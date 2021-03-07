Xiaomi, Türkiye fabrikası için iş ilanı yayınladı!

Xiaomi, bilindiği üzere çok kısa bir süre sonra ülkemizde akıllı telefon üretimi başlatacak. İlk üretim için geri sayıma geçilirken, mühendis düzeyinde işe alım başvuruları da başladı.

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Xiaomi, Türkiye fabrikasında çalışmak üzere mühendis arıyor

Xiaomi ve Salcomp, bir süre önce Avcılar’da kurulan fabrikada 30 milyon dolar yatırımla telefon üretimi yapılacağını açıklamıştı. Markanın Türkiye müdür yardımcısı İrfan Öztürk, LinkedIn’de paylaştığı bir ilanda yeni işe alımların duyurusunu yaptı. Buna göre, yeni mezun veya birkaç yıl deneyimli test mühendisi ve teknik mühendis/yardımcıları istihdam edilecek. Ayrıca söz konusu 3 kadro için toplam 24 personel alınacağı belirtiliyor.

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15.000 metrekare kapalı alan üzerine kurulan cep telefonu fabrikasında toplam 2.000 kişi çalışacak. Öte yandan, ay sonuna kadar başlayacağı ifade edilen üretimin nasıl yapılacağı da netleşti. İlk aşamada üretimin büyük bölümü yarı demonte (SKD) şekilde gerçekleşecek. Birkaç ay içerisinde ise anakart üretimi de dahil olmak üzere tam demonte (CKD) üretim başlayacak. Xiaomi Türkiye fabrikasında tam kapasiteyle yıllık 5 milyon cihaz üretileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yoğun ilgi gösterilen başvuruların kısa süre içerisinde tamamlandığı belirtiliyor. Fakat Xiaomi haricinde pek çok markanın daha Türkiye’de üretim yapmak için çalışma içerisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde akıllı telefon üretimine yönelik daha pek çok iş gücü ilanı görebiliriz.