Xiaomi ve YouTube Güçlerini Birleştirdi!

Bu ortaklıkla kullanıcılar iş birliği kapsamındaki belirli Xiaomi cihazlarında 3 aya kadar ücretsiz YouTube Premium hesabına sahip olabilecek.

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Xiaomi, seçili mevcut ve gelecek cihazlarda YouTube Premium’un uzatılmış ücretsiz deneme sürümünü sunmak için YouTube ile iş ortaklığına başladığını duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte Xiaomi kullanıcıları, üç aya kadar YouTube Premium hesabını ücretsiz kullanabilecek. İş birliği, kapsam dahilindeki bölgelerde, kullanıcılara YouTube içeriklerine reklamsız ve çevrimdışı erişim sağlamaya olanak verecek. YouTube Premium avantajları arasında, kullanıcıların 80 milyondan fazla lisanslı şarkıya, ayrıca canlı performanslara, cover’lara ve remikslere sınırsız, reklamsız erişim sağlayabileceği YouTube Music Premium aboneliği de yer alıyor.

Xiaomi International İş Geliştirme Direktörü Hanson Han, iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Her yıl daha fazla çevrimiçi video içeriği tüketen kullanıcılarla birlikte, kullanıcıların kaliteli içeriği yeni yollarla deneyimlemelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Xiaomi kullanıcılarının sevdikleri içerikleri kesintisiz olarak izlemelerini sağlamak adına YouTube gibi marka ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Youtube ile yaptığımız bu çalışmanın nihayetinde kullanıcılarımıza yarar sağlayacak uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olduğunu düşünüyoruz.”

İşbirliği kapsamında şartları sağlayan kullanıcılar, teklife dahil Xiaomi akıllı telefonlarına önceden yüklenmiş YouTube uygulamasını açıp uygulamadaki talimatları izleyerek veya youtube.com/premium adresini ziyaret ederek teklife dahil akıllı telefonlarında bu YouTube Premium teklifinden yararlanabiliyor. Daha fazla bilgi, şartlar ve koşullar için buradaki linke bakabilirsiniz.

Kapsam dahilindeki cihazlar:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Kapsam dahilindeki bölgeler / ülkeler:

Arjantin, Avusturya, Belarus, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İrlanda, İsrail, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Uruguay