Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş., Türkiye’deki etkinliğini artıracak üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Yenilikçi ve geniş ürün yelpazesiyle sektördeki öncü yerini koruyan Yanmar Türkiye, şirketin Endüstriyel Motorlar İş Kolu, Motor ve Yedek Parça Satış Müdürü olarak Bahadır Birgücü’yü seçti. Satış ve müşteri yönetim süreçlerinde 12 yılı aşkın tecrübesiyle Yanmar Turkey Makine A.Ş’nin Yeni Motor Satış, Yedek Parça Satış ve Servis faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yanmar Türkiye’den Üretim, Lojistik ve Mühendislik Üssü Olma Hedefi

100 yılı aşkın tarihiyle iş makinesi, tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, deniz ve endüstriyel motor üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Yanmar, Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2016 yılında İzmir’de faaliyetlerine başlayan Yanmar İrtibat Ofisi ve ardından 2017 yılında kurulan Yanmar Turkey Makine A.Ş. firması ile Japon devi, Türkiye’deki müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor. Beş yıldır Türkiye ve komşu ülkeleri, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Kuzey Afrika gibi birçok bölgede çözümler sunan Yanmar Türkiye; tarım makineleri ve ekipmanları, enerji sistemleri, anahtar teslim mühendislik hizmetleri (EPC), endüstriyel motorlar, iş ve endüstriyel makina kiralama platformu makinagetir.com ile toplamda beş farklı iş alanında hizmet veriyor. Türkiye’de gerçekleştirdiği iş ortaklıkları ve stratejik anlaşmalar ile bölgedeki varlığını sürekli güçlendiren şirket, Yanmar’ın üretim, lojistik ve mühendislik üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu kapsamda Yanmar Türkiye, bölgedeki satış faaliyetlerini güçlendirmek üzere şirketin Endüstriyel Motorlar İş Kolu, Motor ve Yedek Parça Satış Müdürlüğü’ne Bahadır Birgücü’yü getirdi.

Kariyer hayatına ilk adımı Hanbulk Gemi Kiralama şirketinde Teklif ve Satış Mühendisi olarak atan Birgücü, bu pozisyonda geçirdiği 3 yılın ardından Perkins markasının Türkiye Distribütörlüğü olan Power TK bünyesinde görev yapmaya başladı. Perkins Power TK’de görev aldığı 8 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda faaliyet gösteren Birgücü, Power TK bünyesinde Servis Satış ve Yeniden Güçlendirme Satış Müdürü olarak görevine devam etti. Satış konusunda tecrübeli isim, Power TK’nin servis odaklı yeni müşterilerine servis, bakım, onarım, revizyon, yedek parça, yeni motor satışlarının gerçekleştirilmesinde görev aldı. Şimdi ise, satış konusundaki 12 yılı aşkın tecrübesiyle Birgücü, Yanmar Turkey bünyesinde Endüstriyel Motorlar İş Kolu, Motor ve Yedek Parça Satış Müdürü olarak rol alacak.

Yanmar Türkiye Endüstriyel Motorlar İş Kolu, Motor ve Yedek Parça Satış Müdürü Bahadır Birgücü: “Yanmar Türkiye olarak, Yanmar’ın 100 yılı aşkın tarihi boyunca nesilden nesile aktardığı HANASAKA felsefesiyle uyumlu bir şekilde, daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin, globalde öncü olduğu üretim kollarında Türk Üreticileri motor tedariki ve sonrasında gereken tüm satış sonrası hizmetler desteklemek bizim için çok önemli bir görevdir. Yanmar’ın geniş ürün yelpazesini Türkiye’deki müşterilerimize sunarak küresel çaptaki başarımızı Türkiye pazarında da göstermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”