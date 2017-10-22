Xiaomi için 2017 yılının ikinci yarısı harika geçiyor ve şirket bu sene koyduğu 90 milyonluk satış hedefini gerçekleştirecek gibi gözüküyor.

Xiaomi’nin bu sene içerisinde duyuracağı Redmi Note 5 modeli 18:9 en boy oranı, unibody metal tasarımı ve arka tarafında parmak izi okuyucusu ile gelecek. Redmi Note 5 TENAA tarafından gerekli sertifikaları aldı ve bununla beraber tasarımı ile özellikleri ortaya çıktı.

Telefon tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olmayacak ancak ekran etrafındaki çerçeve birçok modele göre oldukça ince. Önümüzdeki ay çıkacak olan telefonda 2160 x 1080 çözünürlükte, 5.99 inç büyüklüğünde 2.5D eğimli ekran yer alıyor. 2 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci yongasına sahip telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. MicroSD kart sayesinde depolama alanı 128 GB’a kadar artırılabiliyor. Android Nougat sürümü ile çıkacak olan telefon MIUI 9 arayüzü ile geliyor. Telefonun arka tarafında 12 MP, ön tarafında ise 5 MP selfie kamerası ve 4000 mAh batarya bulunuyor.