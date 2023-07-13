Oyunseverler, e-sporcular ve teknoloji tutkunlarına yönelik sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üretmekte olan XPG, bugün sınırlı alana sahip kasalar için ideal bir profile sahip LANCER BLADE DDR5 serisi ve LANCER RGB ROG Sertifikalı DDR5 bellekleri kullanıcılarının beğenisine sundu.

RGB ve RGB olmayan modelleri bünyesinde barındıran LANCER BLADE serisi, gece yarısı siyahı ve kar fırtınası beyazı renk seçenekleri, saniyede 6000MT ve 6400MT hızları ve 16GB/32GB seçenekleriyle satışa sunuluyor. Titizlikle seçilmiş Hynix çiplerini kullanan bu bellek modülü, düşük gecikme süreleri ve tek tıkla overclock imkânı ile overclock hayranlarına istedikleri performansı sunmayı amaçlıyor.

LANCER BLADE, en yeni nesil Intel ve AMD platformlarıyla tam uyumluluk sağlamasının yanında hem Intel XMP 3.0 hem de AMD EXPO teknolojisini destekliyor. Mükemmel bellek stabilitesi sayesinde büyük ölçekli uygulamaları çalıştırırken ya da aynı anda birkaç görevle ilgilenirken dahi kararlı ve akıcı bir deneyimi beraberinde getiriyor.

XPG’nin düşük profilli ısı emici bellek ürünlerinden SPECTRIX D35G RGB ve GAMMIX D35 modelleri DDR4 bellek ihtiyaçlarını karşılarken, LANCER BLADE RGB/LANCER BLADE DDR5 ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Üstün fiyat-performans stratejisiyle öne çıkan DDR4 ve DDR5 RAM’ler ile XPG, kendi sloganıyla “Xtreme” oyun deneyimine sahip olmak isteyen oyuncular için ilk tercih olmayı amaç ediniyor.

Overclock Severlerin Dikkatine: LANCER RGB ROG Sertifikalı DDR5 RAM ile Tanışın

XPG, lansmanını yaptığı bir diğer ürünü LANCER RGB ROG Sertifikalı DDR5 bellek modülü ile, Intel Z790 ROG uyumlu anakartla eşleştirmeden sonra Intel XMP 3.0 etkinleştirildiğinde saniyede 6600MT’ye kadar overclock hızına çıkabilmeyi vadediyor. “ROG Sertifikası” modu aktif edildiğinde ise, %3 ekstra hız artışından yararlanarak saniyede 6800MT’ye kadar overclock yapma imkânı sunuyor.