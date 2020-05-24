Apple TV+ çocuklara yönelik içeriklerini arttırıyor!

Apple firmasının dijital yayın uygulaması TV+, çocuklara yönelik yeni içerikler getirmeye devam ediyor. Firma “Gelecek Nesil” sloganı altında yeni içeriklerini duyurdu!

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Apple TV+ çocuk içerikleri artmaya devam ediyor!

Apple‘ın yeni dijital yayın platformu Apple TV+, yeni içerikleri bünyesine katmaya devam ediyor. Firmanın yeni odak noktası çocuklar oldu. Platform içerisinde yer alan çocuk içeriklerini arttırmak isteyen Apple, “Gelecek Nesil” isimli yeni reklam videosunu YouTube üzerinden paylaştı. Eklenen yeni içerikleri paylaşan firma, çocukları ihmal etmediğini göstermiş oldu. “Helpster“, “Hayalet Yazar“, “Snoopy Uzayda” ve “İşte Buradayız: Yaşayan Dünya’dan Notlar” gibi pek çok içeriği bünyesinde yer aldığını duyuran firma, çocuk gelişimi için önemli bir adım attı. Videoda, hayal eden geliştiren ve inanan “gelecek nesil” için orijinal seriler sloganını kullanan Apple, kitlesini genişletmeyi hedeflemekte.

Geçtiğimiz yıl Apple TV uygulamasının yüklenebileceği tüm uyumlu cihazlar için çıkışını yapan platform, Netflix gibi aylık ödeme planına sahip. Hatta bazı içeriklerin ücretsiz ve sınırsız ulaşılabildiği platform, dijital yayıncılık dünyasına giriş yapmış oldu. Yukarıda bahsedilen serilerin bir kaçının ücretsiz sunulduğu platform ne yazık ki şu an için ülkemizde yer almıyor. Ancak dünyanın çoğu ülkesinde kullanıma açık olan bu uygulamanın yakın bir zamanda Türkiye sınırları içerisinde yer alabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Türkçe oluşturulmuş bir sayfası da bulunan dijital platformun ne zaman geleceğini söylemek henüz güç.