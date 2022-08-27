Ağustos ayında yeni katlanabilir telefonu Xiaomi MIX Fold 2’yi tanıtan Çinli dev teknoloji firması Xiaomi, bu yıl yeni ürünleriyle piyasayı sallamaya devam edecek gibi görünüyor. Son lansmanından bir ay sonra şirketin yeni çıkaracağı büyük cihaz hakkında iddialar gündeme düşmeye başladı. Asya devinin yeni amiral gemisi olacak cihaz Xiaomi 13 hakkında başta Webio olmak üzere birçok sosyal medya platformunda söylentiler kullanıcıları heyecanlandırıyor.

Xiaomi 13 Hakkında Tüm Bilinenler

Popüler teknoloji platformu Webio’nun ünlü yazarı Digital Chat Staiton’a göre Xiaomi 13, standart sürüm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak. Ayrıca yazar, telefonun 6,36 inçlik 2.5D esnek bir ekrana sahip olacağını söyledi. Buna ek olarak, bu ekran 120 Hz’lik yüksek bir yenileme hızını destekler nitelikte olacağını belirten DCS, panelin ultra dar çerçeveli tek bir kamera deliği tasarımında olacağını belirtti.

Bahsedilen modelin Xiaomi 13 serisinin standart versiyonu olduğunu düşünüyoruz. Temmuz ayında çeşitli haberlere konuk olan cihaz için 2K çözünürlüklü 120Hz yenileme hızı kavisli bir ekrana sahip olacağı söylenmişti. İddiaların büyük ölçüde olmasa da değiştiğini söylemek mümkün. Diğer sızıntılara göre telefonun dayanaklılığı açısından dış çerçeve ve kasasının Çinli şirket BYD tarafından üstlenildi. Pil sağlığı tarafında kullanıcılarına üst düzey performans sunmak isteyen Xiaomi, 100 W hızlı sarj teknolojisini destekleyen tek hücreli bir batarya kullanacak. Diğer haber kaynaklarına Çinli şirketin yeni canavarı Samsung Galaxy S22’nin kamera modeline benzer bir versiyon ile kullanıcılara sunulacak. Aynı zamanda şirketin bu yıl için Gen 2 yongasından güç alacak tek telefonu olma olasılığı çok yüksek.

Xiaomi 13 Bu Yıl Sonunda Çıkabilir

Şirketin Snapdragon 8 Gen 2’ye sahip ilk akıllı telefon grubu Kasım ayının sonlarında çıkabilir. Firmanın diğer projelerini düşünürsek Kasım sonu çok iyimser bir tarih. Telefonun lansman zamanı yaklaştıkça daha fazla bilgi edineceğimizi umuyoruz.

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