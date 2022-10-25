Çinli EV (elektrikli otomobil) üreticisi Xpeng pazartesi günü, artan rekabet ortamında araçlarının çekiciliğini artırmak için en gelişmiş yarı otonom sürüş sistemini açıkladı. Xpeng, en son gelişmiş sürücü yardım sistemi olan XNGP’yi (ADAS) tamamladı. Yazılım, otomobilin bazı sürüş işlevlerini otomatik olarak yerine getirmesini sağlıyor. Ancak direksiyon başında bir sürücü gerektiriyor. XNGP, Xpeng’in Xpilot ADAS sisteminin yerini alıyor. Şirket, XNGP’nin bu yıl içinde Çin’deki belirli şehirlerde piyasaya sürüleceğini ve en üst düzey spor arazi aracı olan G9 Max ile satışa sunulacağını söyledi. XNGP, Xpeng’in bugüne kadarki en gelişmiş ADAS’idir.

XNGP’nin özellikleri önümüzdeki iki yıl içinde kullanıma sunulacak. Navigasyon kılavuzlu pilot anlamına gelen City NGP, bu yıldan başlayarak ve 2023’ün ilk yarısına kadar bazı Çin şehirlerinde kullanıma sunulacak. City NGP, otomobilin şerit değiştirme gibi özelliklerle karmaşık kentsel ortamlarda yarı otonom olarak gezinmesini sağlıyor. Xpeng, gelecek yılın ikinci yarısında sollama ve park etme gibi özellikleri piyasaya sürmeyi planlıyor. 2024’te Xpeng, Çin’deki tüm büyük şehirlerde yarı otonom sürüş özelliklerine sahip olmayı hedefliyor. Xpeng bir basın açıklamasında, XNGP’nin “tam otonom sürüş gerçekleştirilmeden önce” son adım olduğunu söyledi.

Özelliğin piyasaya sürülmesi, hisseleri bu yıl %83 oranında düşen Çin merkezli Guangzhou firması için bir test zamanında geliyor. Xpeng, yılın ikinci çeyreğinde beklenenden daha büyük bir kayıp bildirdi ve üçüncü çeyrekte otomobil teslimatlarına yönelik rehberliği piyasayı hayal kırıklığına uğrattı. Şirket, artan hammadde maliyetleri nedeniyle bu yıl bazı otomobillerinin fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı. Buna ek olarak, bu yıl Çin’de ekonomiye ağırlık veren Covid-19 ile ilgili karantinalar da tüketici duyarlılığını azalttı.

Xpeng ayrıca Warren Buffett destekli BYD ve ABD devi Tesla gibi yerleşik şirketlerin yanı sıra Nio ve Li Auto gibi Çinli start-up’ların artan rekabetiyle karşı karşıya. Xpeng, kendisini teknoloji odaklı bir elektrikli araç şirketi olarak konumlandırmaya çalıştı ve genellikle yarı otonom sürüş sisteminin yanı sıra robotik ve uçan arabalara yaptığı yatırımlardan bahsetti. Pazartesi günü şirket, Çin’in güneyindeki büyük bir şehir olan Guangzhou’da robot taksiyi test etmek için izin aldığını söyledi.