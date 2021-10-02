Xiaomi’den Sürpriz: Redmi Note 10 Lite Tanıtıldı!

Bünyesinde pek çok cihaz barındıran Redmi Note 10 serisi, resmi duyuruyla yeni bir modele kavuştu. Sürpriz olarak nitelendirilen Redmi Note 10 Lite, küçük değişiklikler dışında önemli bir fark sunmuyor.

İlginizi çekebilir: Covid-19 Aşılarının Çip İçermesi Neden Mümkün Değil?

Redmi Note 10 Lite Resmileşti: Snapdragon 720G, 48 MP Kamera ve Dahası!

Ülkemizde en çok satan akıllı telefon modelleri arasında yer alan Redmi Note 10 serisi, yerini yavaş yavaş halefine bırakmaya hazırlanıyor. Fakat Xiaomi 1 yaşına yaklaşan seriye yeni modeller eklemeye devam ediyor. Serinin son modeli niteliğindeki Note 10 Lite, tasarımıyla serinin diğer cihazlarına benzer bir çizgi izliyor. Teknik detay tarafında ise Redmi Note 10 Pro ile pek çok donanımsal özellik benzerlik gösteriyor.

6.67 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi Note 10 Lite, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Fakat ekranın yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı tutulmuş. Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G’den alan telefonda 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği de Redmi Note 10 Lite’ın depolama tarafına katkı sağlıyor.

Redmi Note 10 Lite, kamera tarafında ise ana sensör dışında Pro versiyon ile benzer. Dörtlü arka kamerada 48 MP çözünürlüklü ana sensöre 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekran deliğinde ise kullanıcıları 16 MP’lik ön kamera karşılıyor.

5.020 mAh kapasiteli bataryayla donatılan Redmi Note 10 Lite, 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Fakat telefon kutusundan sürpriz şekilde MIUI 11 arayüzlü Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Pek çok telefon Android 12 güncellemesine hazırlanırken, Xiaomi’nin bu hamlesi oldukça şaşırtıcı.

Redmi Note 10 Lite’ın 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğine sahip başlangıç versiyonu 190 dolardan çıkış yapacak. Şimdilik Hindistan pazarında görücüye çıkacak telefonun küresel ölçekte satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

Redmi Note 11 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Çinli marka, bu yıl Redmi Note 10 serisinde oldukça başarılı satış rakamları elde etti. Kendi sınıfında en çok satan cihazlardan biri olmayı başaran serinin devam modeli ise merak ediliyor. Şimdilik Redmi Note 11 olarak bilinen serinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurulacağı tahmin ediliyor. Ancak özellik tarafında 67W hızlı şarj desteği dışında şimdilik herhangi bir detay mevcut değil. Dolayısıyla Redmi Note 10 serisinin halefi ile ilgili detaylı bilgiler için önümüzdeki ayları beklememiz gerekecek.