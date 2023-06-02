ChatGPT robotu, iOS uygulamasını Türkiye’deki kullanıcılar için kullanıma sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine erişim sağladı. Şimdi ise robotun premium özellikleri için belirlenen abonelik bedeli açıklandı. Web üzerinde 20$ olan Plus aboneliği, iOS uygulamasında farklı bir fiyatla sunuluyor.

ChatGPT Kullanmak Bile Pahalı!

ChatGPT iOS uygulamasında Plus aboneliğine geçmek isteyen kullanıcılar aylık 499.99TL ödeme yapmak durumundalar. Bu fiyat, Apple’ın uygulama geliştiricilerinden aldığı kesintiyi de içeriyor. Yani, dolar bazında fiyat yaklaşık 25$’a denk geliyor.

Plus aboneliği, kullanıcılara bir dizi avantaj sunuyor. Yoğunluk zamanlarında bile kesintisiz erişim, öncelikli erişim imkanı, standart üyelikten daha fazla karakter girişi yapabilme ve kullanıcıya özel destek hizmetleri gibi özelliklerden yararlanma imkanı bu abonelikte sunuluyor.

ChatGPT’nin bu yeni abonelik hizmeti, kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Plus aboneliği, robotun sunduğu özelliklere daha geniş bir erişim imkanı sağlayarak kullanıcıların memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

ChatGPT’nin Kullanım Alanları Nedir?

ChatGPT, geniş bir kullanım alanına sahip olan bir yapay zeka modelidir. Öncelikle, metin tabanlı sohbet uygulamalarında kullanılmaktadır. Birçok mesajlaşma platformunda, ChatGPT’nin dil yeteneklerini kullanarak kullanıcılarla etkileşime geçebilen otomatik yanıtlar sunulmaktadır. Bu, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve daha hızlı yanıtlar sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

ChatGPT aynı zamanda müşteri hizmetleri alanında da kullanılmaktadır. Şirketler, ChatGPT’yi müşterilerin sorularını yanıtlamak, sorunları çözmek ve genel destek sağlamak için kullanabilirler. Müşteri hizmetleri temsilcilerinin yükünü hafifletmek ve daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmak için ChatGPT’nin otomatik yanıtlarının kullanılması mümkündür.

Ayrıca, ChatGPT’nin eğitim ve öğrenim alanlarında kullanım potansiyeli de bulunmaktadır. Öğrenciler, ChatGPT ile konular hakkında sorular sorabilir, ödevlerine yardımcı olacak bilgiler alabilir veya konuları daha derinlemesine anlamak için tartışma yapabilirler. Öğretmenler ve eğitim kurumları, ChatGPT’yi öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmek ve daha fazla kaynak sağlamak için kullanabilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ChatGPT Plus abonelik fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!