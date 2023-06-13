Xiaomi, nihayet Pad 6′yı planlandığı gibi Hindistan’da piyasaya sürdü. Şirketin en yeni tableti, bir yıl önce ülkede tanıtılan Xiaomi Pad 5’in halefi olarak karşımızda. İşte tüm özellikleri.

Xiaomi Pad 6 Özellikleri

Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5’in plastik arka yüzüne kıyasla alüminyum bir gövdeye sahip. Arka taraftaki kamera düzeni Xiaomi 13 serisinde bulunan düzene benziyor.

Tablet, 2880 x 1800 piksel (2.8K) ve 309 PPI çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekran (LCD) sergiliyor. 10-bit panel 144Hz yenileme hızını, 240Hz dokunmatik örnekleme hızını ve 550 nit tepe parlaklık seviyesini destekliyor. Ekran HDR10 ve Dolby Vision içeriklerini oynatabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Xiaomi Smart Pen 2. Nesil’i de tercih edebilirler. Kalem 4096 seviye basınç hassasiyeti ve 150 saate kadar pil ömrü sunuyor. Son olarak, ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Tabletteki büyük ekran dörtlü hoparlörlerle birleştirilmiştir. Dolby Atmos ile surround ses deneyimi sağlamak için ürünün üstünde ve altında bir çift iki hoparlör yer alıyor.

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Ayrıca Xiaomi Pad 6, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi ile beraber geliyor. Ayrıca LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı ile geliyor. Cihazda Android 14 tabanlı Pad için MIUI 13 eşlik ediyor.

Arkada 13MP kamera ve 8MP öne bakan kamera yer alıyor. Ön kamera, video görüşmeleri için 4 mikrofonlu bir dizi ile geliştirilmiş FocusFrame (Apple Center Stage’in bir klonu) adlı bir özellik sunuyor.

Tablet hücresel bağlantıya sahip değil ancak WiFi 6, Bluetooth 5.2 ve USB 3.2 Gen 1 (Type-C) ile birlikte geliyor.

Yalnızca 6,51 mm kalınlığında ve 490 g ağırlığında olmasına rağmen, cihaz 8.840 mAh pil barındırıyor. Maksimum 33W hızında şarj edebilir ve Qualcomm Quick Charge, USB PD (Power Delivery) ve Xiaomi Fast Charging gibi birden fazla şarj standardını da destekliyor.

Hindistan’da Xiaomi Pad 6 Fiyatı

6GB + 128GB – ₹26,999 (~ 330 Dolar)

8GB + 256GB – ₹28,999 (~ 350 Dolar)