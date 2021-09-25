Xiaomi Pad 5 Avrupa’da Dakikalar İçinde Tükendi!

Tablet pazarı Apple’ın yeni iPad modelleri, Xiaomi’nin küresel pazarda satışa çıkardığı ilk tableti Pad 5 ve realme Pad’in şaşırtıcı satış başarısı ile hareketlenmişti. Bu üçlü arasından satış başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir diğer model de Xiaomi Pad 5 oldu. Güçlü donanım bileşenleri, göz alıcı ekranı, ince çerçeveleri ve kalem desteği ile tablet pazarında güçlü bir oyuncu olacağına kesin gözüyle bakılan Pad 5, satış performansıyla da bunu kanıtlamak istiyor. Zira firmanın 22 Eylül’de Avrupa’da satışa sunduğu Xiaomi Pad 5’in stoklarının dakikalar içinde tükendiği haberleri şimdiden gelmeye başladı.

Avrupa Xiaomi Pad 5’i Sevdi

Baz modelin 299 euro olarak belirlenen indirimli satış fiyatı, Avrupa pazarının bir hayli hoşuna gitmiş olacak ki stoklar hemen tükenmiş. Öyle ki İngiltere’de Xiaomi Pad 5 stoklarının 10 dakika içinde tükendiği, Almanya ve İspanya’nın da benzer durumda olduğu haberleri gelmeye devam ediyor.

Xiaomi Pad 5’in başarısında cihazın sunduğu özelliklere göre oldukça uygun tutulan fiyatı başı çekiyor. Zira Avrupa pazarında benzer özellikleri sunan iPad Air 4 için 650 euro ve yine benzer kategorideki Samsung Galaxy Tab S7 için ise 630 euro isteniyor. Qualcomm Snapdragon 860 işlemci, 120 hz tazeleme hızına sahip HDR 10 destekli ekran, Dolby Atmos ses desteğine sahip dörtlü hoparlör sistemi gibi güçlü özellikleri bünyesinde barındıran cihazın 299 euroluk satış fiyatının çok uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Pad 5 Stokları Gelmeye Devam Edecek Mi ?

Xiaomi’nin ilk etapta sadece birkaç yüz adet Pad 5 getirdiği söyleniyor. Satışa sunulan stok sayısından anlaşıldığı kadarıyla bu satış başarısı firma için sürpriz olmuş. Yeni stokların ne zaman geleceği hakkındaysa henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak firmanın yeni gelen stokları indirimli fiyattan satışa sunmayacağı konuşulanlar arasında. Xiaomi’nin bu konudaki geçmişi düşünüldüğüne bu söylentilerin doğruluk payı olabilir. Özellikle ülkemizde ilk satışa sunulduğu zamandan beri stok sıkıntısı yaşayan Mi 10T Pro modelinin yeni stoklarının indirimli fiyatın üstünde geldiği hatırlanacaktır. Firmanın tarihindeki benzer olaylara bir yenisi de Pad 5 modeli ile eklenebilir.

Türkiye İçin Durum Ne ?

Xiaomi Pad 5’in Türkiye pazarına ne zaman geleceği hakkındaysa şimdilik bir bilgi yok. Ancak geldiğinde baz modelin 3700 lira civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Aynı segmentteki kardeşleri olan iPad Air 4’ün 5700 ve Galaxy Tab S7’nin 5300 liralık fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, Xiaomi Pad 5’in ülkemizde de yüksek satış rakamlarına sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihaz ülkemize giriş yaptığında Vatan Bilgisayar, Trendyol, N11 ve MediaMarkt gibi yerlerden satın alınabilecek.