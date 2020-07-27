The Medium harika fiyatıyla ön siparişte!

Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Next Up Hero ve Tacoma adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.

GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak yapımların Steam üzerinde toplam 62 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu da ekleyelim.

reklam

Next Up Hero

Next Up Hero farklı Maceralar boyunca keserek, biçerek, bongo çalarak, bumerang fırlatarak ve jet kullanarak ilerleyen elle çizilmiş kahramanlar içeren bir zindan keşfetme oyunudur. Kahramanını seç ve zindanlarda koşmaya, en iyi eşyaları toplamaya ve özelliklerini en yüksek seviyeye ulaştırmaya çalış!

Tacoma

Terk edilmiş bir uzay istasyonu, gizemli bir yapay zekâ ve sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma’nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright’ın, Gone Home’dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet.

İlginizi çekebilir: Mafia: Definitive Edition için 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Next Up Hero ve buradan Tacoma için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 30 Temmuz 18:00.