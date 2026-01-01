Bu videoda Hardware Plus olarak 2025 yılında ofisimize test için gelen ürünler arasından kendo kategorilerindeki en iyi ürünleri, en iyi servisleri ve en iyi markaları seçtik. Hardware Plus olarak ortak karar verilen bu seçimlerde ödülleri kazanan tüm ürünleri tebrik ederiz. Hardware Plus olarak verdiğimiz ödüllerin kategorisi ise şu şekilde:
Yılın En Güvenilir İnternet Operatörü
Yılın Laptop Markası
Yılın En İyi Televizyonu
Yılın İnovatif Ürünü
Yılın En İyi Robot Süpürgesi
Yılın En İyi Dikey Süpürgesi
Yılın En İyi Akıllı Saati
Yılın En İyi Oyuncu Laptop’u
Yılın En İyi Tableti
Yılın Katlanabilir Telefonu
Yılın F/P Telefonu
Yılın En İyi Telefonu
Peki sizin için bu kategorilerde hangi ürünler yılın ürünüydü? Sizde kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seneler, mutlu yıllar 🥳
#Yılıneniyileri #HardwarePlus #Eniyiürünler