Xiaomi, Çin pazarında yeni bir tablet modeli piyasaya sürdü. Yeni ürün, kısa süre önce duyurulan ve şu anda piyasada ön siparişe açılan Xiaomi Note E-Ink tablet. İşte tüm detaylar.

Çinli teknoloji devinin yeni cihazı, 10.3 inç E-Ink ekrana sahip. Farkında olmayanlar için bu ekran, yüksek görünürlük ve kontrast ile kağıt gibi görünmesi için yapılan Elektronik Kağıt Ekran olarak da bilinir. Cihaz ayrıca oldukça ince, sadece 5,35 mm ölçülerinde ve 440 gram ağırlığında. Ayrıca 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor. Kaputun altında, 3.000 mAh pil paketi, 18 W’a kadar hızlı şarjı destekleyen cihaza güç sağlıyor.

Kutuda şirket, Xiaomi Note E-Ink Tablet’in kapağıyla birlikte şarj için bir USB Type C kablosu ve bir kalem sunuyor. Tablet ayrıca WPS Office Suite ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra çift bant WiFi desteğine sahip. Cihaz, dört çekirdekli Cortex A55 çekirdeği ile donatılmış ve Android 11 ile kutudan çıkıyor. Şu an itibariyle, Xiaomi Note E-Ink Tablet’in fiyatı 2.699 Yuan (yaklaşık 389 ABD Doları) ve küçük bir depozito ücreti karşılığında ön sipariş veriliyor.