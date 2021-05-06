Xioami Mi 11 ve Mi 11 Lite modelleri satışa çıkıyor!

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Xiaomi’nin merakla beklenen amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite’ın Türkiye satışı başladı. Kamera tarafında oldukça kreatif donatılan Mi 11 9.999 TL’den, ultra ince yapısı ve güçlü bataryasıyla yeni bir dinamik yaratan Mi 11 Lite ise 4.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aynı zamanda sadece Hepsiburada alışverişlerine özel* Mi 11 tercih eden kullanıcılara Mi Watch, Mi 11 Lite alan kullanıcılara ise Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediye edileceğini duyurdu.

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Mi 11’in 108MP üçlü kamera kurulumu ve gelişmiş yapay zeka film modu!

Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan Mi 11, sadece profesyonel düzeyde DSLR veya aynasız kameralarla karşılaştırılabilecek, göz kamaştırıcı ayrıntılarla kristal netliğinde görüntüler yakalamayı başaracağı iddia ediliyor. DisplayMate’ten A+ derecesinin yanı sıra en iyi ekran ödülü alan piyasanın en iyi ekranlarından birini sunan model, birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip. Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor.

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Ultra ince yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Mi 11 Lite!

1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla bekran deneyiminde sağlıklı bir deneyim sunuyor. 64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model Qualcomm® SnapdragonTM 732G işlemciye sahip bir cihaz olarak karşılıyor kullanıcıları. Cihaz 4,250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor. Bu da kullanıcıların gün içinde şarj konusunda endişe etmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Corning® Gorilla® Glass 5 ile donatılan Mi 11 Lite düşme ve çarpmalara karşı koruma sağlayan bir telefon.

Xiaomi, ürünlerine özel kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu.

Mi 11 Teknik Özellikleri;

Ekran;

6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran

20:9 en boy oranı, WQHD+

120Hz yenileme hızı

480Hz dokunma örnekleme hızı

Renk kontrast oranı: 5000000 :1 (tip)

:1 (tip) 900 nit (tip), 1500 nit maksimum parlaklık (tip)

Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41

10 bit renk derinliği

HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu

Performans;

Qualcomm® Snapdragon™ 888

5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci

Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1

Adreno TM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru

660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem

Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama

Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB

Ana Kamera;

108 MP geniş açılı kamera

1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF

0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

13 MP ultra geniş açılı kamera

123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı

5 MP telemakro kamera

f/2.4, AF (3 cm-10 cm)

Ön Kamera;

20 MP ekran içi selfie kamera

0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

f/2.4 diyafram açıklığı

Batarya;

4.600mAh (tip) pil

55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj

10 W ters kablosuz şarj desteği

Ses;

Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon

Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası

Mi 11 Lite Teknik Özellikleri

Ekran;

6.55” AMOLED Nokta Ekran （2400 x 1080 FHD+）

10-bitTrueColor ve DCI-P3

90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı

TÜV Rheinland Low Blue Light Sertifikası

HDR10 desteği

Performans;

Qualcomm ® Snapdragon 732G

Snapdragon 732G 8nm verimliliğine sahip üretim süreci

UFS 2.2

Artırılmış LPDDR4X

LiquidCool teknolojisi

Ana Kamera;

Ana kamera: 64MP (F/1.79, 1.4μm 4-in-1 Super Pixels)

Ultra geniş açılı kamera: 8MP (F/2.2, 1.12μm)

Makro: 5MP telemakro kamera (F/2.4, with 1.5” lens, 1.12μm pixel)

Single-tone flaş

Ön Kamera;

16MP ekran içi selfie kamera

Batarya;

4,250mAh pil

33W hızlı şarj

Ses;