Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğrafları yayınlandı!

Huawei, arka tarafında küçük bir ekran bulunan, görmeye alışkın olmadığımız yeni bir akıllı telefonun patentini resmi olarak aldı. HoiINDI tasarımcısı, cihazın yüksek kaliteli 3D görüntülerini oluşturmak için bu patentin görüntülerini kullandı. Ardından oluşturduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İlginizi çekebilir: Huawei MatePad Pro 2, P50 serisi ile birlikte gelecek!

reklam

Yeni Huawei patenti, nasıl bir tasarım ortaya çıkarıyor?

Huawei’nin yeni patenti, ön panelde çift ön kamera deliği bulunan kavisli bir ekran tasarımı bulunduruyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi ve bir LED flaş mevcut. Bu kamera diziliminin yan tarafında ise küçük bir ekran olduğunu görüyoruz. Patent açıklamasına göre bu ekran, saat, tarih, hava durumu tahmini, pil durumu ve uygulama bildirimleri gibi detayları gösterecek. Ayrıca bu ekranın kamera vizörü olarak kullanılabilmesi de mümkün. Bu, ana kamera ile daha iyi selfie çekimlerin yapılmasına olanak sağlayacak.

reklam

Sosyal medyada yeni patent görüntüleri tartışılırken, bazı yorumcular ön kameranın bu tasarımda gerekliliğinin azaldığını belirtti. Bunun nedeni, arka taraftaki ekranın fotoğraf ve video çekimlerinde yeterli olacağını düşünmeleri. Son olarak, arka tarafta bulunan Leica yazısı, iki firmanın iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar bu fotoğraflar render da olsa, patent görsellerinde “Leica” ibaresinin bulunma ihtimali mevcut.

Şirket, yeni tasarımlar ve patentler ile doygunluğa ulaşmış akıllı telefon sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Ambargo sebebiyle bu çalışmalar yavaşlamış olsa da Huawei’nin başarılı bir iş ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.

Bu tasarımın P50 serisi ile gelip gelmeyeceği henüz net değil. Ancak patent ve renderların ortaya çıkması ile birlikte yeni cihazlarda bu tasarımı görme ihtimalimiz oldukça yüksek. 17 Nisan tarihinde çıkması beklenen P50 serisi yaklaştıkça, bu konu hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını bekliyoruz.