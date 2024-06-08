Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz aylarda yeni arabası olan Xiaomi SU7’yi piyasaya sürmüştü. Bu bağlamda arabayı beğenen birçok kişi sipariş vermişti. Xiaomi ise sıkı çalışmanın ardından tüm teslimatları yetiştirmeyi başarmıştı. Ancak şimdi Xiaomi’nin başı dertte. Çünkü SU7, ölümcül bir kazaya karıştı. Detaylara bakalım.

Xiaomi SU7 kazası nasıl yaşandı?

Yerel haber kaynaklarına göre Xiaomi SU7, otoparktan çıkarken aniden kontrolünü kaybetti ve motorsuz araç şeridinde bulunan diğer araçlara ve yayalara çarptı. Bu kazanın sonucunda ise bir ölüm ve üç yaralanma meydana geldi.

*Başka bir kazadan Xiaomi SU7 görüntüsü

Kaza sonrasında ise Xiaomi, otomobilin hatalı olmadığını iddia ediyor. Şirket açıklamasında, polisin arabadan gerekli verileri aldığını ve bu verilerin kaza anında otomobilin normal durumda -fren ve gaz pedalı dahil- olduğunu doğruladığını iddia etti. Bunun haricinde marka polisle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ve yeni bilgileri zamanında açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

İlginizi çekebilir: Apple Intelligence AI geliyor! Apple yapay zekaya da isim taktı!

Çinli teknoloji devi, Çin medyasına yanıt vererek doğru bilgiye sahip olmadan “araç kontrolden çıktı” ve “fren arızası” gibi ifadeler kullandıkları için tepki gösterdi.