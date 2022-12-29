Popüler Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin Xiaomi Pad 6 serisi tabletler üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Xiaomi Pad 5 serisi 2021’de piyasaya çıktığından beri, çeşitli raporlar Pad 6 serisinin bu yıl Çin’de piyasaya sürüleceğini tahmin ediyordu. Ancak, yılın sona ermesiyle birlikte, umutlar 2023 yılına kaldı. Bununla beraber internete düşen yeni bir bilgiyle beraber ünlü yazar Digital Chat Station, Xiaomi Pad 6 serisinin lansman zaman dilimini açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi Pad 6 Serisi 2023’ün 2. Çeyreğinde Piyasaya Sürülecek

Blog yazarına göre, Pad 6 serisi 2023 yılının 2. çeyreğinin başında piyasaya sürülecek. Yazar, Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin de yeni bir tablet üzerinde çalıştığını ekledi, ancak bu konuda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Ayrıca, Pad 6 ve Pad 6 Pro’nun Pipa ve Liuqin gibi ilgili kod adlarına sahip olduğu söyleniyor. Nisan veya Mayıs aylarında kullanıcılara sunulması beklenen cihazlar, tasarım açısından eski Pad 5 modellerine benzese de, donanım tarafında heyecan uyandırabilir.

Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Cihazlarının Muhtemel Özellikleri

Serinin ana modeli ile ilgili son rapor, Pad 6 ve Pad 6 Pro’nun birkaç gün önce Xiaomi kod tabanında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Bunlar arasında Xiaomi Pad 6’nın kod adı “pipa” ve modeli ise “M82”. Rapor ayrıca bu cihazın Snapdragon 870 yonga seti ile geleceğini de belirtiyor. Yonga setinin güç verimliliği açısından başarılı olduğunu düşünürsek, yeni tabletin pil ömrünün iyileşeceğini söyleyebiliriz.

Pad 6 Pro ise beklendiği gibi normal modelden daha fazla yükseltmeyle gelecek. Pad 6 Pro “Liuqin” kod adıyla geliyor ve modeli “M81”. Bu yeni tablet, önceki Xiaomi Pad 5 Pro tarafından benimsenen amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Buna ek olarak, Pad 6 Pro selefine kıyasla LCD ekran kullanmayacak. Cihaz, 1880 x 2880 çözünürlükte, 120Hz hızlı, AMOLED bir panele ev sahipliği yapacak. Arka tarafta iki kamera ile gelecek tablette bir ana kamera ve portreler için ise bir derinlik kamerası mevcut olacak. Tablet görüntülü aramalar ve selfieler için ise bir ön kamera barındıracak. Öte yandan, Pad 6 Pro dört hoparlörlü bir ses sistemi ile gelecek. Yeni canavarın sadece Çin’de piyasaya çıkacağını iddia eden haberler şu anda çoğunlukta. İlerleyen günlerde seri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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