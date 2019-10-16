Akıllı TV
Xiaomi Redmi 8A özellikleri ve fiyatı! Redmi 8 ile farkı ne?
Xiaomi Redmi 8A, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulmuştu. Serinin en uygun modeli olarak lanse edilen cihaz abisi Redmi 8’den ne gibi farklara sahip, sizin için derledik.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Redmi 8 özellikleri ve fiyatı! Cihaz neler sunuyor?
TürkMi’nin distribütörlüğünü üstlendiği yeni akıllı telefon serisinin en küçük kardeşi olarak öne çıkab cihaz uygun fiyatı ve göz alıcı tasarımıyla sevenlerinin beğenisine sunuldu. Abisi Redmi 8 ile oldukça benzer donanım özelliklerine sahip modelin tasarım yönüyle farklılaştığını görüyoruz.
6.2 inç boyutlarındaki telefon, yüzde 81.3 ekran kasa oranlarına sahip 720p çözünürlükteki IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu ekranda, 19:9 görüntü formatı sunabiliyor.
Donanım kısmında, Qualcoom mimarisinin Snapdragon 439 platformunu kullanan telefon, 2×1.95 GHz ve 6×1.45 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Cortex A53 işlemcisini barındırıyor.
Telefonun dizaynında geçişli renklere sahip plastik bir kasa tercih edilmiş. Bu kasa, pürüzlü ve bir o kadar da kalite hissiyatı yaşatan bir materyal olmuş.
Kamera tarafında ise, cihaz büyük kardeşinden ayrılır durumda. Tek kameralı bir tasarımın tercih edildiği modelde, 12 megapiksellik f/1.8 odak açıklığına sahip Sony sensörü tercih edilmiş. Kamera yazılımında HDR çekim özellikleri de cihazdan mahrum bırakılmamış.
Xiaomi Redmi 8’le fiyat farkı var mı?
MIUI 10’la kutudan çıkan cihazın, sadece 3 GB + 32 GB depolama birimine sahip modeli Türkiye’de satışa sunulacak. 1149TL’lik fiyat etiketiyle piyasaya çıkmasını beklediğimiz Xiaomi’nin akıllısında Midnight Black, Ocean Blue ve Sunset Red olmak üzere üç renkten biri tercih edilebilecek.
Xiaomi Redmi 8A’yı geçen ay yapılan Hindistan etkinliğinde görme şansı elde etmiştik. Xiaomi’nin ikinci dünya ülkelerinde bu cihazı satışa sunmayı uygun görmüştü.
Akıllı TV
OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro: Özellikleri, çıkış tarihi ve tüm detaylar
OnePlus, yeni nesil akıllı televizyonlarını bugün itibariyle tanıtıldı. Son teknolojilerin ağırlıkta kullanıldığı cihazlarda, cesur bir tasarım anlayışı tercih edilmiş.
İlginizi çekebilir: Google Play Pass servisi kullanıma sunuldu
OnePlus; yeni modellerinin tanıtımını, eş zamanlı olarak Avrupa ve Hindistan için yapmış oldu. Firma lansmanla ilgili, Eylül ayında yapılacağına dair sinyaller veriyordu. Keza öyle de oldu. Sansasyonel adımlar atan firma iki modelini de bugün itibariyle duyurmuş oldu.
OnePlus TV, neler vadediyor?
Çinli Dev’in lansmanda aktardıklarına göre, daha fazla bağlı TV misyonu edinerek gerçek anlamda “akıllı tv” anlayışıyla hareket etmekle birlikte, telefonlarla da tam entegresyonu destekleyen bir akıllı cihaz anlayışını hedef alıyorlar.
Bu büyük atılımın sebebi, kısmen de olsa televiyon pazarına yakın zamanda adım atmış olan Huawei’nin Honor’uyla rekabete girme isteği olabilir.
OnePlus TV, çıkış tarihi
Bugün itibariyle; Delhi’de yapılan duyuruda, OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro modellerinin 28 Eylül Cumartesi günü Amazon Hindistan üzerinden satışa çıkacağı belirtildi.
Lansman sırasında, başka herhangi bir duyuru yapılmadı. Fakat Ceo Pete Leo’nun OnePlus topluluk forumları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda şirketin Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa’da daha geniş perspektifte yayınlamak amacıyla harekete geçtiklerini ve iştiraklarıyla olan partnerliklerinin devam ettiği onaylamıştı.
Cihazlar nasıl görünüyor?
OnePlus TV, 55 inç boyutlarında Q1 ve Q1 Pro adı verilen iki modele sahip. Aralarındaki temel farkı, Pro modelinde yer alan yekpare yapıya sahip, 50W gücündeki 8 tane ses çıkışı oluşturuyor.
Stand ve varolan dizayn oldukça minimalist durmakla birlikte, cihazı açtıktan sonra bir daha görmeyeceğiniz arka tasarıma da baya bir uğraşılmış. Arka tarafta yer alan çıkışların, magnetik plakanın arkasında gizlenmesini bu duruma örnek verebiliriz.
Cihazın ön tarafı ise, çoğu televizyonun görünüşünden farksız. Fakat, çerçeve kalınlığının yüzde doksan yedi olmasıyla diğer televizyonlardan ayrılıyor.
“Süper televizyon” çağını başlatabilir mi?
Televizyon sektörü bilindiği üzere oldukça rekabetçidir. Firmanın vaatleri de bunu doğrular nitelikte. 4K HDR desteğiyle gelen akıllı cihazlarda Dolby Vision ve HDR 10 özellikleriyle donatılmış.
İki cihazda da QLED panel kullanılıyor. Oneplus tercih ettiği bu panelin 120 NTSC olan yüksek renk aralığına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu demek oluyor ki, yüksek çözünürlüklü bir filmi veyahut oyunu çok daha gerçekçi görebiliyoruz.
Resimler, direkt olarak cihazın anakartında işleniyor. Anakartın üreticisi Gamma Color Magic işlemcisi, kaynaktan gelenlerin arasına algoritmayı kullanarak kareler (frame) ekliyor bu da görüntüyü akıcı olmasını sağlıyor.
Bu akıllı televizyonlar için şu sıralar oldukça standartlaşan bir uygulama haline geldi. Aslında, film yapımcıları tarafından cesaret edilmeyen bir uygulama olmasına karşın bu yüzden görüntü işleme modu ayarlardan kapatılabiliyor.
Snapdragon 855+ işlemcisi, akıllı fonksiyonları (Android TV) ve dahasını çalıştırıyor.
İki model için de tüm özelliklerini merakla bekliyoruz. Fakat sızdırılan özellikler (yukarıdaki), basitçe cihazın her şeyi yapmak için tasarlandığını gösteriyor
OnePlus’ın kumandası biraz olsun eski Apple TV kumandalarını andırıyor. Basit ve birkaç ana işlevi kontrol eden butonlarla geliyor.
Kumandanın üstünde; Google Asistan butonu, ses kontrolü tetikleyen bir buton ve cihazı kontrol etmenizi sağlayan diğer butonlar (menü, ana ekran ve geri tuşu) yer alıyor.
OnePlus TV ile akıllı deneyimi yaşayın!
Gerçekten akıllı özellikleriyle fark yaratan bir cihazla karşı karşıyayız. Alexe ve Google Asistan desteği televizyonla birlikte geliyor. İkinci olarak, tüm akıllı işlevleri sunan Android TV entegrasyonu da bunun bir parçası oluyorsun.
Televizyon ve telefon arasında kusursuz bir entegrasyon sağlıyor. Yani bu demek oluyor ki, herhangi bir içeriği telefonunuzda oynatırken direkt televizyonunuza aktarabilirsiniz.
Benzer bir yeteneği Samsung’da kendi televizyonlarıyla akıllı telefonlar arasında sunmuştu. Dilerseniz kendi telefonunuzun ahizesiyle, uzaktan ek kontroller kullanılabiliyor. Ayrıca Android Tv deneyiminin içine dahil edilen ChromeCast’te teşekkür etmek lazım.
Telefon ekranınızı veya yayınlanan içeriği, anında ve kolayca OnePlus TV’ye yansıtabiliyorsunuz.
Akılı evinizi televizyonunuzdan kontrol edeceksiniz!
OnePlus, IoT (Nesnelerin interneti) oyuncusu olmak konusunda her zaman açık konuşuyordu ve televizyon ile ilk adıma ulaşmış oldu.
Android’e konuşlanmış olan şirket, her cihazla uyumlu olacağını Google Asistan desteğiyle göstermiş oldu. OnePlus’ın akıllı ev cihazı üreticisi olarak, donanım yoluyla daha geniş bir ekosistemi hedef alacağını tahmin ediyoruz.
Peki, ne kadara satılacak?
OnePlus, cihazları Hindistan’da duyurduğu için fiyatları da rupi cinsinden ifade etti. Fakat Türk lirası cinsinee çevirerek aktarmak istiyorum.
OnePlus TV Q1’in fiyatı, resmi duyuruya göre 797 Euro bu da güncel kurla yaklaşık olarak 5.000 liraya tekabül ediyor. Bu fiyat seviyesiyle oldukça cihazı alaşağı etmesi bekleniyor.
Akıllı TV
LG OLED TV serisi G-Sync desteğiyle geliyor!
LG OLED TV modellerinin en yeni serisi Nvidia G-Sync desteğiyle beraber oyuncuların da hedefinde olacak.
İlginizi çekebilir; İkinci ekranı kutudan çıkan telefon: LG G8X ThinQ | #IFA2019
LG, yeni nesil Alpha 9 işlemcili 2019 OLED TV’lerinde Nvidia G-Sync uyumluluğunu destekliyor. PC oyunculuğuna da böylece göz kırpan yeni nesil LG OLED TV serisi, dev ekranda oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuların da ddikkatini çekecek.
OLED TV serisinde 120Hz’ye varan yenileme hızı 1440p içerik için 6 ms, 60 Hz’de 4K içerik için 13 ms gecikme süresi sunacak. Ayrıca LG OLED TV modelleri aynı zamanda çeşitli popüler HDR format desteklerine de sahip olacak. Bunun yanı sıra otomatik düşük gecikme modu (ALLM), gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve değişken yenileme hızı (VRR) dibi detaylar da mevcut olacak. HDMI 2.1 arayüzü ile HDR10 veya Dolby Vision desteği de yer alacak.
LG’nin 2019 OLED TV’leri Dolby Atmos ve Dolby TrueHD kayıpsız ses teknolojisi gibi sinematik ses formatlarını destekliyor. Böylece oyundaki ses deneyimini de tam olarak destekleyebilecek.
LG Ev Eğlencesi bölümü TV Ürün Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı Sam Kim “LG OLED TV’ler, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından çok beğeniliyor. Biz de OLED oyun deneyimini optimize etmeye kararlıyız. NVIDIA G-SYNC’nin adaptasyonuyla, OLED TV’lerin dünyanın en iyi oyun donanımı markasının desteğine sahip olduğunu gösteriyoruz” dedi. Nvidia GeForce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling ise “LG’nin 2019 OLED TV’lerine G-SYNC uyum desteği sunmaktan heyecan duyuyoruz. ve LG OLED TV’lerin HDMI Değişken Yenileme Hızı, GeForce RTX 20 Serisi GPU’larımızı destekliyor. GeForce’un desteklediği gerçek zamanlı ışın izleme özelliğine sahip en yeni PC oyunlarını oynarken, bu televizyonlardaki duyarlılık ve gerçekçi görseller, oyuncuları derinden etkileyecek” dedi.
Akıllı TV
OnePlus TV teknik özellikleri ortaya çıktı!
OnePlus TV cihazının belli başlı teknik özellikleri Google Play Developer Console listesiyle ortaya çıktı. Televizyonda MediaTek işlemci kullanılacak.
İlginizi çekebilir: Android Q sürümünün ismi Android 10 olabilir
OnePlus TV teknik özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus‘ın gelecek ay tanıtacağı televizyonunun ekran boyutu gibi konularda birbirinden ayrılan dört farklı versiyonla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazlarda QLED ekrana yer verilecek. Televizyon, Google Play Developer Console listesinde “Dosa” kod adıyla yer alıyor.
Gücünü MediaTek’in MT5670 işlemcisinden alan OnePlus TV‘de Mali-G51 GPU grafik birimi kullanılıyor. 3 GB RAM‘li akıllı televizyon, kutusundan güncel Android Pie işletim sistemiyle çıkacak. Listede 1080p çözünürlüğünde gözüken cihazın çözünürlüğü muhtemelen ayarlar bölümünden 4K‘ya yükseltilebilecek.
OnePlus CEO’su Pete Lau; Gadgets360 sitesiyle yaptığı röportajda, akıllı televizyonda Android TV‘nin üzerine kurulmuş “gelişmiş bir kullanıcı arayüzü” kullanılacağını ve OnePlus akıllı telefon kullanıcılarının televizyonu daha efektif bir şekilde kullanabileceklerini belirtti.
Lau röportajda ayrıca OnePlus TV‘yi üst seviyeye konumlandırdıkları için Samsung ve Sony gibi deneyimli televizyon üreticilerinin Premium cihazlarıyla rekabet etmeyi amaçladıklarını vurguladı. CEO, akıllı televizyonun Xiaomi‘nin Mi TV‘si gibi bütçe dostu bir ürün olmayacağını da sözlerine ekledi.
İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak olan OnePlus TV‘nin zamanla farklı pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor. Fakat şirket bu konuda henüz herhangi bir bilgi vermiyor.