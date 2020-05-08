Redmi Note 9S nihayet geldi! (Kutu açılışı & ön inceleme)

Redmi Note 9S modeli ülkemizde satışa çıkmasının ardından bizim ofisimize de ulaştı. Bu videomuzda, telefonun kutu içeriğine yakından bakıyor ve cihazın bir ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. Bakalım Redmi Note 9S bizlere neler sunuyor?

Fiyat

Cihazın ülkemizde 4 GB RAM – 64 GB depolama ve 6 GB RAM – 128 GB depolama olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Xiaomi Türkiye garantili olarak cihazın fiyatı 2800 TL bandıydaydı. Ancak bir zam yapıldı ve baz model 3100 TL – üst model ise 3800 TL fiyatına ulaştı.

Redmi Note 9S kutusundan neler çıkıyor?

Kullanım klavuzu

USB Type-C kablosu

22.5 W hızlı şarj adaptörü

Şeffaf kılıf

SIM iğnesi

Redmi Note 9S özellikleri

Telefon gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Bize incelemeye gönderilen model mavi renkli. Tasarım noktasında önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunan cihazın yan çerçeveleri ise plastik. Ayrıca fiziksel parmak izi sensörü güç tuşuna entegre olarak sağ bölümde yer alıyor.

Oldukça büyük bir akıllı telefon olan modelde 6.67 inç IPS LCD panelli Full HD+ çözünürlüklü bir ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan modelde 4 GB veya 6 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sıralanıyor. Ayrıca depolama biriminin UFS 2.1 standartını kullandığını belirtelim.

4’lü bir arka kamera sunan telefonda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir ön kamera mevcut.

Son olarak telefonda 5020 mAh batarya ile birlikte 18W’lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.