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Xiaomi Redmi Note 9S vs. Mi 9T | Hız Testi
Hız Testi serimizin bugünkü konukları, şu sıralar adından oldukça söz ettiren Redni Note 9S ve yenilmez rakiplerden Mİ 9T modeli olacak. Bakalım serimizin bugünkü rakipleri kimler olacak? Hep birlikte görelim.
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Hız Testi serimizin koşulları neler?
Her zaman olduğu gibi serimizde, telefonları ayrı ayrı kayıt altına alıp telefonlarımızın testi hangi sürelerde bitireceğini karşılaştırıyoruz. Böylece, video esnasındaki adaletsizlikler önlenmiş oluyor.
Xiaomi Mi 9T modelimizin özellikleri neler?
- Ekran Özellikleri:…………………….6.39 inç (AMOLED)
- Ekran Tipi:………………………………Tam ekran (Pop-up)
- Çözünürlük:……………………………1080×2340 piksel
- Yonga seti:……………………………..Snapdragon 730
- İşlemci:…………………………………..8x Kryo mimarisi
- Ekran kartı:…………………………….Adreno 618
- RAM Kapasitesi:……………………..6 GB Dahili
- Depolama:…………………….64 GB
- Batarya Kapasitesi:…………………4000 mAh
- Hızlı Şarj Desteği:……………………Var, 18W
- Parmak İzi Sensörü:………………..Ekran altı
- Ön Kamera:……………………………..20 MP
- Arka Kamera:………………………….48 MP + 8 MP + 13 MP
Redmi Note 9S modelimizin özellikleri neler?
- Ekran Özellikleri:…………………….6.67 inç (IPS LCD)
- Ekran Tipi:………………………………Delikli ekran
- Çözünürlük:……………………………1080×2400 piksel
- Yonga seti:……………………………..Snapdragon 720G
- İşlemci:…………………………………..8x Kryo mimarisi
- Ekran kartı:…………………………….Adreno 618
- RAM Kapasitesi:……………………..6 GB
- Dahili Depolama:…………………….128 GB
- Batarya Kapasitesi:…………………5020 mAh
- Hızlı Şarj Desteği:……………………Var, 18W
- Parmak İzi Sensörü:………………..Güç tuşuna entegre
- Ön Kamera:……………………………..16 MP
- Arka Kamera:………………………….48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Peki kim kazandı?
Bu sorunun cevabını siz değerli izleyicilerimize bırakmayı tercih ediyoruz. Genel performansta hangi telefonun kazandığını, a
Hız Testi Zaman Çizelgesi
01:38 Uygulamaların Sırasıyla Açılması ve Hafızadan Çağrılması
04:54 Cihazların Açılış Hızı Testi
05:38 Geekbench Compute Değerleri
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MIUI 12 ile gelen TÜM değişiklikler! | Türkçe sürümünü kurduk
MIUI 12 Global sürümü, sosyal medya platformları ve Youtube üzerinde yapılan canlı lansmanla birliikte resmen tanıtılmış oldu. Bu videomuzda, MIUI 12 Global sürümünün ne zaman çıkacağı, neler sunacağı, nasıl kurabileceğinizi anlatıyorum.
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Xiaomi Mi Note 10 cihazıyla kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz MIUI sürümü, Xiaomi.EU tarafından paylaşıldı. Yani, Türkçe dahil olmak üzere, dünya çapında birçok dil desteğine sahip. Aynı zamanda, içerisinde Google Play Servisleri de yüklü vaziyette geliyor. 22 Mayıs tarihi itibarıyla en son sürümü kullandığımız arayüzde “Super Walpaper” yer almıyor. Muhtemelen firma, ilerleyen sürümlerde bu desteği de cihaza dahil edecektir.
Kurulum aşamasında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Yapılan işlemlerden HWP.com.tr adresi mesul tutulamaz!
MIUI 12 yükleme aşamaları? Nasıl kurabiliriz?
Xiaomi Mi Note 10’a kurulumunu gerçekleştirdiğimiz MIUI 12 sürümünü isterseniz Xiaomi.EU adresindeki diğer cihazlara da kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerde herhangi bir fark yoktur.
- Öncelikle cihazımızın kilidini açmamız gerekiyor. Xiaomi’nin resmi olarak destek verdiği Xiaomi Unlock Tool’u indirip işlemleri sırasıyla yapın ve verilen süreyi bekleyin. Süre bittiğinde kurulum aşamalarına devam edebilirsiniz.
- Ömer Şanlı’nın bizim için özel hazırladığı HWP Tool’u buradaki linkten indirin.
- Driver yükle kısmından bilgisayar için ADB sürücülerimizi yükleyelim.
- Telefonumuzu “Ses kısma + güç” tuşu vasıtasıyla açalım.
- Bilgisayara kablo yordamıyla bağlantısını gerçekleştirelim.
- Bu esnada eğer bağlantı hatası alırsanız, görev yöneticisinde “ADB Interface” seçeneğine sağ tıklayarak “Sürücü güncelleştir” demeniz gerekiyor.
- HWP Tool üzerinde “Recovery yükle” kısmına tıklıyoruz. Recovery’imiz güncelleniyor ve TWRP’miz cihaza yükleniyor.
- Ses açma + güç tuşu ile işlemlerimize devam ediyoruz. Bu esnada “TWRP”mizin cihazda açılması gerekiyor. Eğer karşınıza TWRP çıkmadıysa, “Ses kısma ve güç” tuşuna tekrar basarak, HWP Tool içerisindeki VBMeta yükle seçeneğine dokunmalısınız. Daha sonra işlemlere devam edebilirsiniz.
- Cihazımız, kurtarma menüsüne girişi tamamladı. Şimdi buradan ilk yapmamız gereken, “Wipe” sekmesi altındaki “Format Data” seçeneğine dokunup, “yes” yazmak olacak. Böylece, şifrelenmiş veriler, tamamen silinmiş olacak.
- Daha sonra ise vermiş olduğum buradaki linkten indirdiğiniz dosyayı, telefonunuzu bilgisayara tekrar takarak, cihazınızın hafızasına göndereceksiniz.
- Install kısmından, ilgili “ZIP” dosyasını bularak yükleme işlemine geçebilirsiniz. (Temiz kurulum her zaman daha verimli sonuç verir. Lütfen önce MIUI 11, Stock ROM yükleyin.)
- Cihazı “Reboot System” seçeneğine basarak tekrar başlatalım. (Yükleme animasyonunu geçmezse cihazınız, TWRP Wipe menüsü üzerindeki “cache ve data” seçeneklerini işaretleyerek formatlayıp tekrardan ROM’u yüklemeyi deneyin.)
- Ve yeni MIUI animasyonuyla MIUI 12 karşınızda!
İnceleme
Ambilight ile oyun keyfi nasıl olur? | Philips The One 55PUS7304
Philips The One 55PUS7304 ile sizlere birçok detayını aktardık. Bu sefer ise konsol oyuncusu olan Aydoğan The One’ın Ambilight ve 4K HDR içerikleri ile sunduğu avantajları aktarıyor.
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PlayStation 4 Pro ve Xbox One X modelleri 4K ve HDR desteğiyle fark yaratırken bu ürünlerden tam manasıyla keyif alabilmek için 4K ve HDR destekli televizyona ihtiyaç duyuluyor. Bunun için piyasadaki en iyi fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz Philips The One 55PUS7304 modeli 4K desteğiyle dikkat çekiyor. Buna ek olarak HDR, Dolby Vision gibi detayları bulunan ürün, Dolby Atmos ile de çevresel ses desteği sağlıyor.
Ancak tüm rakiplerinden Philips ailesini ayıran Ambilight 3 teknolojisi, özellikle karanlıkta oyun oynama keyfinde üç taraflı led şeritleriyle ekranın taşmasını sağlayarak oyundaki keyif ve heyecanınızı ekrandan taşırarak rakipsiz bir hale getiriyor.
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Her yerde sinema keyfi! | Acer C250i taşınabilir projeksiyon incelemesi
Acer C250i hafif, taşınabilir ve dahili bataryası ile uzun kullanım vadeden bir projeksiyon cihazı olarak inceleme masamızda!
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Acer C250i incelemesi
Sadece 775 gram ağırlığında olan C250i piyasadaki en dikkat çekici projektörlerden biri. Özel tasarımıyla farklı açılarda kolay bir kullanım vadediyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olmasıyla piyasadaki rakiplerine nazaran daha büyük görüntü sunabiliyor. Ekonomik mod kullanımıyla 30.000 saate varan ampül ömrü de uzun ömürlü olduğunu vurguluyor.
300 lümen parlaklık ve 5.000:1 kontrast oranı sunan cihazın 9000 mAh bataryasını powerbank olarak kullanmak da mümkün. SD kart, HDMI, USB Tip-C, USB Tip-A bağlantıları ile her türlü cihaz ile bağlantı sağlanabilen Acer C250i, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Cast gibi kablosuz olarak da bağlanabilir durumda.
Dahili bataryası ile 5 saate varan bir video deneyimi sunan cihazda sadece BT üzerinden kablosuz hoparlör gibi kullanım imkanı da bulunuyor. 5 W değerindeki Acer TrueHarmony hoparlörü güçlü bir ses sunarken müzik ve film keyfini yansıtabilecek deneyim vadediyor. Yani elimizdeki cihaz hem bir projeksiyon cihazı, hem powerbank hem de bluetooth hoparlör olarak kullanılabilen bir cihaz. Gerektiğinde Acer C250i modelini akıllı ürünlerinizi şarj edebilmek için de kullanabiliyor olmak ciddi bir artısı olarak dikkat çekiyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…