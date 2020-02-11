Xiaomi’den çift kameralı yeni ucuz telefon, Redmi 8A Dual!

Xiaomi, Redmi 8A Dual ile giriş seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Hindistan‘da satışa çıkan Redmi 8A Dual fiyatı ve çift kameralı olması sebebiyle çok tercih edilecek gibi duruyor.

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İşte Redmi 8A Dual ve fiyatı

Giriş seviye telefonlar, ekonomik şartların çok iyi olmadığı ülkelerde oldukça popüler. Neredeyse tüm Android telefon üreticilerinin önem verdiği giriş telefonlar, özellik bakımından düşük veya az içerikli olup fiyat bakımından oldukça uygun olurlar. Bu durum karşısında giriş seviye telefonlara oldukça önem veren Xiaomi, yeni cihazı Redmi 8A Dual‘i Hindistan’da satışa çıkardı. Cihaz Redmi 8A gibi 2 GB veya 3 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Öte yandan 6.22 inçlik ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. İşlemci olarak ise Redmi 8A Dual Snapdragon 439 ve 5000 mAh‘lik bataryaya sahip. Cihazın Redmi 8A‘dan farkı ise arka tarafında 13 MP ve 2 MP‘lik iki kamerasının olması. Bu sayede üst seviye telefonlar gibi portre çekimleri yapabilecek olan cihaz oldukça tercih edilecek gibi duruyor.

Xiaomi iki farklı versiyonunu çıkardığı telefonunun 2 GB‘lık modeline 91, 3 GB‘lık modeline ise 98 dolar fiyat değeri biçti. Çift kameralı bir telefon için oldukça ucuz olan bu telefonu ülkemizde görmeyi beklemiyoruz. Ancak çift kameralı ve güçlü bir batarya ile Hindistan pazarına giren Xiaomi yüz dolardan ucuz telefonu için olumlu şeyler düşünmekte. Giriş seviye telefonları için iyi özellikleri ve fiyatı olan telefon, Hindistan pazarını kasıp kavuracak mı yakında göreceğiz.