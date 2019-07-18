Xiaomi telefonlarda indirim ve hediyeler! (VIDEO)

Evofone, Mi Store‘ları kapsayan yeni bir kampanya duyurdu. 19-20-21 Temmuz arasında gerçekleştirilecek kampanyada hem akıllı telefonlarda indirim hem de telefon alanlara özel hediyeler yer alıyor.

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Kampanya nerede ve ne zaman geçerli?

Sözünü ettiğimiz tüm kampanyalar Evofone tarafından açılan Akasya AVM, Forum İstanbul ve Vadistanbul Mi Store’ları ile birlikte İstanbul Optimum AVM’de yer alan Xiaomi standında geçerli olacak.

Kampanya 19-20-21 Temmuz tarihinde geçerli olacak.

Kampanyalar neler?

– Xiaomi akıllı telefon alan ilk 500 kişiye powerbank

– 300 kişiye Xiaomi Basic kulaklık hediye

Akıllı telefon indirimleri ve kampanyalar

Xiaomi Mi 9T 64 GB modeli 3.399 TL ve Mi Band 4 hediyeli

Xiaomi Mi 9T 128 GB modeli 3.799 TL ve Mi Band 4 hediyeli

Redmi Note 7 3/32 GB modeli 1.699 TL ve X-Men kılıfı hediye

Redmi Note 7 4/64 GB modeli 1.749 TL ve X-Men kılıfı hediye

Mi 8 Lite 4/64 GB modeli 1.799 TL

Mİ 8 Lite 6/64 GB modeli 2.149 TL

Redmi 7 32 GB modeli 1.349 TL

Redmi S2 32GB modeli 1.149 TL

Redmi 7A 32 GB modeli 999 TL