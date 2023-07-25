Yapay zekânın hayatımızdaki etkisi giderek artıyor ve yeni kullanım alanları keşfediliyor. Google’ın eski üst düzey yöneticilerinden Mo Gawdat, ilerleyen dönemlerde yapay zekânın cinsel ilişkiler için kullanılacağını ve seks robotlarının hayatımızın bir parçası haline geleceğini iddia etti. Bu iddialar, yapay zekânın sadece metin yazdırmak veya resim oluşturmakla sınırlı olmadığını gösteriyor. Daha neler göreceğiz?!

Sohbet Robotu Bitti Seks Robotu Başladı!

Yapay zekâ tabanlı teknolojiler, artık metin yazma ve bilgi tarama gibi temel işlerin ötesine geçiyor. Sanal müşteri temsilcileri ve ses odaklı yapay zekâ araçları gibi yeni gelişmeler de hayatımızın bir parçası haline geliyor. Ancak Mo Gawdat’ın açıklamaları, yapay zekânın daha da ileriye gidebileceğini ortaya koyuyor.

Gawdat’a göre, artırılmış gerçeklik ekipmanları ile cinsel ilişkiler simüle edilebilecek. Örneğin, Apple Vision Pro veya Quest 3 gibi cihazlar, kullanıcılara gerçek bir cinsel deneyim yaşatmak için kullanılabilir. Bu da yapay zekâ tabanlı seks robotlarının gelecekte mümkün olabileceğini gösteriyor.

Aslında bu pek de alışılmadık bir şey değil. Şimdiden bazı insanlar kendi yapay zeka ile üretilmiş avatarlarını Tinder gibi uygulamalarda kullanıyor, öyle ki karşınızda gerçek biriyle konuştuğunuzu sansanız bile gerçekte var olan birinin yapay zeka avatarıyla konuşuyorsunuz.

Ancak bu gelişmelerin getireceği etik ve duygusal sorunlar da tartışma konusu. Mo Gawdat, hissiyatın önemini reddederek bu konuda rahat bir tavır sergiliyor. Ona göre, önemli olan gerçeklikten ziyade deneyim. Mo Gawdat ekranda sizinle konuşan bir avatarın gerçek mi yoksa yapay zekâ tarafından üretilmiş mi olduğunun önemli olmadığını söylüyor.

Bu tür gelişmeler, teknolojinin insan hayatına etkileri ve etik sorunlar üzerine düşünmemizi gerektiren önemli bir konu. Yapay zekâ tabanlı teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı, toplumda farklı tepkilere neden olabilir ve yapılacak olan tartışmalar bu konudaki önemli sorulara ışık tutacaktır. Gelecekte, yapay zekânın getireceği bu tür yeni kullanım alanları, teknolojinin gelişimi ve insanlığın değerleri arasında hassas bir denge kurulması gerektiğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka nereye evriliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!