Akıllı telefonların gelişen teknik özellikleri ve bataryaları ile birlikte hızlı şarj teknolojileri de giderek hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Xiaomi, Mi Charger adını verdiği 33W destekli şarj aletini tanıttı.

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Xiaomi yeni şarj adaptörü Mi Charger 33W’ı tanıttı!

Çinli üretim devi Xiaomi akıllı telefon pazarında son yıllarda oldukça iyi gidiyor. Şirket sadece bir akıllı telefon üreticisi değil aynı zamanda çok faklı alanlarda da ürünleri bulunmakta. Geniş bir ürün yelpazesine sahip Xiaomi’nin çok çeşitli bir aksesuar ürün gamı da mevcut. Son olarak şirket Mi Charger 33W adını verdiği yeni şarj aletini tanıttı. Bu şarj cihazı 11V/3A/33W gücünde ve PD çıkışını da desteklemekte. Şarj aleti üzerinde USB-A arayüzüne sahip.

Yüksek güçlü bir şarj cihazının kullanıcılara en önemli getirisi telefonunuzu mümkün olan en kısa sürede tam olarak şarj edebilmeleridir. Ancak bu şarj cihazı tabii ki tüm akıllı telefonlar için 33W’da çalışmaz. Tam kapasitesi ile çalışabilmesi için telefonunuzun 33W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip olması gerekmektedir. Yine Xiaomi ekosisteminde yer alan Xiami Mi 10, Redmi K30 Pro ve Redmi 10x Pro gibi modeller bu şarj aletinin 33W performansından yararlanabilecek örnek cihazlar olarak gösterilebilir. Şirketin açıkladığı verilere göre 4700mAh pile sahip olan Redmi K30 Pro tanıtılan şarj aleti ile birlikte yarım saat içerisinde %64 şarj olabilmekte. Tam şarj olması ise yaklaşık 63 dakika sürüyor.

Şarj cihazı 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.25A, 20V 1.35A şarj özelliklerini desteklemekte. Akıllı sıcaklık kontrolü desteği ile birlikte kullanıcılara sunulmakta. Ayrıca bu şarj cihazı AC100-240V uyumlu yani farklı ülke standartları ile uyumlu çalışabilmektedir. Şarj cihazı aynı zamanda PD protokollerini de desteklemekte. Örneğin USB PD 3.0 protokolü ile uyumlu cihazlar için kablonuz varsa iPad, MacBook ve Xiaomi Notebook Air gibi cihazları da şarj edebilirsiniz. Şarj aleti yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzeme ile üretilmiş ve 55.4×46.8x28mm ölçülerine sahip. Xiaomi 33W hızlı şarj cihazı şu anda Mi.com üzerinden satılmakta ve sadece 10 dolar fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Şu an cihaz sadece Çin üzerinden satışa sunulmuş olsa da çok kısa sürede dünya genelinde raflarda yerini almasını bekleyebiliriz.