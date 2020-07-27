Oyun
The Medium harika fiyatıyla ön siparişte!
Xbox Series X‘in çıkış oyunlarından olan The Medium, ön siparişe açıldı. Oyun hem Steam hem de Xbox Store üzerinden ön siparişle satın alınabiliyor.
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Marianne isimli karakterle hem dünyada hem de ruhlar dünyasında oynayabileceğimiz ve merakla beklenen yapım The Medium ön siparişe sunuldu. Uzun zamandır Türk oyuncular için gelen olumsuz haberler sonrası The Medium‘un ülkemizdeki fiyatı ve Gamepass‘e gelecek olması hoş bir sürpriz oldu. Oyun Gamepass sahiplerine ek bir ücret olmadan sunulacak. Oyunu satın almak isteyenler ise oyunu Xbox Store üzerinden 141.25 TL‘ye, Steam üzerinden ise 69.30 TL‘ye satın alabiliyor. Oyunun yurtdışı fiyatının 49.99 $ olduğu düşünülürse Türkiye piyasası için sunulan fiyatlar takdir edilesi. Ayrıca Steam‘e özel olarak, oyunu ön sipariş ile satın alanlara oyunun müziklerini içeren bir paket ve oyunun sanatsal resimlerinin bulunduğu bir dijital kitap hediye edilecek. Oyunun 2020‘nin son bölümünde çıkması bekleniyor…
Oyun
Fable serisinin yeni oyunu tanıtıldı
Efsane oyun serilerinden Fable, yeni oyunuyla Xbox Series X ve PC‘ye geliyor. Çok ciddi bir hayran kitlesine sahip olan oyun serisinin yeni oyunu Microsoft’un Xbox Series X için düzenlediği şovda duyuruldu.
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Playground Games, efsane serinin yeni oyununu Xbox Series X ve PC’de Windows 10 platformu için duyurdu. 2004‘te çıkan Fable‘ın ilk oyunu oldukça büyük bir ilgi çekmişti. Serinin son oyunu olan Fable III ise 2010’da oyunculara sunulmuştu. RPG oyun türünün en önemli temsilcilerinden olan Fable‘ın, yeni oyunu ise dün duyuruldu ve fragmanı da yayımlandı.
Yeni Fable oyunu için en önemli haberlerden biri de oyunun Gamepass‘e gelecek olmasıydı. Gamepass sahipleri oyunu ekstra bir ücret olmadan oynayabilecek.
Haber
Epic Games Store yaz indirimleri başladı!
Her hafta oyuncular belli başlı yapımları ücretsiz olarak sunan Steam rakibi firma Epic Games’in mağaza içerisinde 2020 yaz indirimleri başladı. İndirimler kapsamında, belirli fırsatları da içeren bazı kodlar hediye eden firma, oyuncular lehine muhteşem oyunları %75’e varan fırsatlarla sunuyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında mega indirimler ile büyük satış rakamları yakalayan ve akabinde 79,99 TL veya üzeri oyunlar için 60 TL hediye kuponu veren firma, bu indirim kuşağında da kuponları tekrar kullanılabilir hale getirmiş. Bugün geçtiğimiz saatler itibariyle başlayan indirimler, 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Epic Store üzerinde elde ettiğimiz kodları ise 1 Kasım tarihine kadar kullanabileceğiz.
Epic Games yaz indirimlerinde göze çarpanlar
Control – 49,50 TL
SnowRunner – 128 TL (Kupon kullanımıyla 68 TL)
Rainbow Six Siege – 23,60 TL
Maneater – 51,75 TL
Assasin’s Creed Odyssey – 88,77 TL (Kupon kullanımıyla 28,77 TL)
Superhot – 15,60 TL
Journey – 12,73 TL
Metro Exodus – 112,05 TL (Kupon kullanımıyla 52,05 TL)
Kingdom New Lands – 5,70 TL
Red Dead Redemption 2 – 239,20 TL (Kupon kullanımıyla 179,20 TL)
Satisfactory – 45,00 TL
Far Cry 5 – 46,35 TL
Far Cry 4 – 30,80 TL
Metro Exodus – 112,05 TL (Kupon kullanımıyla 52,05 TL)
Uno (Ubisoft) – 13,49 TL
İndirimlerin tamamını içeren Epic Games Store bağlantısına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-5
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Next Up Hero ve Tacoma adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran iki adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak yapımların Steam üzerinde toplam 62 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu da ekleyelim.
Next Up Hero
Next Up Hero farklı Maceralar boyunca keserek, biçerek, bongo çalarak, bumerang fırlatarak ve jet kullanarak ilerleyen elle çizilmiş kahramanlar içeren bir zindan keşfetme oyunudur. Kahramanını seç ve zindanlarda koşmaya, en iyi eşyaları toplamaya ve özelliklerini en yüksek seviyeye ulaştırmaya çalış!
Tacoma
Terk edilmiş bir uzay istasyonu, gizemli bir yapay zekâ ve sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma’nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright’ın, Gone Home’dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Next Up Hero ve buradan Tacoma için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 30 Temmuz 18:00.