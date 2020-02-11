Akıllı Telefonlar
Xiaomi’den çift kameralı yeni ucuz telefon, Redmi 8A Dual!
Xiaomi, Redmi 8A Dual ile giriş seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Hindistan‘da satışa çıkan Redmi 8A Dual fiyatı ve çift kameralı olması sebebiyle çok tercih edilecek gibi duruyor.
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İşte Redmi 8A Dual ve fiyatı
Giriş seviye telefonlar, ekonomik şartların çok iyi olmadığı ülkelerde oldukça popüler. Neredeyse tüm Android telefon üreticilerinin önem verdiği giriş telefonlar, özellik bakımından düşük veya az içerikli olup fiyat bakımından oldukça uygun olurlar. Bu durum karşısında giriş seviye telefonlara oldukça önem veren Xiaomi, yeni cihazı Redmi 8A Dual‘i Hindistan’da satışa çıkardı. Cihaz Redmi 8A gibi 2 GB veya 3 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Öte yandan 6.22 inçlik ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. İşlemci olarak ise Redmi 8A Dual Snapdragon 439 ve 5000 mAh‘lik bataryaya sahip. Cihazın Redmi 8A‘dan farkı ise arka tarafında 13 MP ve 2 MP‘lik iki kamerasının olması. Bu sayede üst seviye telefonlar gibi portre çekimleri yapabilecek olan cihaz oldukça tercih edilecek gibi duruyor.
Xiaomi iki farklı versiyonunu çıkardığı telefonunun 2 GB‘lık modeline 91, 3 GB‘lık modeline ise 98 dolar fiyat değeri biçti. Çift kameralı bir telefon için oldukça ucuz olan bu telefonu ülkemizde görmeyi beklemiyoruz. Ancak çift kameralı ve güçlü bir batarya ile Hindistan pazarına giren Xiaomi yüz dolardan ucuz telefonu için olumlu şeyler düşünmekte. Giriş seviye telefonları için iyi özellikleri ve fiyatı olan telefon, Hindistan pazarını kasıp kavuracak mı yakında göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Geekbench sonuçlarına göre Mi 10 Pro modeli, Galaxy S20’den daha iyi
Xiaomi, 13 Şubat tarihinde öncelikle Çin pazarı için, Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda her iki telefonu da küresel anlamda pazara getireceğinin sözünü veren firma, bunun için 23 Şubat’ta yapılacak olan küresel duyuru etkinliği MWC’yi bekliyor. Piyasaya sürülmeden önce Mi 10 Pro modeli Geekbench sonuçlarında gözükerek bize sahip olduğu gücü gösterdi.
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Model sonuçlarda oldukça etkileyici bir performans göstererek, tek çekirdek alanında 904 puan, çok çekirdek alanında ise 3290 puan aldı. Karşılaştırma amacıyla, Samsung Galaxy S20 5G modelinin, tek çekirdek performansında 561 puan, çok çekirdek performansında ise 2358 puan aldığını hatırlatalım.
Her şeye rağmen, daha yüksek Geekbench puanlarının bir akıllı telefon hakkında tüm detayları vermediğini belirtmek gerek. Bazen yüksek Geekbench skoruna sahip telefonlar, düşük olanlara göre daha yüksek performans göstermeyebilir ve bu durum Mi 10 Pro modeli içinde geçerli.
Test sonuçlarında, 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülen model için, bazı kaynaklar 16 GB RAM kapasitesine sahip bir modelin daha olacağını söylemekte. Ek olarak cihazın 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6.4 inç Full HD+ bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Son detaylar ise cihazın önünde iki adet delikli kamera bulunacağı yönünde.
Model arka kısmında, 108MP + 48MP + 12MP + 8MP çözünürlüklerine sahip dörtlü kamera kurulumuyla gelecek ve henüz selfie kamerasının çözünürlüğüyle ilgili gerçek bir bilgi bulunmamakta. Güç kısmında ise akıllı telefona, 65W hızlı şarj destekli 5250mAh gücünde devasa bir batarya güç verecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, yeni Google Asistan özelliklerini cihazlarına dahil ediyor!
OnePlus, yeni Google Asistan özelliklerini akıllı telefonlarına dahil etti. Yeni özellik ile telefonunuzu şarja taktığınız an,akıllı telefonunuz adeta akıllı bir ekran gibi çalışmaya başlıyor.
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Google, ambiyans modunu ilk olarak sırasıyla “Lenovo Smart Tab M8 HD, Lenovo Yoga Smart Tab, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2″ modellerine dahil etmişti. Bizim de Lenovo Smart Tab M8 modelinde deneyimlediğimiz bu mod sayesinde, günlük planlarınızı kontrol edebilir. Hatırlatıcılarınıza bakabilir, hava durumu bilgilerini görüntüleyebilir ve “OK Google” komutuyla cihazınızı dokunmadan erişebilirsiniz.
Şimdi ise Google Asistan Ortam Modu’nun OnePlus cihazlara dağıtımının başladığını görüyoruz. Özellikle birlikte, görünen o ki akıllı ev elektroniğine dair ürünler kullanıyorsanız, onları da bu fonksiyonla pratik şekilde görüntülemeniz mümkün.
OnePlus 3’te aktive edilen bu fonksiyonu kullanmak için, Google Uygulama Ayarları > Asistan > Cihazlar kısmına gidip Ortam modunu açmanız gerekiyor.
OnePlus, aynı zamanda kullanıcılara, bu özelliğin kademeli olarak açıldığını, birkaç hafta içinde tüm cihazlara ulaşacağını belirtti. Eğer, bulamıyorsanız sabırlı olun, yakın zamanda bu özelliği kullanmaya başlayacaksınız.
Akıllı Telefonlar
Surface Duo canlı görüntülendi!
Surface Duo katlanabilir telefon kamera eklenmiş halde görüntülendi.
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Surface Duo, 2020‘nin ilginç telefonlarından biri olmaya aday.
Microsoft‘un ilk Android telefonu olacak olan Surface Duo, benzersiz dizaynı ile katlanabilir bir telefon olan Motorola Strudier‘a alternatif olacak gibi görünüyor. Toplu taşımada bir kişinin elinde görülen katlanabilir telefon, tanıtımdan sonra bazı değişikliklere uğramış gibi görünüyor.
Israel Rodrigez isimli Twitter kullanıcısı Vancouver da bir trende muhtemelen Microsoft‘un Vancouver Kampüs’ünde çalışan bir kişinin elinde görüyor. Cihaz ön kameranın yanındaki beyaz küçük nokta haricinde tanıtımdaki hali ile birebir aynı şekilde görünüyor.
Beyaz nokta geçici bir bant olabilir, fakat pozisyonu itibari ile flaş olma ihtimali de bulunmakta. Eğer durum böyle ise Microsoft‘un telefonun ana kamerası üzerinde birtakım geliştirmeler üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Surface Duo ön kamera haricinde başka bir kameraya sahip olmadığından, bu kameranın döndürülerek arka kamera olarak da kullanılabiliyor olması muhtemel. Hali hazırda benzer özelliklere sahip bazı Chromebook‘lar piyasada mevcut.
Israel Rodrigez Surface Duo‘nun kullanım görüntülerinin olduğu videoyu da paylaştı. Videodan da göreceğiniz üzere cihaz bir çok şekilde kullanıma uygun ve arayüzü de buna uygun olarak uyarlanıyor. Prototip olmasına rağmen ekranda bir duraksama ve donma da görünmemekte.