musk gibi bir başka etkili figür olduğunu belirtiyor. Analist, şu anda kişisel yatırımcıların Bitcoin’i değerli fiyat seviyelerine itme gücüne sahip olmadığını söylüyor. Ancak Stanciulescu, kurumların kripto para birimlerinin gelecekteki fiyat hareketinde hala hayati bir rol oynadığını da kabul ediyor.

Andrei Stanciulescu ayrıca, devam eden Bitcoin oynaklığı ve yatay ticaret arasında, kripto para biriminin 2021’de 15.000 dolara kadar düşebileceği konusunda da uyarıyor.