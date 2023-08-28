Bilgisayar performansı modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. XPG, yüksek performanslı RAM modülleri ile bu gereksinimi karşılamak amacıyla tanınan bir marka olarak öne çıkıyor. ADATA’nın oyuncu markası olan XPG bu süreçte karşımıza XPG GAMMIX D35 RAM’leri ile çıkıyor. AMD ve INTEL desteğine sahip olan bu RAM, fiyat/performans noktasında rakiplerine adeta göz dağı veriyor diyebiliriz.

16 GB + 16 GB Dual RAM modülünü test ettiğimiz XPG GAMMIX D35’in 8GB, 16GB ve 32GB modülleri de bulunuyor. 3200 MHz hıza sahip olan bu RAM, DDR4 altyapısını kullanıyor. GAMMIX D35’in birleşik ve sade üçgen hatları, özellikle oyun tutkunları için tasarlanıyor.

GAMMIX D35, daha küçük PC’lere mükemmel uyum sağlayan düşük profilli bir soğutucuya sahip. Uzun süreli kullanımda bile RAM’lerin ısınmadığını belirtelim. Sıcak yaz günlerinde stok fanlara sahip NZXT H510 Elite kasada yaptığımız testlerde RAM’lerde en ufak bir aşırı ısınma gözlemlemedik.

Kompakt yapısı sayesinde özellikle büyük işlemci soğutucularına temas etmemesi de RAM’in artı bir yönü diyebiliriz. AMD ve Intel’in XPG 2.0 overclock’unu destekleyen bu RAM boşta 25 derece yük altında ise maksimumda 60 derecede çalışıyor. RAM’in maksimum sıcaklığının 85 dereceye kadar da çıkabildiğini belirtelim.

Ömür boyu garantili bir şekilde satılan bu RAM ülkemizde 700 TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Fiyatı uygun tutmak için XPG’nin RGB’ye yer vermediğini belirtelim. Sade bir kasada kullanılınca göze oldukça hoş gelen tasarımı ile dikkat çekecek olan bu RAM’ler CL16 latans değerine sahip.

XPG GAMMIX D35, yüksek hızı ve düşük latansı sayesinde etkileyici bir performans sunuyor. Hem günlük kullanımda hem de yoğun görevlerde daha hızlı bir sistem tepkisi sağlıyor.

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Isı dağıtım sistemi, modülün performansını uzun süre boyunca istikrarlı bir şekilde korumasına yardımcı olur. Intel XMP desteği, kullanıcıların hız aşırtma yapmadan bile RAM performansını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor.

XPG GAMMIX D35 DDR4 RAM modülü, yüksek performansı ve estetik çekiciliği mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Hızlı veri iletimi ve düşük latans gibi özellikler, kullanıcıların güçlü ve görsel olarak çekici bir sistem oluşturmalarına yardımcı oluyor. Eğer hızlı bir sistem tepkisi ve kişiselleştirilebilir aydınlatma ile donatılmış bir RAM modülü arıyorsanız, XPG GAMMIX D35 DDR4 RAM modülü kesinlikle dikkate değer bir seçenek.

İçindekiler XPG GAMMIX D35 öne çıkan özellikleri

XPG GAMMIX D35 öne çıkan özellikleri

Kapasite: XPG GAMMIX D35, farklı kapasitelerde sunuluyor. 8GB, 16GB ve hatta 32GB kapasite seçenekleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

XPG GAMMIX D35, farklı kapasitelerde sunuluyor. 8GB, 16GB ve hatta 32GB kapasite seçenekleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Bellek Türü: DDR4 bellek teknolojisi, yüksek hız, düşük güç tüketimi ve veri bütünlüğü sağlar. GAMMIX D35, DDR4 teknolojisi sayesinde daha hızlı veri transferi ve daha iyi sistem tepkisi sunar.

DDR4 bellek teknolojisi, yüksek hız, düşük güç tüketimi ve veri bütünlüğü sağlar. GAMMIX D35, DDR4 teknolojisi sayesinde daha hızlı veri transferi ve daha iyi sistem tepkisi sunar. Hız: Bu RAM modülü, hızlı veri iletimi için etkileyici frekansta çalışır. 3200MHz ve üzeri hız seçenekleri, uygulamaların hızla açılmasını ve veri transferlerinin hızlı gerçekleşmesini sağlar.

Bu RAM modülü, hızlı veri iletimi için etkileyici frekansta çalışır. 3200MHz ve üzeri hız seçenekleri, uygulamaların hızla açılmasını ve veri transferlerinin hızlı gerçekleşmesini sağlar. Bellek Latansı: XPG GAMMIX D35, düşük bellek latansı ile öne çıkar. CL16 gibi düşük latans değerleri, veri erişim hızını optimize ederek performansı artırır.

XPG GAMMIX D35, düşük bellek latansı ile öne çıkar. CL16 gibi düşük latans değerleri, veri erişim hızını optimize ederek performansı artırır. Isı Dağıtımı: GAMMIX D35, ısı dağıtımını optimize etmek için tasarlanmış ısı emicileri ile gelir. Bu, modülün uzun süreli yüksek performansta çalışırken bile istikrarını korumasını sağlar.

GAMMIX D35, ısı dağıtımını optimize etmek için tasarlanmış ısı emicileri ile gelir. Bu, modülün uzun süreli yüksek performansta çalışırken bile istikrarını korumasını sağlar. Intel XMP Desteği: Intel Extreme Memory Profile (XMP) desteği sayesinde, kullanıcılar RAM hızlarını ve ayarlarını kolayca önceden ayarlanmış profillere göre optimize edebilirler.