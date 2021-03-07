Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Türkiye fabrikası için iş ilanı yayınladı!
Xiaomi, bilindiği üzere çok kısa bir süre sonra ülkemizde akıllı telefon üretimi başlatacak. İlk üretim için geri sayıma geçilirken, mühendis düzeyinde işe alım başvuruları da başladı.
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Xiaomi, Türkiye fabrikasında çalışmak üzere mühendis arıyor
Xiaomi ve Salcomp, bir süre önce Avcılar’da kurulan fabrikada 30 milyon dolar yatırımla telefon üretimi yapılacağını açıklamıştı. Markanın Türkiye müdür yardımcısı İrfan Öztürk, LinkedIn’de paylaştığı bir ilanda yeni işe alımların duyurusunu yaptı. Buna göre, yeni mezun veya birkaç yıl deneyimli test mühendisi ve teknik mühendis/yardımcıları istihdam edilecek. Ayrıca söz konusu 3 kadro için toplam 24 personel alınacağı belirtiliyor.
15.000 metrekare kapalı alan üzerine kurulan cep telefonu fabrikasında toplam 2.000 kişi çalışacak. Öte yandan, ay sonuna kadar başlayacağı ifade edilen üretimin nasıl yapılacağı da netleşti. İlk aşamada üretimin büyük bölümü yarı demonte (SKD) şekilde gerçekleşecek. Birkaç ay içerisinde ise anakart üretimi de dahil olmak üzere tam demonte (CKD) üretim başlayacak. Xiaomi Türkiye fabrikasında tam kapasiteyle yıllık 5 milyon cihaz üretileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Yoğun ilgi gösterilen başvuruların kısa süre içerisinde tamamlandığı belirtiliyor. Fakat Xiaomi haricinde pek çok markanın daha Türkiye’de üretim yapmak için çalışma içerisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde akıllı telefon üretimine yönelik daha pek çok iş gücü ilanı görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı
Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia markasının, merakla beklenen G10 modeli basına sızdı. Şirketin yakın zamanda tanıtılması beklenen modeli oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak.
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Nokia markasını eski günlerine döndürmek isteyen HMD Global, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Şirketin ilk oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı.
Mobil oyunlara artan ilgiyle birlikte son yıllarda karşımıza oyunculara özel akıllı telefonlar çıkmaya başladı. Oyunlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanan bu telefonlar artık adeta ayrı bir pazar halini aldı. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri bu pazarda da şanslarını deniyorlar.
Geçtiğimiz aylarda TA-1334 ortaya çıkan model ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Orta segment oyuncu telefonu olarak piyasaya sürülecek modelin hangi işlemciye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı sızıntılar arasında yer alıyor.
Nokia G10 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 1560×720 piksel
- İşlemci: Henüz belirtilmedi
- Grafik birimi: Henüz belirtilmedi
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB ya da ( 512 GB’a kadar SD kart desteği )
- Arka Kamera: 48 MP ana kemara (diğer kameralar netlik kazanmadı)
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI 2.0
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, GPS
- Boyutlar: 160,9 X 76 X 8,7 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Renk: Mavi
Son olarak Nokia, akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden güçlendirmek istiyor. Ancak şirketin çıkaracağı oyuncu telefonu ile nasıl bir başarı yakalayacağı da merak konusu.
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Akıllı Telefonlar
Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğrafları yayınlandı!
Huawei, arka tarafında küçük bir ekran bulunan, görmeye alışkın olmadığımız yeni bir akıllı telefonun patentini resmi olarak aldı. HoiINDI tasarımcısı, cihazın yüksek kaliteli 3D görüntülerini oluşturmak için bu patentin görüntülerini kullandı. Ardından oluşturduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Yeni Huawei patenti, nasıl bir tasarım ortaya çıkarıyor?
Huawei’nin yeni patenti, ön panelde çift ön kamera deliği bulunan kavisli bir ekran tasarımı bulunduruyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi ve bir LED flaş mevcut. Bu kamera diziliminin yan tarafında ise küçük bir ekran olduğunu görüyoruz. Patent açıklamasına göre bu ekran, saat, tarih, hava durumu tahmini, pil durumu ve uygulama bildirimleri gibi detayları gösterecek. Ayrıca bu ekranın kamera vizörü olarak kullanılabilmesi de mümkün. Bu, ana kamera ile daha iyi selfie çekimlerin yapılmasına olanak sağlayacak.
Sosyal medyada yeni patent görüntüleri tartışılırken, bazı yorumcular ön kameranın bu tasarımda gerekliliğinin azaldığını belirtti. Bunun nedeni, arka taraftaki ekranın fotoğraf ve video çekimlerinde yeterli olacağını düşünmeleri. Son olarak, arka tarafta bulunan Leica yazısı, iki firmanın iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar bu fotoğraflar render da olsa, patent görsellerinde “Leica” ibaresinin bulunma ihtimali mevcut.
Şirket, yeni tasarımlar ve patentler ile doygunluğa ulaşmış akıllı telefon sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Ambargo sebebiyle bu çalışmalar yavaşlamış olsa da Huawei’nin başarılı bir iş ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.
Bu tasarımın P50 serisi ile gelip gelmeyeceği henüz net değil. Ancak patent ve renderların ortaya çıkması ile birlikte yeni cihazlarda bu tasarımı görme ihtimalimiz oldukça yüksek. 17 Nisan tarihinde çıkması beklenen P50 serisi yaklaştıkça, bu konu hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775 yonga setinin özellikleri sızdırıldı!
Qualcomm‘un Snapdragon 765 ve 765G yonga setleri, Redmi K30, Pixel 5, Vivo V20 Pro ve OnePlus Nord gibi telefonlarda yer almıştı. Şimdi ise şirketin, serinin yeni üyesi olan Snapdragon 775 üzerinde çalıştığına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bir Telegram kullanıcısı, Snapdragon 775’in ve 775G’nin bazı ayrıntılarını Telegram forumu olan Xiaomiui’de paylaştı. Listeye göre bu yonga setleri 5 nm üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte yeni yonga setlerinin verimlilik açısından önceki nesillere göre çok daha iyi olacağı da sızıntıda belirtiliyor.
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Snapdragon 775 serisi hakkında neler biliyoruz?
Snapdragon 775 serisi hakkında geçtiğimiz sene birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni yeni nesil yonga setlerinin 6 nm üretim sürecinden geçeceğinin bazı kaynaklar tarafından paylaşılmasıydı. Hatta bazı sızıntılar, bu yonga setinin Redmi K40 serisinde kullanılacağını belirtmişti. Ancak bu söylenti ve sızıntıların birçoğu gerçekleşmedi. Eğer 5 nm üretim süreci bahsedildiği gibi doğru çıkarsa, önceki nesilden çok daha hızlı ve verimli bir yonga seti bizleri bekliyor olacak. 5 nm üretim süreci şimdilik sadece Snapdragon 800 serisinde mevcut.
Snapdragon 775 serisinin, Snapdragon 800 serisine daha yakın bir yonga seti olması bekleniyor. Bu düşüncenin temel sebebi, kullanılan mimari ve üretim sürecinin benzer olmasından kaynaklanmakta. Yine de paylaşılan bu sızıntıların kesinliği hakkında bir şey söylenemez. Çünkü, Snapdragon 888‘in çıkışından önce birçok farklı sızıntı ortaya çıkmıştı. Ancak yonga seti beklenenden farklı bir isimde ve donanımda çıktı.
Snapdragon 775‘in Xiaomi Mi 11 Lite‘da kullanılacağı hakkında bazı sızıntılar mevcut. Eğer bu sızıntılar doğru ise önümüzdeki günlerde yeni yonga setiyle birlikte bu cihazı görebiliriz.
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Yazan: csgn, 14 saat önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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