Bu videoda Ersin, Nothing Phone (1) hakkında merak ettiği soruları Eren’e yöneltiyor. Bu telefonun neden bu kadar konuşulduğunu, Eren’in bu telefona neden bu kadar ilgi gösterdiğini ve diğer merak edilen soruları soruyor.

Peki Nothing Phone (1) hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce 15.000 TL’yi hak ediyor mu? Siz olsanız Nothing Phone (1) alır mısınız? Aranızda satın alanlar var mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Nothing Phone (1) kutu açılışı: https://youtu.be/6vjd2X2ZPYw

Nothing Phone (1) inceleme: https://youtu.be/JKlj8Fg_EMw

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