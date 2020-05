Google Pixel 4a, Haziran ayının başında bir lansman ile tanıtılacak. Son zamanlarda ise cihazla ilgili çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Bunların en önemlisi telefonun performans ve pil ömrünü test eden bir videonun ortaya çıkması oldu. Şimdi ise Pixel 4a‘nın fiyatlandırması hakkında yeni bilgiler mevcut.

Google Pixel 4a, başlangıçta ortaya çıkan söylentilere göre 399$’dan başlayacaktı. Fakat şimdi 9to5Google‘ın kaynaklarına göre Pixel 4a en ucuz iPhone‘dan daha ucuza mal olabilir. İddiaya göre Google Pixel 4a‘nın 128 GB modeli 349$ fiyat etiketiyle satışa başlayacak. 64 GB olan versiyonu ise 299$ fiyatı ile satışa çıkacak. iPhone SE ve Pixel 4a arasındaki savaş kızışacak gibi görünüyor.

source suggests that $349 price will be for 128GB model

— Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020