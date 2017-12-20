Xiaomi Redmi Note 5 yerine Redmi 5 Plus Modeli Geliyor

Xiaomi’nin bütçe dostu Redmi serisinin büyük ekranlı modeli isim değişikliğine gidiyor.

Redmi serisi firmanın bütçe dostu serisi olarak bilinmekte ve serinin en son modeli Redmi 5 7 Aralık’ta piyasaya sürülmüştü. Bazı Xiaomi hayranları serinin büyük ekranlı modeli Redmi Note 5’i almak için beklerken durum farklı olacak gibi görünüyor.

Kullanıcılar Redmi Note 4 modelinin yerine gelecek cihazı beklerken gelen haberler böyle bir cihazın olmayacağına dair. MIUI(Xiaomi cihazların yazılımı) forumunda bir üst düzey yetkili Xiaomi Redmi 5 Plus modelinin firmanın tek büyük ekrana sahip bütçe dostu modeli olacağını söyledi.

Forum kullanıcılarından mitch002, Xiaomi’nin Note ekini bırakacağını belirtirken firmadan bu konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Redmi 5 Plus modeli;

Snapdragon 625 işlemci

3/4 GB RAM ve 32/64 GB hafıza

18:9 en boy oranına sahip ekran

Arka tarafta çift led destekli 12MP, Ön tarafta 5MP özçekim kamerası gibi özelliklere sahip olacak

Yeni cihaz şuan için sadece Çin’de satılacak ve 150 ile 195 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacak. İlerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de satışa çıkabilir.