Xiaomi Redmi Note 7’ye Ubuntu Touch’ı uyarlamayı başardılar!

Xiaomi Redmi Note 7 cihazında yakın zamanda Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliriz. XDA’in haberine göre geliştirici ekip, Ubuntu’nun geliştirme süreci duran Touch versiyonunu Redmi Note 7’de çalıştırmayı başardılar.

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Günümüze kadar en çok yazılım uyarlanan telefon ne deseydiniz tabiki HTC’nin efsaneleşen HD2 modeli derdim. Keza HTC’nin bu cihazına Windows’un RT versiyonu dahi portlanmıştı. Şu an bile geliştiriciler bu cihazı yaşatmak için çaba gösteriyorlar.

Hatırlarsınız ki Ubuntu telefonlar için geliştirimiş olduğu işletim sistemi olan Ubuntu Touch’ın geliştirme sürecini durdurma kararı almıştı. Mobil sektörde başarı yakalayamayan şirketin bu projesi UB Ports adındaki geliştirici ekibi tarafından sahiplenmiş ve bu yazılımın ölmemesi adına çalışmalar devam etmişti.

Günümüzde de hala kullanıcıların istekleri doğrultusunda Linux’un sevilen versiyonu telefonlara port edilmeye devam ediliyor. Fakat haberimize konu olan kısım bu ekibin çalışmalarından biraz farklı.

Bir XDA geliştiricisi olan erfanoabdi, projenin HaliumOS tabanlı olduğunu ve Hallium geliştiricilerinden biri olan NotKit’den yardım alarak hazırlandı. Port’un aslı da F(x)tec Pro1 adlı bir cihaza ait.

Danct12 adlı bir diğer geliştiricimiz ise daha önce Xiaomi Redmi 4X cihazına Ubuntu Touch’ı açabilen geliştiricilerden biri. erfonabdiye bu süreçte cihaz ağaçlarını derleyerek sorunsuz bir kaynak oluşturmasını sağlamış. Yani var olan proje üzerinden cihaza derleme ve yazılımsal uyumluluk oluşturmuş.

Danct12’nin yukarıda görmüş olduğunuz videoda da Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliyorsunuz. Fakat, halihazırda sadece cihazın dokunmatik ünitesi aktif şekilde işlem yapabiliyor. Uygulama ve donanımsal uyum henüz hazırlanmış değil.

Fakat yakın zamanda geliştiricilerin bu sorunları kökten çözerek sorunsuz Ubuntu portunu hazırlayacaklarını düşünüyoruz. XDA’da çıkan konu başlığına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.