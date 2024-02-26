Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi 14 serisini küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyordu. Bu bağlamda akıllı telefonlar bugün yapılan lansman etkinliği ile birlikte küresel pazarda ve ülkemizde satışa sunuldu. Xiaomi, bu lansmanda Xiaomi Pad 6S Pro isimli yeni tabletini de tanıttı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Pad 6S Pro neler sunuyor?

Tasarım tarafında Xiaomi 14 serisinin tasarım diline sahip olan Xiaomi Pad 6S Pro, oldukça şık bir tasarıma sahip. Tablet gri rengiyle birlikte satılıyor.

Xiaomi Pad 6S Pro premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 3048 x 2032 piksel (3K) çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekler nitelikte. 12.4 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

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Xiaomi Pad 6S Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj destekli 10.000 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor. Tablet tek varyasyon ile satışa sunuluyor:

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 Pro 50 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Bu arka kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.