Apple, 10 Haziran’da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinde Apple cihazları için yeni bir yapay zeka özellik setini duyuracak. Her şeye isim takma konusunda uzman olan Apple, yapay zeka için yeni bir isim buldu. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman‘ın bildirdiğine göre, bu yeni özellikler resmi olarak “Apple Intelligence” olarak adlandırılacak. Yapay zeka, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 işletim sistemlerine entegre edilecek ve kullanıcıların tercihlerine göre isteğe bağlı olacak. Apple Intelligence ile Apple yapay zeka çağı başlıyor.

Apple Intelligence Yapay Zeka Destekli Özellikler Neler?

İlk olarak isimle başlayalım. Apple yine dünyanın aşina olduğu bir şeye kendi ismini takma peşinde. Artificial Intelligence olarak bilinen yapay zekaya, şirket Apple Intelligence adını verecek. İkisinin de kısaltması AI olduğu için bu oldukça mantıklı bir seçim. Apple’ın reklam konusunda ne kadar iyi olduğunun bir örneği daha bu isimlendirme olabilir.

Apple’ın Apple Intelligence yapay zeka özellikleri, kullanıcıların bu özelliklerden yararlanmak için belirli donanım gereksinimlerine sahip olmalarını gerektirecek. Özellikle, son iddialara bakılırsa iPhone kullanıcılarının bu özellikleri kullanabilmek için bir iPhone 15 Pro veya bu yıl çıkacak iPhone 16 modellerinden birine sahip olmaları gerekecek. Yani iOS 18 AI özelliklerini eksiksiz şekilde kullanmak istiyorsanız cebinizden 75 bin TL çıkması gerekebilir.

Bazı Apple Intelligence AI özelliklerinin iPhone 15 Pro ile sınırlandırılmasının, 2023 Pro modellerine güç veren 3nm A17 Pro uygulama işlemcisiyle bir ilgisi olabilir. Öte yandan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 4nm A16 Bionic ile donatılmıştı. Yapay zekayı hızlandırmak için kullanılan A17 Pro’daki Neural Engine, A16 Bionic tarafından kullanılandan iki kat daha hızlı ve saniyede 35 trilyona kadar işlem yapabiliyor. Bu da cihazlara yapay zeka konusunda önemli bir güç veriyor.

iPad ve Mac kullanıcılarının ise en az M1 çipe sahip olmaları şart. Apple Intelligence, Apple’ın kendi teknolojisi ve OpenAI araçları tarafından desteklenecek. Ayrıca, ChatGPT benzeri bir sohbet botuna güç veren OpenAI ile bir ortaklık da bulunacak. Bu aşamada tüm bunlar spekülasyon düzeyinde bilgiler olsa da, tanıtıma 3 gün kala sızdırılan bilgilerin çoğunun doğru çıktığını biliyoruz.

Apple Intelligence‘ın temel yapay zeka görevlerini yerine getirmesi ve çoğunlukla cihaz üzerinde çalışması bekleniyor. Bu, modelin bulut yerine cihazın yerleşik işlemcisi tarafından desteklendiği anlamına geliyor. Temel bir görevin kriterlerinin ne olacağı henüz net değil, ancak Apple Intelligence‘ın bir isteğin aygıtta mı yoksa Apple’ın sunucularında mı işleneceğini belirleyen kodları içereceği belirtiliyor.

Apple güvenlik konusuna önem veren bir şirket olarak, cihaz üzerinde gerçekleşebilecek işlemleri sunucuda halletmekten kaçınacaktır. Bu da cihaz kullanıcılarına ek bir güvenlik sağlayacak ve M2 destekli Apple sunucuları üzerindeki yükü azaltacaktır. Apple Intelligence kullanıcı sayısının artmasıyla beraber Apple’ın sunucularda Apple M4 işlemcisi kullanma olasılığı da tartışılıyor.

Şimdiye kadar iPhone, iPad ve Mac’ler için iddia edilen bazı önemli yapay zeka özellikleri ve değişiklikler şöyle:

Apple Music : Otomatik oluşturulan çalma listeleri ve daha akıllı şarkı geçişleri.

: Otomatik oluşturulan çalma listeleri ve daha akıllı şarkı geçişleri. Apple News : Yapay zeka tarafından oluşturulan haber makalesi özetleri.

: Yapay zeka tarafından oluşturulan haber makalesi özetleri. Sağlık : Henüz belirli bir ayrıntı bilinmemekle birlikte yapay zeka destekli yeni özellikler.

: Henüz belirli bir ayrıntı bilinmemekle birlikte yapay zeka destekli yeni özellikler. Keynote ve Pages : Keynote’ta otomatik slayt oluşturma, Pages’ta daha hızlı yazma ve daha fazlası için yapay zeka destekli özellikler.

ve : Keynote’ta otomatik slayt oluşturma, Pages’ta daha hızlı yazma ve daha fazlası için yapay zeka destekli özellikler. Mail : Gelen e-postaların kategorizasyonu ve e-postalara önerilen yanıtlar, e-posta dizisi özetleri ve metin oluşturma yardımı.

: Gelen e-postaların kategorizasyonu ve e-postalara önerilen yanıtlar, e-posta dizisi özetleri ve metin oluşturma yardımı. Mesajlar : Önerilen yanıtlar, özel emoji, mesaj özetleri.

: Önerilen yanıtlar, özel emoji, mesaj özetleri. Notlar : Yerleşik bir ses kayıt aracı ve ses transkripsiyonları.

: Yerleşik bir ses kayıt aracı ve ses transkripsiyonları. Bildirimler : Yapay zeka tarafından oluşturulan bildirim özetleri.

: Yapay zeka tarafından oluşturulan bildirim özetleri. Fotoğraflar : Yapay zeka destekli fotoğraf rötuşlama.

: Yapay zeka destekli fotoğraf rötuşlama. Safari : Web sayfalarını özetleyebilen tarama asistanı.

: Web sayfalarını özetleyebilen tarama asistanı. Siri : Siri’nin uygulama başına daha fazla kontrole sahip ChatGPT’den ilham alan daha akıllı bir sürümü (2025’te gelecek).

: Siri’nin uygulama başına daha fazla kontrole sahip ChatGPT’den ilham alan daha akıllı bir sürümü (2025’te gelecek). Spotlight : Daha akıllı arama sonuçları ve geliştirilmiş sıralama.

: Daha akıllı arama sonuçları ve geliştirilmiş sıralama. Sesli Notlar: Sesten yazıya dönüştürme.

Analist Gurman, yapay zeka özelliklerinin Apple’ın 10 Haziran’daki WWDC açılış sunumunun yaklaşık yarısını oluşturacağını söylüyor.

WWDC 2024 Ne Zaman Gerçekleşecek?

WWDC 2024 ne zaman olacak sorusuna yazımızda cevap verdik. Apple, 10 Haziran’da yıllık geliştiriciler konferansı WWDC 2024 etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Türkiye saati ile 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’da Apple Park’tan canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik Apple sitesinden izlenebilecek.

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