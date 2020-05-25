Xiaomi Redmi Note 9S vs. Mi 9T | Hız Testi

Hız Testi serimizin bugünkü konukları, şu sıralar adından oldukça söz ettiren Redni Note 9S ve yenilmez rakiplerden Mİ 9T modeli olacak. Bakalım serimizin bugünkü rakipleri kimler olacak? Hep birlikte görelim.

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Hız Testi serimizin koşulları neler?

Her zaman olduğu gibi serimizde, telefonları ayrı ayrı kayıt altına alıp telefonlarımızın testi hangi sürelerde bitireceğini karşılaştırıyoruz. Böylece, video esnasındaki adaletsizlikler önlenmiş oluyor.

Xiaomi Mi 9T modelimizin özellikleri neler?

Ekran Özellikleri:…………………….6.39 inç (AMOLED)

Ekran Tipi:………………………………Tam ekran (Pop-up)

Çözünürlük:……………………………1080×2340 piksel

Yonga seti:……………………………..Snapdragon 730

İşlemci:…………………………………..8x Kryo mimarisi

Ekran kartı:…………………………….Adreno 618

RAM Kapasitesi:……………………..6 GB Dahili

Depolama:…………………….64 GB

Batarya Kapasitesi:…………………4000 mAh

Hızlı Şarj Desteği:……………………Var, 18W

Parmak İzi Sensörü:………………..Ekran altı

Ön Kamera:……………………………..20 MP

Arka Kamera:………………………….48 MP + 8 MP + 13 MP

Redmi Note 9S modelimizin özellikleri neler?

Ekran Özellikleri:…………………….6.67 inç (IPS LCD)

Ekran Tipi:………………………………Delikli ekran

Çözünürlük:……………………………1080×2400 piksel

Yonga seti:……………………………..Snapdragon 720G

İşlemci:…………………………………..8x Kryo mimarisi

Ekran kartı:…………………………….Adreno 618

RAM Kapasitesi:……………………..6 GB

Dahili Depolama:…………………….128 GB

Batarya Kapasitesi:…………………5020 mAh

Hızlı Şarj Desteği:……………………Var, 18W

Parmak İzi Sensörü:………………..Güç tuşuna entegre

Ön Kamera:……………………………..16 MP

Arka Kamera:………………………….48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Peki kim kazandı?

Bu sorunun cevabını siz değerli izleyicilerimize bırakmayı tercih ediyoruz. Genel performansta hangi telefonun kazandığını, a

Hız Testi Zaman Çizelgesi

01:38 Uygulamaların Sırasıyla Açılması ve Hafızadan Çağrılması

04:54 Cihazların Açılış Hızı Testi

05:38 Geekbench Compute Değerleri