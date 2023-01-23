Günümüzde birçok kişi Xiaomi telefon kullanıyor. Kullananlar ise henüz Xiaomi telefon almayanlara veya almayı düşünenlere markayı öneriyor. Peki aslında bu önerileri neye göre yapıyorlar? Biz de Xiaomi telefon almanız için gerekli olan 5 nedeni bu videoda sıraladık. Sizce bu nedenler geçerli mi? Sizin bunlar haricinde Xiaomi telefon almak için nedenleriniz var mı? Yorumlarda bizlerle kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

Eren’e göre Xiaomi telefon almak için 5 neden:

1) Farklı fiyat segmentlerinde modellerinin olması sebebiyle seçeneğin fazla olması

2) Diğer markalara göre aynı segmentteki telefonlardan daha ucuz olması

3) 120W Dolby Atmos, Dolby Vision, 1 milyar renk gibi teknolojiler sunması

4) Oyunlarda yüksek performans sunması

5) Marka bilinirliği sayesinde ekosistem kolayca ekosistem oluşturulabilmesi

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