Apple
Apple TV+ çocuklara yönelik içeriklerini arttırıyor!
Apple firmasının dijital yayın uygulaması TV+, çocuklara yönelik yeni içerikler getirmeye devam ediyor. Firma “Gelecek Nesil” sloganı altında yeni içeriklerini duyurdu!
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Apple TV+ çocuk içerikleri artmaya devam ediyor!
Apple‘ın yeni dijital yayın platformu Apple TV+, yeni içerikleri bünyesine katmaya devam ediyor. Firmanın yeni odak noktası çocuklar oldu. Platform içerisinde yer alan çocuk içeriklerini arttırmak isteyen Apple, “Gelecek Nesil” isimli yeni reklam videosunu YouTube üzerinden paylaştı. Eklenen yeni içerikleri paylaşan firma, çocukları ihmal etmediğini göstermiş oldu. “Helpster“, “Hayalet Yazar“, “Snoopy Uzayda” ve “İşte Buradayız: Yaşayan Dünya’dan Notlar” gibi pek çok içeriği bünyesinde yer aldığını duyuran firma, çocuk gelişimi için önemli bir adım attı. Videoda, hayal eden geliştiren ve inanan “gelecek nesil” için orijinal seriler sloganını kullanan Apple, kitlesini genişletmeyi hedeflemekte.
Geçtiğimiz yıl Apple TV uygulamasının yüklenebileceği tüm uyumlu cihazlar için çıkışını yapan platform, Netflix gibi aylık ödeme planına sahip. Hatta bazı içeriklerin ücretsiz ve sınırsız ulaşılabildiği platform, dijital yayıncılık dünyasına giriş yapmış oldu. Yukarıda bahsedilen serilerin bir kaçının ücretsiz sunulduğu platform ne yazık ki şu an için ülkemizde yer almıyor. Ancak dünyanın çoğu ülkesinde kullanıma açık olan bu uygulamanın yakın bir zamanda Türkiye sınırları içerisinde yer alabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Türkçe oluşturulmuş bir sayfası da bulunan dijital platformun ne zaman geleceğini söylemek henüz güç.
Aksesuar
Apple AirPods Studio yakında geliyor!
Apple, müzik konusunda yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma yeni kafa bantlı kulaklığı AirPods Studio cihazını yakında çıkarabilir.
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AirPods ailesi genişlemeye devam ediyor!
Apple, son zamanlarda yaptığı müzik ve ses atılımlarına devam ediyor. AirPods serisi ile gerçek kablosuz kulaklık deneyimini kullanıcılarına sunan firma, zamanla daha kuvvetli ve profesyonel cihazlar çıkarabileceğini göstermişti. Geçen yıl çıkardığı AirPods Pro cihazlarıyla, müzik dinlemeyi seven kullanıcıları için atılım yapan firma görünüşe göre bu atılımı sadece kulak içi kulaklıkla sınırlı tutmayacak. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan habere göre Apple, yakın gelecekte kafa bantlı kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. AirPods Studio adını verdiği yeni kulaklıklar ile, daha profesyonel bir kullanım vadetmesi beklenen firmanın bu yıl içerisinde bu kulaklıkları tanıtması ve piyasaya sunması bekleniyor. Firmanın çoktan üretim zincirini ayarladığı ve her şeyin hazır olduğu iddia edildi.
Özellikle gerçek kablosuz kulaklıklar sayesinde piyasaya neredeyse yön veren firma, arkasına bu konuda atılım yapan bir çok firmayı eklemişti. AirPods Pro ile ses ve gürültü engelleme sistemlerinde başarıya ulaşan firmanın şimdi de adından da anlaşılacağı gibi daha stüdyo kullanımlarına uygun bir cihaz geliştirdiği öğrenildi. Tam olarak çıkış tarihi belli olmasa da yeni nesil kulaklığın bu yıl içerisinde piyasaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Apple, yeni nesil kafa bantlı kulaklığıyla önceki nesillerde elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi.
Apple
Apple AR gözlükler tahminlere göre 2021 yılında çıkabilir!
Apple, arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırımı arttıracak gibi gözüküyor. İddialara göre firmanın Apple AR gözlüklerini 2021‘de çıkaracağı yönünde.
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2021 Mart-Haziran arası Apple AR gözlüklerinin çıkması hedefleniyor!
Arttırılmış gerçeklik ürünlerine yatırım yapmayı amaçlayan Apple, yeni gözlükleri Apple Glasses için geri sayıma başlamış olabilir. FrontPageTech isimli YouTube kanalının sahibi Jon Prosser, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, Apple AR gözlüklerinin 2021 yılında çıkmasını beklediğini açıkladı. Bir adet prototip ile de tanışan Jon Prosser‘in, yakın zamanda gözlüklerin arayüzünde kullanılan Starboard ile alakalı bir video çekeceğini de belirtti. Gözlüklerin kullanışlı olduğunu belirten Jon Prosser, gözlüğün 2021 yılı Mart-Haziran ayları arasında çıkmasının beklendiğini de iletti. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan 2022 haberlerine de karşı çıkan fenomen ismin, gözlükler için umutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.
Apple Glasses are aimed for March-June 2021.
Also.
I’ve seen them.
They’re sleek as hell. 👀
Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8
— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020
Her ne kadar ortaya atılan iddialar güçlü olsa da, Apple her şeyi yoluna koymadan bu tarz bir atılıma girişmeyecektir. Zamanında Google‘ın başarısız olduğu bu denemeyi en iyi şekilde atlatmak istemeyen firma bazı kaynaklara göre de acele etmek istemeyebilir. AR konusunda da ciddiyetini koruyan firmanın, teknolojiyi baştan sona değiştirebilecek bu atılım için işini ince eleyip sık dokuduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Bakalım tahminler ne yönde tutacak ve Apple AR gözlükleri bizlere sunulacak. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmezken, Apple‘ın bilgilendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu.
Apple
İtalya’daki Apple mağazaları, 19 Mayıs’ta yeniden açılıyor
Apple, İtalya’daki mağazalarını, azalan Covid-19 vaka sayıları ile beraber yeniden açmaya hazırlanıyor. Mağazaların, yeniden açılacak olan ilk kısmı için açıklanan açılış tarihi ise, Apple tarafından 19 Mayıs 2020 olarak belirtildi.
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Covid-19 salgını ülke genelinde yayılmaya başladıktan sonra Apple, İtalya’daki mağazaları kapatmaya karar vermişti
İtalya’da bulunan bütün Apple mağazaları, çalışanlarının sağlığını koruyabilmek adına hali hazırda kapalı tutuluyor idi. Covid-19 salgınının İtalya’daki ilerleyişinin yavaş yavaş önüne geçilebilmeye başlanması ile beraber; Apple da mağazalarını yeniden açmak için girişimlere başladı. Apple tarafından, ilk olarak ise Floransa, Roma ve Sicilya’daki mağazaların açılması planlanıyor. Hatta Apple’dan alınan son bilgilere göre, Avusturya gibi salgın sürecinin iyiye doğru gelişim gösterdiği ülkelerde de mağazalar yakın zamanda tamamen açık konuma getirilecek.
Apple tarafından yapılan açıklamada, “İtalya’daki müşterilerimizi 19 Mayıs Salı gününden itibaren yeniden ağırlayabilecek olmaktan ve müşterilerimize servislerimizi ve hizmetlerimizi yeniden sağlayabilecek olmaktan dolayı mutluyuz.” denildi. Şirket, ayrıca sosyal mesafe kuralları dolayısı ile mağaza içinde aynı anda belli sayıda müşteri bulunabileceğini belirtti.
Hatırladığınız üzere Apple, İtalya’daki bütün mağazalarını 12 Mart tarihinde kapatmıştı. 19 Mayıs’taki açılış ile beraber ise, İtalya’da bulunan Apple mağazaları toplamda 10 hafta kadar kapalı kalmış olacak. Umuyoruz salgın dünyanın her yerinde ivedilikle kontrol altına alınır. Ve son bir hatırlatma; siz de sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!