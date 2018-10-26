Xiaomi ürünlerinde Cumhuriyet Bayramı’na özel yüzde 20 indirim

EvoFone, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dönemine özel indirim ve hediyeleri için Mi Fan’ları VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katındaki yetkili Mi Store’a bekliyor. Xiaomi tutkunları, 27-28-29 Ekim günlerinde alışveriş yaptıkları tutara göre özel hediyeler kazanırken aynı zamanda 29 Ekim Pazartesi günü 19.23 ve 20.18 saatleri arasında da tüm Xiaomi ürünleri için geçerli yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler.

İndirim ve hediyeler neler?

Xiaomi’nin en çok alışveriş yapılan ürünleri Mi 8, Pocophone F1 ve Mi A2’nin yanı sıra tüm ürünlerini yüzde 20 indirimle satın alabilecek Mi Fan’lar, 27-28-29 Ekim günlerinde yaptıkları alışveriş tutarlarında göre şu hediyeleri de kazanabilecek:

– 1.000 TL ile 1.999 TL arasındaki alışverişlerde fiyatı 95 TL ya da altında olan herhangi bir ürün.

-2.000 TL ile 2.999 TL arasındaki alışverişlerde fiyatı 190 TL ya da altında olan herhangi bir ürün.

-3.000 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatı 285 TL ya da altında olan herhangi bir ürün.

Alışverişlere ekstra hediyeler

EvoFone’un üç gün sürecek hediye kampanyası kapsamında teknoloji tutkunları, yaptıkları alışveriş doğrultusunda Mi Powerbank, Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Gürültü Önleyici Kulakiçi Kulaklık, Mi Bluetooth Kulaklık, Mi Bluetooth Hoparlör, Mi Selfie Çubuğu Tripod, Mi Taşınabilir Kablosuz Mouse, Mi Wifi Router 3, Xiaomi Otomatik Şemsiye, Mi Akıllı Priz ve Xiaomi Sling Bag Çapraz Sırt Çantası gibi pek çok ürünü ücretsiz alabilecek