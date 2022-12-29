Yüksek performansı ve şık tasarımı ile Xiaomi 13 serisi bu ayın başlarında Çin’de piyasaya sürüldü. Ancak bu amiral gemisi serisi için bir son değil. Şirket genellikle ilerleyen günlerde üst düzey serilerine yüksek donanımlı bir Ultra modelini de ekliyor. Şimdi, yeni bir sızıntı yaklaşan Xiaomi 13 Ultra modeliyle ilgili bazı ilginç ayrıntıları ortaya çıkardı. Söylenenlere göre cihaz, optik tarafında serideki diğer modellerden çok daha iddialı olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi 13 Ultra, Dikkat Çekici Bir Periskop Zoom Kamerası İle Beraber Gelecek

Ünlü yazar Kartikey Singh’e göre, Çinli teknoloji devinin yeni Ultra modelinin arka tarafında yepyeni bir periskop kamera yer alacak. Teknoloji yazarı, Xiaomi 13 Ultra’daki yeni periskop kameranın “herkesi şok edeceğini” iddia etti. Bildiğiniz üzere Çinli şirketin Ultra akıllı telefon modelleri, aynı zamanda en iyi fotoğraf yeteneklerine sahip olan en premium telefonlarından bazıları. Dev firma bu geleneği 13 serisinin Ultra varyantına da taşımak istiyor. Dolayısıyla bu haber pek de şaşırtıcı değil. Geçen yılki seri için piyasaya sürülen 12S Ultra, 1 inçlik büyük bir sensör boyutuna sahip Sony IMX989 sensörle piyasaya sürüldü. Bu da cihazı kamera tarafında rakiplerinden bir adım önde olmasının en önemli etkeniydi. Şimdi ise Xiaomi, telefonun halefinde yeni bir zoom kamerasıyla rakiplerinden sıyrılmayı hedefliyor.

Singh ayrıca “Son 2 yıldan beri kimse Samsung’a uzun büyütmeli Zoom konusunda meydan okuyamadı, bu da Samsung’u tembelleştirdi ve şu anda 3 nesildir aynı donanımı kullanıyorlar ama gelecek yıl 13 Ultra yüzünden işler tersine dönmeye başlayacak ve bu tekel sona erecek” dedi. Anlayacağınız üzere, yeni optik zoom modülü muhtemelen daha kaliteli ve daha keskin görüntüler sunarken aynı zamanda ek büyütme de sağlayabilir. Samsung hala telefoto kameralarıyla tacı elinde tutuyor, ancak yakında dişli bir rakibi olabilir. Ne yazık ki Xiaomi 13 Ultra’nın periskop kamerasıyla ilgili tüm bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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