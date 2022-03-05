4K İLE DAHA GÜÇLÜ! | Mi TV Stick 4K İnceleme

Xiaomi, uzun süredir televizyonları akılla hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun da örneklerini daha önce Mi TV Stick ve Mi Box S cihazlarıyla görmüştük. Standart Mi Stick’te maksimum 1080p (Full HD) çözünürlük sunabiliyorken Mi Box S ile birlikte 4K çözünürlüğe kavuşmuştu. Şimdi ise 4K çözünürlüğü Mi Stick 4K ile getirmiş oldu. Biz de incelemesini gerçekleştirdik.

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Mi TV Stick 4K, tasarım olarak önceki model ile birebir aynı boyutlara sahip olmasıyla her yere kolayca taşınabilir olmasıyla biliniyor. Mi Box S’ten daha hafif ve daha küçük hatlara sahip olmasıyla da daha alınabilir formda. Önceki serilerden farklı bir kumanda tasarımı sunmasa da üzerindeki Netflix ve Prime Video tuşları beyaz yapılarak daha dikkat çekici hale getirilmiş.

Önceki nesilde Bluetooth 4.2 bağlantısı bulunuyorken 4K versiyonunda ise Bluetooth 5.0 bağlantısı yer alıyor. Bu da kumanda hareketlerinde daha akışkan bir deneyim sunuyor. Yine önceki versiyonda 1 GB RAM ve 8GB depolama varken, 4K versiyonda 2GB RAM ve 8GB depolama bulunuyor. RAM’in arttırılırmış olması, uygulamalar arası geçişlerde kasma, donma veya takılma yapmıyor, oyunlarda sürekliliğini koruyor. 4K 60fps’e kadar görüntüleme sunan Mi Stick 4K, televizyonunuzun desteklediği Hertz’e göre de seçenekler sunuyor.

Chromecast, Google Asistan ve sesli kontrol sayesinde televizyonu akıllandıran Mi Stick 4K, önceki nesildeki Android TV 9.0 yerine Android TV 11.0 ile geliyor. Böylece güncel yazılımı da içerisinde barındırıyor.

Görüntüleme kısmında da Dolby Vision ve DTS HD desteklerine sahip olan Mi TV Stick 4K’yı nasıl buldunuz? Siz evinizde veya ofisinizde herhangi bir Mi Stick veya Mi Box kullanıyor musunuz? Yorumlar bölümünde kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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